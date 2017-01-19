В среде пророссийских крымских татар появляются новые лица. СМИ с подачи властей раскручивают общественного активиста и предпринимателя Ибраима Ширина. По мнению наблюдателей, ему, возможно, отведут роль нового молодежного крымскотатарского «лидера» или, как минимум, «говорящей головы» с прицелом на одно из чиновничьих кресел.

После аннексии Крыма Ибраим Ширин всячески поддерживал руководство России и Крыма. Общественник стал активно участвовать в предпринимательской жизни полуострова и критиковать запрещенный в России Меджлис крымскотатарского народа.

В еженедельнике «Новый Крым» о нем вышел материал, свидетельствующий о больших планах члена правления организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация»:

Уверен, что лет через 5-10 крымский татарин сможет стать здесь, скажем, спикером Госсовета – и ни для кого это не будет «красной тряпкой»

«А ты сам готов стать лидером среди крымских татар, поверивших в Россию?» – спрашиваю Ибраима. «Мне сейчас только 28 лет, – отвечает мой собеседник, – это мало, я еще лет десять имею право работать над собой, создавать себе имя. У нас есть республика. Мы ее должны совместными усилиями строить – и крымские татары, и славяне, и армяне, и все другие, кому Крым – родина. Уверен, что лет через 5-10 крымский татарин сможет стать здесь, скажем, спикером Госсовета – и ни для кого это не будет «красной тряпкой».

«Смотрины» Ибраима Ширина на более высоком уровне состоялись во время Общероссийского народного фронта «Форум действий. Крым» в Ялте в октябре 2016 года. Тогда, получив право обратиться к президенту России Владимиру Путину, Ширин рассказал об изменениях «в лучшую сторону» для крымских татар после «присоединения Крыма к России». В завершение своего выступления он пригласил Путина на празднование Хыдырлеза.

Позже Ширин заявил, что после обращения к Путину в его адрес стали поступать угрозы от соотечественников, находящихся за пределами Крыма. В этом случае он намекал на лидеров Меджлиса, раскритиковавших его заявления. Еще ранее Ширин обвинил их в убийстве своего брата – зверски убитого в декабре 2006 года активиста Норика Ширина, а в декабре прошлого года – в поджоге своего офиса в центре Симферополя.

Мы говорили, что нет достойной замены (Норику Ширину – КР). Мне очень хочется, чтобы Ибраим продолжил это

Тогда же Ибраим Ширин и его семья стали героями статьи под названием «С восточным колоритом: Как крымские татары отмечают Новый год» в подведомственной Совмину «Крымской газете». В январе 2017 года Ибраим Ширин принял участие в программе на провластном крымскотатарском телеканале «Миллет», посвященной расследованию убийства Норика Ширина. В своем выступлении Ибраим повторил ранее высказанные тезисы о том, кто стоит за убийством его брата. Аналогичные заявления прозвучали в документальном фильме «Норик Ширин. Цена жизни».

Помимо многочисленных обвинений в адрес лидеров Меджлиса, в программе прозвучало важное заявление из уст двоюродного брата Ибраима Ширина – Алима Османова. «Мы говорили, что нет достойной замены (Норику Ширину – КР). Мне очень хочется, чтобы Ибраим продолжил это, взял в свои руки. Мы, как младшие братья, будем помогать, максимально внедряться, привлекать молодежь», – сказал Османов.

По мнению наблюдателей, общественная деятельность Ибраима Ширина и его активное продвижение в СМИ указывают на желание людей сверху определить для крымских татар нового молодого и успешного «лидера» и одновременно «говорящую голову». Не исключено, что в скором времени Ширин займет одну из чиновничьих должностей либо будет назначен помощником депутата. И для этого у него есть все предпосылки.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове