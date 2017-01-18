Международный суд ООН в Гааге опубликовал на своем официальном сайте пресс-релиз, в котором приводятся выдержки из искового заявления, поданного Украиной против России 16 января. Из текста следует, что украинские власти просят суд признать Россию нарушителем двух конвенций ООН, к которым она присоединилась в 1999 и 1965 годах, – "О противодействии финансированию терроризма" и "О ликвидации расовой дискриминации". В 2011 году этот же суд после трех лет разбирательств отказался выносить решение по аналогичному иску, поданному против России Грузией.

Это не первый иск, который украинские власти и компании подают против России в международные суды. Большая часть из них подана в арбитражные суды различных уровней и касается финансовой компенсации за аннексию Крыма и национализацию находившейся там украинской собственности. Несколько исков поданы в Европейский суд по правам человека. Однако иск в Международный суд ООН в Гааге украинские власти рассматривают как один из самых важных. Подготовить его еще год назад поручил украинскому МИДу лично президент страны Петр Порошенко.

В исковом заявлении Украины утверждается, что Конвенцию о противодействии финансированию терроризма Россия нарушила, спонсируя деньгами и оружием сепаратистов на востоке Украины, а Конвенцию о ликвидации расовой дискриминации – притесняя в Крыму крымских татар и этнических украинцев. Помимо признания этих нарушений Украина просит суд наложить на Россию предварительные меры с целью прекращения действий, нарушающих вышеупомянутые конвенции.

Радио Свобода публикует полный перевод фрагментов искового заявления, опубликованных на сайте Международного суда ООН (с оригиналом можно ознакомиться здесь).

Гаага, 17 января 2017 года.

Вечером 16 января 2017 года Украина инициировала судебное разбирательство против Российской Федерации в связи с предполагаемым нарушением Международной конвенции по противодействию финансированию терроризма от 9 декабря 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года. Оба государства являются участниками этих конвенций. Украина, в частности, утверждает, что после "оранжевой революции" 2004 года она стала объектом постоянно усиливавшегося давления и запугивания со стороны России. По заявлению Украины, с 2014 года Россия усилила свое вмешательство в украинские дела до опасного уровня, "осуществив военное вторжение в Украину, финансируя акты терроризма и нарушая права миллионов украинских граждан, включая, в числе многих прочих, их право на жизнь". Украина утверждает, что на востоке страны Российская Федерация осуществляла подстрекательство к вооруженному восстанию против украинских властей. Украина считает, что своими действиями Российская Федерация нарушила фундаментальные принципы международного права, включая принципы, закрепленные в Международной конвенции по противодействию финансированию терроризма (далее в тексте – "Конвенции против финансирования терроризма"). Кроме того, в своем исковом заявлении Украина утверждает, что в Автономной республике Крым и в городе Севастополь Российская Федерация "нагло проигнорировала устав ООН, захватив часть украинской территории с помощью военной силы". Украина утверждает, что "в попытке придать легитимность своему акту агрессии, Российская Федерация утроила незаконный "референдум", форсировав исполнение его результата в условиях атмосферы насилия, запугивая нерусские этнические группы". Согласно заявлению Украины, эта "целенаправленная кампания по стиранию культурной самобытности, начавшая со вторжения в Крым и референдума и продолжающаяся по сей день", нарушает Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года.

Применительно к Конвенции против финансирования терроризма, в пунктах 134-136 своего заявления,

"[134.] Украина почтительно просит суд признать и провозгласить, что Российская Федерация, с помощью своих государственных органов, государственных агентов, частных лиц и компаний, действующих по поручению государства, других своих представителей, действующих в соответствии с государственными инструкциями под управлением и контролем государства, нарушила свои обязательства в рамках Конвенции против финансирования терроризма:

(а) осуществляя финансирование и поддержку, включая поставки вооружений и организацию тренировок, незаконных вооруженных групп, вовлеченных в акты терроризма в Украине, включая группировки "ДНР", "ЛНР", "Харьковские партизаны", а также связанных с ними группировок и лиц, нарушив тем самым статью 18 Конвенции;

(б) не сумев принять необходимые меры для выявления, заморозки и конфискации средств, использовавшихся для поддержки незаконных вооруженных группировок, вовлеченных в акты терроризма в Украине, включая группировки "ДНР", "ЛНР", "Харьковские партизаны", а также связанных с ними группировок и лиц, нарушив тем самым статьи 8 и 18 Конвенции;

(в) не сумев расследовать дела, не преследуя по суду или не выдавая по запросам об экстрадиции лиц, занимавшихся финансированием терроризма и обнаруженных на ее территории, нарушив тем самым статьи 9, 10, 11 и 18 Конвенции;

(г) не сумев обеспечить высочайший уровень содействия Украине в расследовании уголовных дел о финансировании терроризма, нарушив тем самым статьи 12 и 18 Конвенции;

(д) не сумев предпринять все возможные меры для предотвращения и противостояния актам финансирования терроризма, совершенным российскими публичными и частными лицами, нарушив тем самым статью 18 Конвенции.

[135.] Украина почтительно просит суд признать и провозгласить, что Российская Федерация, спонсируя терроризм и будучи неспособной предотвратить его финансирование в соответствии с требованием Конвенции, несет международную ответственность за акты терроризма, совершенные ее доверенными лицами в Украине, включая:

(а) сбитие самолета "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH-17;

(б) артиллерийские обстрелы гражданского населения, в том числе в Волновахе, Мариуполе и Краматорске;

(в) взрывы, направленные против гражданского населения, в том числе в Харькове.

[136.] Украина почтительно просит суд призвать Россию соответствовать обязательствам, взятым на себя в соответствии с Конвенцией против финансирования терроризма, в том числе:

(а) немедленно и без дополнительных условий прекратить любую поддержку незаконных вооруженных групп, вовлеченных в акты терроризма в Украине (включая группировки "ДНР", "ЛНР", "Харьковские партизаны", а также связанные с ними группы и лица), осуществляемую путем предоставления этим группировкам денег, оружия и обучения их членов;

(б) немедленно предпринять все усилия для обеспечения вывоза из Украины всего вооружения, предоставленного таким вооруженным группам;

(в) немедленно установить должный контроль над своей границей, чтобы предотвратить дальнейшие акты финансирования терроризма, включая поставки оружия в Украину с территории Российской Федерации;

(г) немедленно прекратить передачу оружия, финансовых средств и любых других активов с территории Российской Федерации и оккупированного Крыма в руки незаконных вооруженных групп, вовлеченных в акты терроризма в Украине, включая группировки "ДНР", "ЛНР", "Харьковские партизаны", а также связанные с ними группы и лица, путем заморозки всех банковских счетов, используемых для поддержки этих групп;

(д) немедленно принять меры по воспрепятствованию финансирования терроризма российскими официальными лицами, включая Сергея Шойгу, Министра обороны Российской Федерации; Владимира Жириновского, вице-спикера Государственной Думы; Сергея Миронова, депутата Государственной Думы; Геннадия Зюганова, депутата Государственной Думы, а также инициировать судебное преследование этих и других лиц, ответственных за финансирование терроризма;

(е) немедленно обеспечить всеобъемлющее сотрудничество с Украиной по всем существующим и будущим запросам, касающимся расследования и пресечения актов терроризма в Украине и относящимся к незаконным вооруженным группам, включая группировки "ДНР", "ЛНР", "Харьковские партизаны", а также связанные с ними группы и лица;

(ж) выплатить в полном объеме репарации за сбитие самолета "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH-17;

(з) выплатить в полном объеме репарации за артиллерийские обстрелы гражданского населения в Мариуполе;

(и) выплатить в полном объеме репарации за артиллерийские обстрелы гражданского населения в Краматорске;

(к) выплатить в полном объеме репарации за взрывы, направленные против гражданского населения, в Харькове;

(з) выплатить в полном объеме репарации за любые другие акты терроризма, которым Россия способствовала или причиной которых она стала, финансируя терроризм и будучи неспособной предотвратить или расследовать финансирование терроризма".

Применительно к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года, в пунктах 137-138 своего заявления,

"[137.] Украина почтительно просит суд признать и провозгласить, что Российская Федерация, с помощью своих государственных органов, государственных агентов, частных лиц и компаний, действующих по поручению государства, включая представителей властей, де-факто управляющих оккупированным Россией Крымом, нарушила свои обязательства в рамках Конвенции:

(а) систематически дискриминируя и плохо обращаясь с крымскими татарами и этническим украинским населением Крыма, продолжая государственную политику стирания культурной самобытности групп, считающихся противниками оккупационного режима;

(б) проведя незаконный референдум в атмосфере насилия и запугивания нерусских этнических групп, не пытаясь найти последовательное и всеобъемлющее решение, которое позволило бы защитить эти группы, лишая их защиты со стороны украинского законодательства и принуждая их к режиму российского господства;

(в) подавляя политическое и культурное выражение крымскотатарской идентичности, в том числе, преследуя лидеров крымских татар и запретив деятельность Меджлиса крымскотатарского народа;

(г) препятствуя собраниям крымских татар, которые хотят отпраздновать важный праздник или почтить чью-то память;

(д) осуществляя или закрывая глаза на кампанию похищений и убийств крымских татар;

(е) осуществляя давление на крымскотатарское сообщество с помощью произвольных обысков и задержаний;

(ж) заставляя замолчать крымскотатарские СМИ;

(з) осуществляя давление на образовательные учреждения, в которых ведется преподавание на крымскотатарском языке;

(и) подавляя обучение на украинском языке, являющееся необходимым для проживающих в Крыму этнических украинцев;

(к) препятствуя собраниям этнических украинцев, которые хотят отпраздновать важный праздник или почтить чью-то память;

(л) заставляя замолчать украинские СМИ.

[138.] Украина почтительно просит суд призвать Российскую Федерацию к выполнению своих обязательств в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, включая:

(а) немедленное прекращение политики стирания культурной самобытности и принятие всех необходимых шагов для того, чтобы гарантировать полную и равную защиту законом всех групп населения в оккупированном Россией Крыму, в том числе крымских татар и этнических украинцев;

(б) немедленное восстановление в правах Меджлиса крымскотатарского народа и его лидеров в оккупированном Россией Крыму;

(в) немедленное восстановление прав крымскотатарского народа в оккупированном Россией Крыму собираться с культурными целями, в том числе для поминовения жертв депортации из Крыма;

(г) немедленно предпринять все необходимые меры для прекращения похищений и убийств крымских татар в оккупированном Россией Крыму, а также всеобъемлюще и адекватно расследовать исчезновения Решата Аметова, Тимура Шаймарданова, Эрвина Ибрагимова и всех других жертв;

(д) немедленно предпринять все необходимые шаги и меры для прекращения неправосудных и несоразмерных обысков и задержаний крымских татар в оккупированном Россией Крыму;

(е) немедленно восстановить лицензии и предпринять другие необходимые меры, чтобы позволить крымскотатарским СМИ возобновить деятельность в оккупированном Россией Крыму;

(ж) немедленно прекратить вмешательство в крымскотатарское образование и предпринять необходимые шаги для восстановления преподавания на крымскотатарском языке в оккупированном Россией Крыму;

(з) немедленно прекратить вмешательство в украинское образование и предпринять необходимые шаги для восстановления преподавания на украинском языке в оккупированном Россией Крыму;

(и) немедленно восстановить право этнических украинцев на культурные собрания в оккупированном Россией Крыму;

(к) немедленно предпринять все необходимые шаги, чтобы разрешить свободную работу этнических украинских СМИ в оккупированном Россией Крыму и

(л) выплатить в полном объеме репарации всем жертвам дискриминационной политики стирания культурной идентичности, проводимой Российской Федерацией в оккупированном Россией Крыму.

16 января Украина также направила в суд запрос о наложении на Российскую Федерацию временных мер, которые должны действовать до вынесения судом решения по существу дела.

Применительно к Конвенции против финансирования терроризма, в пункте 23 своего запроса, Украина просит суд наложить на Россию следующие временные меры:

(а) Российская Федерация должна воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или расширить предмет судебного спора о нарушении ей Конвенции, или действий, которые могут затруднить разрешение этого спора судом;

(б) Российская Федерация должна установить надлежащий контроль за своей границей, чтобы предотвратить дальнейшие акты финансирования терроризма, включая поставку вооружений с территории Российской Федерации на территорию Украины;

(в) Российская Федерация должна прекратить и предотвращать в дальнейшем любое перемещение со своей территории денег, оружия, транспортных средств и людей группам, вовлеченным в акты терроризма против гражданского населения в Украине, а также тем, кто может быть вовлечен в такие акты в будущем – включая, но не ограничиваясь "Донецкой народной республикой", "Луганской народной республикой", "Харьковскими партизанами", а также связанными с ними группами и лицами;

(г) Российская Федерация должна задействовать все находящиеся в ее распоряжении инструменты для гарантии того, что любые группы, действовавшие в Украине и получавшие с территории Российской Федерации персонал, помощь в его подготовке, деньги, оружие, оборудование, воздержались от осуществления актов терроризма против гражданского населения в Украине.

Применительно к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в пункте 24 своего запроса, Украина просит суд наложить на Россию следующие временные меры:

(а) Российская Федерация должна воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или расширить предмет судебного спора о нарушении ей Конвенции, или действий, которые могут затруднить разрешение этого спора судом;

(б) Российская Федерация должна воздержаться от любых актов расовой дискриминации против лиц, групп лиц или институтов на контролируемых ей территориях, включая полуостров Крым;

(в) Российская Федерация должна прекратить любые действия, направленные на политическое или культурное подавление крымскотатарского народа, в том числе приостановить действие указа о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, воздержаться от применения этого указа и других подобных мер на время рассмотрения дела в Международном суде ООН;

(г) Российская Федерация должна предпринять все необходимые шаги, чтобы прекратить исчезновения крымских татар и надлежащим образом расследовать исчезновения, которые уже произошли;

(д) Российская Федерация должна воздержаться от любых действий, направленных на культурное или политическое подавление этнических украинцев в Крыму, в том числе приостановить действие ограничений в отношении образования на украинском языке и соблюдать право этнических украинцев разговаривать и получать образование на украинском языке, пока это дело рассматривается Международным судом ООН".

Полный текст украинского заявления в Международный суд ООН, как сообщается на сайте суда, будет опубликован в скором времени.