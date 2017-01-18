В ночь на 17 января в США скончался астронавт Юджин Сернан, член экспедиции «Аполлон-17», во время которой прошла последняя в истории, шестая высадка людей на Луну. Сернану было 82 года. Вспоминаем, как проходила эта уникальная миссия​