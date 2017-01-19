7-летний Жакшылык после недавней авикатастрофы остался совсем один. В Кыргызстане решают, с кем именно останется жить мальчик, родители которого погибли. Рухнувший на дачный поселок 16 января под Бишкеком грузовой самолет лишил первоклассника и двух младших сестер.

В страшной катастрофе из семьи Шералиевых выжил только Жакшылык.

Сотни людей в республике объявили о том, что готовы усыновить школьника. Корреспондент Настоящего Времени с разрешения дедушки встретилась с мальчиком.

Сейчас в Кыргызстане, наверное, нет человека, который не знает Жакшылыка. Его история потрясла многих. Страшная авиакатастрофа унесла жизни всей семьи мальчика – мамы, папы и двух младших сестер.

"Когда наш дом только разрушился, мне ужасно захотелось есть", – вспоминает Жакшылык Шералиев.

О том, что случилось в тот день, Жакшылык рассказывает сам: об упавшем самолете, о том, как очнулся посреди развалин, обо всем, кроме одного. О маме с папой первоклассник не говорит и даже не спрашивает.

"Вот так стоял сарай. Там была дверь. Потом мой дом разрушился, а сарай остался. Вы это видели? Снимали это? Все дома, начиная со второй улицы, на которой мы брали воду, и заканчивая восьмой улицей, были разрушены самолетом. Он потом взорвался. Все дома остались под руинами", – рассказывает Жакшылык Шералиев.

О том, что никто из его семьи не выжил, Жакшылыку еще не рассказывали. Хотя тетя мальчика в личном разговоре делится – племянник, возможно, догадался сам.

"Жакшылык не знает о том, что его родители и сестры погибли. Но при этом он говорит, чтобы я не ждала его папу и маму. Не знаю, может он чувствует или видел что-то", – рассказывает тетя Жакшылыка Бактыгуль Игамбердиева.

О том, что он не хотел ехать домой в тот день, Жакшылык рассказал соседке по палате. Сдерживая слезы, женщина до сих пор крепится – плакать при мальчике запретили врачи.

"Жакшылык сказал папе – давай останемся у дедушки. Они, оказывается, привезли младших дочек на осмотр врачам в город. Накануне они все, с мапой и папой, ночевали у дедушки. А на следующее утро, Жакшылык проснулся среди развалин дома", – говорит Эркин Баетова.

Рассказать о том, что Жакшылык теперь остался один, родственники решились лишь наутро. В день похорон его родителей и сестер. В этом доме прощаются сразу с четырьмя близкими людьми.

"Мой сын Шералы уулу Уларбек был 90-го года рождения, моя невестка Акмарал – 91-го года рождения. Внучки Сабина, Аида. Одной было 5 лет, второй – 2 года", – говорит дедушка Жакшылыка Шералы Сатыбалдиев.

Папа Жакшылыка работал водителем маршрутки в Бишкеке, мама была домохозяйкой. Когда 7 лет назад в молодой семье родился сын, родители вместе решили назвать мальчика Жакшылыком. "Счастье", "благо" – так переводится его имя с киргизского. С таким именем, им казалось, их сын обязательно должен быть счастливым.