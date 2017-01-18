Призывы к контролю над СМИ в Германии становятся не только все громче, но и реализуются в конкретных мероприятиях. Речь идет о борьбе с распространением ложной информации, пропаганды и даже лжи в социальных сетях, например в Facebook. На этот раз в пропаганде обвиняют только российские информационные сети Russia Today, Sputnik News и News Front. А их деятельность считают заказной ‒ в пользу Кремля. Какие методы противодействия этим СМИ применяет Германия?

Уже через несколько недель немецкие пользователи будут получать сообщения от Facebook о Fake News ‒ то есть фальшивых сообщениях

Сайты, которые распространяют пропаганду по указанию правительства, должны быть наказаны, или в крайнем случае заблокированы, сказал глава агентства национальной безопасности Германии, депутат немецкого Бундестага (ХДС) Патрик Зенсбург. Новым поводом для уже ненового предложения по контролю над потоком информации стали хакерские нападения во время избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки. 2017 год станет и для Германии избирательным: во многих землях состоятся выборы, а также парламентская гонка в Бундестаг в сентябре. Поэтому политики уже сейчас пытаются найти решение проблемы влияния на общественное мнение извне, например через социальную сеть Facebook. Уже через несколько недель немецкие пользователи будут получать сообщения от Facebook о Fake News ‒ то есть фальшивых сообщениях, рассказал телеканалу WDR журналист Давид Шрафен.

Мы наблюдаем, как через Фейсбук распространяется огромное количество глупостей, лжи, вымышленных фактов

«Еще осенью я очень обеспокоился тем, как будут проходить земельные выборы и выборы в Бундестаг. Ведь сейчас мы наблюдаем, как через Фейсбук, социальные сети распространяется огромное количество глупостей, лжи, вымышленных фактов, то есть Fake News. Я связался с представителями Facebook и сказал, что было бы разумно что-то сделать. Состоялись многочисленные переговоры, после чего нам предложили ввести систему предупреждения о возможной фальшивой информации», ‒ рассказал немецкий журналист.

Зенсбург предлагает наказывать за ложь

Проверку и решение о правдивости информации в Германии будет осуществлять агентство Correctiv ‒ по их утверждению, независимый и некоммерческий союз журналистов. Однако финансируется он из пожертвований государственных организаций, в том числе Федерального центра политических исследований Германии. Поэтому остается открытым вопрос, в таком случае сможет ли Correctiv действительно беспристрастно оценивать информацию. Ведь проблема заключается не столько в распознании «чистой» лжи, как в трактовке сомнительной информации, предположений, собственного мнения. Следующим шагом к контролю над СМИ в ФРГ станет закрытие фальшивых интернет-страниц. Сейчас речь идет о Russia Today, Sputnik News и News Front. В разговоре с корреспондентом Радiо Свобода немецкий адвокат, эксперт по вопросам Украины Мартин Лютле, который также столкнулся с российской пропагандой, поддерживает закрытие фальшивых интернет-страниц.

Влияние России приобретает большую силу, но люди до сих пор этого не осознают

«Российская пропаганда известна своей опасностью. Появляется все больше сообщений о том, как Кремль финансирует праворадикальные партии. Правда, об этом становится известно отрывками. Между тем влияние России приобретает большую силу, но люди до сих пор этого не осознают», ‒ предупреждает немецкий адвокат Лютле.

Немецкие политики считают Russia Today, Sputnik News и News Front с самого начала их существования откровенной российской пропагандой. Для радио Deutschlandfunk специалист по вопросам СМИ, аналитик Бернхард Пексен объяснил принципы работы RT Deutsch.

«Немецкая Russia Today использует нынешнее недовольство граждан массовыми средствами информации как своеобразную программу. Это даже интересный эксперимент, за которым стоит Кремль. Его суть в том, что управляемая государством общественность ищет поддержку в недовольных государственной системой. Мы наблюдаем инсценировку управляемых государством кругов и использование недовольных групп граждан как новой публицистической ниши в информационном пространстве», ‒ пояснил аналитик.

Между тем едва ли не все политические партии Германии убеждены, что российские информационные сети манипулируют мнением потребителей. При этом они ‒ как пример ‒ вспоминают случай «девочки Лизы», когда искаженные и иногда вымышленные факты вызвали государственный кризис и двусторонний конфликт. Как отметил Патрик Зенсбург, «те, кто публикует глупые новости, должны отвечать за свои слова». Он предлагает вводить в подобных случаях наказание.