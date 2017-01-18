Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Крым никогда не был украинским, заявила Марин Ле Пен», – пишет международное издание International Business Times.

«Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен подтвердила свою поддержку претензиям России на Крым в интервью одной из газет, в котором она сделала еще один решительный крен в сторону Москвы. За три месяца до того, как Франция пойдет на выборы, лидер Национального фронта сказала, что она признает Крым частью России, и в случае своего избрания подтолкнет к отмене санкций против России, которые Франция поддержала просто потому, что следовала немецким указаниям. Она заявила российской газете «Известия», что референдум на полуострове в 2014 году показал «согласие народа присоединиться к России».

Крым никогда не был украинским

«Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», – сказала она. «Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН». Ряд крымчан бойкотировали голосование, последовавшее за оккупацией Россией Крыма. Референдум был осужден ЕС и США и назван незаконным. Ле Пен сделала замечания по поводу Крыма на французском телевидении ранее в январе, после чего украинская служба безопасности СБУ предложила запретить ей въезд в страну в течение пяти лет».

«Украина подает иск против России по Крыму», – сообщает ирландская газета Іndependent.

Украина обвиняет Москву в финансировании террористических актов

«Украина подала иск против России в высшую судебную инстанцию ООН, обвинив Москву в незаконной аннексии Крыма и незаконном финансировании сепаратистских групп повстанцев. В иске, объявленном Международным судом во вторник, Украина обвиняет Москву в «военном вмешательстве в Украине, финансировании террористических актов, а также нарушениях прав человека миллионов граждан Украины». Киев далее утверждает, что захват Москвой Крыма «нагло бросает вызов Уставу ООН».

Издание полагает, что слушание может занять долгие месяцы, зато вердикт, вынесенный судом, является окончательными и юридически обязательными.

Статья представляет собой перепечатку материала информагентства Association Press.

«Что делает горячая крымская адвокат Путина сегодня», – рассказывает австрийский таблоид Wochen Blick.

В Instagram и Twitter Поклонская очень активна. Регулярно появляются горячие фотографии, иногда очень вольные

«Около трех лет назад россиянка Наталья Поклонская была сексуальной звездой мировых СМИ. После того, как жители Крыма на мирной и демократической основе решили в марте 2014 года присоединиться к Российской Федерации, Москва поставила ее генеральным прокурором на полуострове. После ошеломляющей победы партии Путина, харизматичного президента России, кстати, не являющегося ее членом, в сентябре 2016 года Поклонская также была избрана в Думу. Кроме того, в Instagram и Twitter Поклонская очень активна. Регулярно появляются горячие фотографии, иногда очень вольные».

В подтверждение последнего тезиса издание публикует 4 фотографии Поклонской и 3 аниме-картинки, изображающие ее. В конце статьи упоминают, что британская газета Mirror рассматривает Поклонскую в качестве преемницы Путина.

В материале не представлена позиция Украины и мирового сообщества по проблеме принадлежности Крыма.

«Крымскотатарский лидер: Крым превратился в полуостров страха», – развернутое интервью с Мустафой Джемилевым опубликовал сайт польского радио Polskie Radio.

Крым превратился в полуостров страха. Там установлен тоталитарный режим, который напоминает советский

«Крым превратился в страшное место – полуостров страха. Там установлен тоталитарный режим, который напоминает советский, отнюдь не перестройку, а те ужасные времена. Есть некоторые различия – для советской власти, какой бы она ни была, была важна структура, некоторые приличия, казалось бы, верховенство закона. Конечно, люди, не согласные с режимом, преследовались, отправлялись в трудовые лагеря. Тем не менее, по крайней мере в этих случаях соблюдалась процедура. А в оккупированном Крыму процедуры не соблюдаются. Люди просто исчезают. Все это делается для распространения атмосферы страха, запугивания людей. Никто не находится в безопасности, никто не может гарантировать, что выживет. Даже бизнесмены – казалось бы, они не вмешиваются в политику, поднимают свой бизнес, но этого недостаточно. Для того, чтобы быть предпринимателем, вы должны обязательно каждый день демонстрировать свою лояльность по отношению к оккупационным властям. Это относится не только к крымским татарам, но и к другим жителям Крыма».

Также в интервью затрагивались вопросы сопротивления крымских татар российскому режиму, действиям Запада в отношении России и обсуждались детали телефонного разговора Мустафы Джемилева с Владимиром Путиным.