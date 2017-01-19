«Путин, деньги давай!» – из крымских сетей

Очередное заявление кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен по крымскому вопросу в социальных сетях привычно высмеяли. Но украинские власти и политики отнеслись к словам французской популистки со всей серьезностью.

В интервью газете «Известия» Ле Пен заявила, что, в случае своей победы на выборах, намерена признать Крымский полуостров российской территорией. «Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», – сказала она. Также Ле Пен пообещала выступать за отмену санкций против России.

Комментируя заявление французского политика, назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов заметно воодушевился. Позицию Ле Пен он назвал «мудрой и дальновидной».

В социальных сетях Марин Ле Пен по традиции стала объектом откровенных насмешек. В том, что французский политик финансово зависит от Кремля, уже не сомневается практически никто.

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КРЫМский бандеровец

Ле пен отрабатывает путинскую похлебку

Валерий Гавричков

За десять то миллионов евро че бы и не попеть?

Андрей Скороход

Видно ее коллекторы навестили :-)

Andrey Gurko

Позолоти ручку, всю правду спою!

Vera Pavlova

кто платит, тот и заказывает - и девушку, и музыку

Олег Сириця

Та нічого вона не думає, той хто дає гроші той замовляє музику, банально але беззаперечно. Якщо б ми дали грошей вона казала, що історично весь Краснодарський край належить Україні.

Богдан Василенко

Не, не так.

- Госпожа Ле Пен, вы так много обещаете сделать для России, а что вы сделаете для Франции?

– Для Франции?.. А сколько она реально мне заплатит?

Украинским политикам тем временем не до смеха. Они отнеслись к заявлению Марин Ле Пен, которая считается одним из двух ведущих кандидатов на выборах президента Франции, со всей серьезностью и потребовали соответствующей реакции от официального Киева.

Ірина Фріз

Заява Марін Ле Пен щодо українського Криму, який вона на догоду Путіну вважає російським, демонструє політичну недалекоглядність.

Я вже говорила про те, що популісти не думають на крок вперед і це негативно може відобразитися на державотворенні та створити системні проблеми. Якщо хтось думає, що Путін обмежиться Україною – він помиляється. Його ціль значно більша, адже він мислить категоріями імперських диктаторів. Тільки-но хтось в Європі визнає Крим російським, як одразу ж почнеться переділ в усьому світі. Мова йде не тільки, наприклад, про можливість нової війни на Балканах. Мова може йти навіть про Французьку Республіку. Якщо потрібно буде надавити на Францію, то, наприклад, на Корсиці запросто можуть активізуватися сепаратисти, які отримають «ввічливих людей»-інструкторів, гроші і зброю від Кремля (наприклад, з східної Лівії). А прецедент з визнання результатів псевдореферендуму під дулами автоматів вже буде. А кремлівські чиновники, наслідуючи Ле Пен, будуть говорити: «Приналежність Корсики до Франції була лише адміністративним питанням французьких часів, острів ніколи не був французьким».

Ле Пен думає, що її не стосується далекий Крим і далека Україна, і простіше віддати ці території Росії. Але нагадаю, що апетит приходить під час їжі. І ще ні один диктатор-імперець не задовільнився тактичною перемогою. Про це свідчить вся кривава історія ХХ століття. Тож не потрібно відкривати скриню Пандори в Європі. Біди, які з неї вилетять не оминуть нікого.

Реакция украинской власти не заставила себя долго ждать. МИД Украины выступил с заявлением, в котором назвал утверждения Ле Пен «ничтожными как с исторической, так и с правовой точки зрения».