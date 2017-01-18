Крымские газеты пишут о вопросах водоснабжения Крыма, перспективах рассмотрения иска Украины против России в международном суде ООН, а также об ужасающем состоянии дорог на окраине Симферополя.

«Крымская правда» в статье «С водой будем» рассказывает о том, что проблемы с водоснабжением, угрожавшие восточному Крыму, еще осенью из-за недостаточного наполнения местных водохранилищ, решены благодаря природным явлениям.

В первые дни января ограничения на подачу воды вводиться не будут

По данным издания, обилие осадков в конце декабря – начале января привели к увеличению объемов воды в реках и водохранилищах. По словам председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игоря Вайля, это позволило решить проблему водоснабжения полуострова: «С учетом притоков воды за декабрь, в первые дни января во время снеготаяния ограничения на подачу воды вводиться не будут».

Кроме того, есть и благоприятный прогноз по водоснабжению на курортный сезон: предстоящие в феврале паводки должны полностью заполнить водохранилища.

«Крымская газета» разместила мнение крымского политолога Николая Кузьмина. Эксперт в ироничной форме рассуждает о перспективах рассмотрения иска Украины против России в международном трибунале ООН. «Украина обвиняет нашу страну в нарушении конвенции по морскому праву. А конкретнее, в добыче нефти и газа на морском шельфе, строительстве газопровода, линии электропередач и моста через Керченский пролив, а также в принесении экологического ущерба. В частности, Киев озаботился судьбой дельфинов, которые якобы получают гидроакустический удар от забивания свай. Протестует Украина и против вылова рыбы и даже против проведения археологических исследований на дне Черного моря, – пишет Кузьмин. – В своем иске Киев требует прекратить эту деятельность и компенсировать им убытки. В чем ущерб от строительства моста, газопровода и энергомоста, непонятно, как непонятно и то, почему ущерб обнаружен только на море. Руководствуясь таким лозунгом, можно было бы потребовать доли, например, с каждого камня ракушечника, добытого в крымских карьерах».

Газета «Авдет» в одной из публикаций рассказывает об ужасающем состоянии дорог в селе Фонтаны под Симферополем, где проживают в основном крымские татары. Дорогу, которую не ремонтировали уже более 15 лет, здесь сравнивают с последствиями бомбежек. Она покрыта строительным мусором и бесконечным количеством ям. Помимо автомобилей, по ней ежедневно проезжают маршрутный автобус № 78 и рейсовые автобусы, направляющиеся в эти села.

Водителям маршруток приходилось высаживать пассажиров, чтобы избежать опрокидывания

«Доходило даже до того, что автомобили «застревали» на участке дороги, рядом с выездом на Севастопольскую трассу. А водителям маршруток во время гололеда и вовсе приходилось высаживать пассажиров и только потом проезжать этот участок дороги, чтобы избежать опрокидывания. Пассажиры проходили пешком и снова садились в ожидавшую их маршрутку», – пишет газета. Местные жители рассказывают, что уже устали жаловаться в различные инстанции: чиновники никак не могут определиться, в чьем ведении – городских или районных властей – находится эта дорога.