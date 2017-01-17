Украина уверена в том, что она будет получать американскую поддержку и после того, как в Белый дом придет президент Дональд Трамп. Об этом в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, заявил президент Украины Петр Порошенко. В интервью агентству Bloomberg он сказал, что политика в отношении Украины имеет широкую поддержку в США, а с новым президентом Порошенко уже договорился о встрече. Вопрос Украины остается одним из ключевых в Давосе, ведь с ним связан вопрос санкций против России, за возможную отмену которых выступает новая американская администрация и многие страны Евросоюза. Найти взаимопонимание с Россией пытается и украинский олигарх Виктор Пинчук, который организует в Давосе 18 января встречу по украинским вопросам ‒ «Украинский завтрак».

Президент Украины Петр Порошенко в швейцарском Давосе настаивает на том, что поддержка Украины означает поддержку мировой безопасности, а без нее нет развития. На вопрос корреспондентов агентства Bloomberg относительно отношения Украины к НАТО на фоне сомнения в целесообразности существования этой организации, высказанного избранным президентом США Дональдом Трампом, Петр Порошенко сказал, что для НАТО нет альтернативы.

Россия осуществила акт агрессии на востоке моей страны. НАТО осталось единственной надежной системой безопасности

«После того, как Россия осуществила акт агрессии на востоке моей страны, Россия полностью разрушила послевоенную систему безопасности, построенную на основе Совета безопасности ООН. И НАТО осталось единственной надежной системой безопасности в мире. Поэтому это так важно не только для членов НАТО, но и для глобальной безопасности», ‒ подчеркнул президент Украины.

Различие во взглядах с новой администрацией США президент Порошенко продемонстрировал и в вопросе мировой торговли. Если президент Трамп выступает против свободной торговли и экономической глобализации, то президент Порошенко видит в развитии торговли залог развития Украины.

«Будущее за устранением барьеров в международной торговле, и это является политикой моей страны», ‒ отметил президент Порошенко, добавляя, что Украина успешно продвигается по этому пути, заключив договор о свободной торговле с Евросоюзом, Канадой и сейчас, во время встреч в Давосе, договаривается с руководством Китая.

Традиционно в кулуарах Давосского форума происходит «Украинский завтрак», который организовывает украинский бизнесмен Виктор Пинчук. Но на этот раз, после опубликованной им статьи в газете Wall Street Journal, где он пытался изложить условия компромисса с Россией, большинство украинских политиков, включая президента, решили проигнорировать это событие, запланированное на 18 января, обвинив Пинчука в сдаче интересов Украины.

«Статья олигарха Пинчука во влиятельном издании Америки лишь подтвердила, что он остался местечковым обрусевшим бизнесменом. Пинчук хочет показать, что бизнес ‒ за перезагрузку отношений США с РФ. Даже ценой сдачи национальных интересов Украины», ‒ написала на своей странице в Facebook глава парламентского Комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Но на Давосском форуме присутствуют и другие представители украинского бизнеса ‒ украинские компании-разработчики информационного продукта, который занимает все более важные позиции в украинской экономике.

Представляет Украину как страну, которая уже становится одним из центров разработок для мировых компаний, председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций Андрей Колодюк. Он заявил, что в Украине есть динамично развивающаяся отрасль, которая смотрит в будущее.

«Мы можем предложить миру свои возможности с точки зрения открытия центров разработок в Украине. Более 100 международных компаний их имеют в Украине, это ‒ только начало. Есть также украинские компании, которые работают в мире», ‒ говорит Колодюк и добавляет, что целью его презентации в Давосе является показать, что в Украину можно и нужно инвестировать даже в нынешних условиях, и ситуация в стране не является препятствием для развития отрасли информационных технологий.

Всемирный экономический форум, который собирается в Давосе уже в 47-й раз, продлится до 20 января. Его темой является «Чуткое и ответственное лидерство».