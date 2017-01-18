В США скончался астронавт Юджин Сернан – член экспедиции «Аполлон-17», во время которой нога человека в последний раз ступила на лунную поверхность
В ночь на 17 января в США скончался астронавт Юджин Сернан, член экспедиции «Аполлон-17», во время которой прошла последняя в истории, шестая высадка людей на Луну. Сернану было 82 года. Вспоминаем, как проходила эта уникальная миссия
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Ракету миссии «Аполлон-17» запустили 7 декабря 1972 года
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В миссии участвовали астронавт Рональд Эванс, Юджин Сернан и геолог Харрисон Шмитт. На фото – Агню Спиро, вице-президент США в администрации Ричарда Никсона, поздравляет персонал с успешным запуском миссии
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Во время миссии Сернан и Шмитт провели на поверхности Луны трое суток, а Рональд Эванс оставался на орбите и снимал работу коллег на фотокамеры. На фото – Юджин Сернан (слева) и Харрисон Шмитт (справа) на борту космического корабля
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Астронавт Рональд Эванс извлекает пленку из специальной фотокамеры в открытом космосе
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В честь дочери астронавта Сернана названа одна из лунных скал – скала Трэйси, у которой работали астронавты. На фото – астронавт Юджин Сернан на поверхности Луны с американским флагом
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Вид на Землю с космического корабля миссии «Аполлон-17»
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Харрисон Шмитт стал единственным побывавшим на Луне человеком, у которого, по данным NASA, началась аллергия на лунную пыль. На фото – Харрисон Шмитт на поверхности Луны
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Во время миссии команда провела около десятка экспериментов, которые помогли более точно установить периоды формирования кратеров на поверхности Луны. Один из этих периодов, как удалось выяснить, предшествовал по времени вымиранию динозавров на Земле, завершившись около 110 миллионов лет назад