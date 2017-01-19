Напутствие Обамы

Барак Обама в среду дал последнюю пресс-конференцию в роли президента Соединенных Штатов. Она прошла менее чем за два дня до вступления в должность президента Дональда Трампа, победившего на выборах под лозунгами отказа от политического наследия Обамы. Тем не менее, Барак Обама выразил уверенность в том, что с Соединенными Штатами будет все в порядке.

Барак Обама завершил пресс-конференцию на оптимистичной ноте:

– Глубоко в душе я думаю, что все будет в порядке. Мы, правда, должны бороться за это, работать ради достижения этой цели и не воспринимать такой исход как нечто само собой разумеющееся, – сказал президент.

На последней встрече Барака Обамы с журналистами в качестве президента доминировали вопросы о его последних решениях как главы государства и о его отношении к заявлениям и планам Дональда Трампа. Избранный президент неоднократно публично критиковал и внутреннюю, и внешнюю политику Обамы, обещал начать свое собственное президентство с отмены многих указов и отзыва закона о доступном здравоохранении, так называемого закона Обамы.

Барак Обама отказался прямо критиковать следующего президента, сделав акцент на необходимости дать Дональду Трампу возможность попытаться осуществить свои планы и самому осознать, реалистичны ли они, когда ему придется столкнуться с реальностью не в роли кандидата в президента, а в роли президента страны.

Началась пресс-конференция с вопроса о его решении смягчить наказание Челси Мэннинг (в прошлом военнослужащий армии США Брэдли Эдвард Мэннинг. – РС), которая была приговорена к 35 годам тюрьмы за передачу WikiLeaks сотен тысяч секретных дипломатических депеш и нескольких видеозаписей американских воздушных атак в Афганистане. Согласно президентскому указу, Мэннинг выйдет из тюрьмы в мае, пробыв за решеткой лишь семь лет, что, по мнению критиков этого решения президента, дает превратный сигнал о том, что разоблачение государственных секретов не является серьезным преступлением и не влечет серьезной кары. Барак Обама отверг претензии оппонентов:

– Челси Мэннинг была подвергнута серьезному наказанию. Я не думаю, что человек, намеревающийся совершить нечто подобное, решит, что его преступление будет безнаказанным, исходя из срока, проведенного Челси Мэннинг в тюрьме. Моя точка зрения заключается в том, что ее приговор был слишком суров и несоразмерен тому, что получили другие люди, обнародовавшие секреты.​

Президент считает, что эта история будет серьезным уроком потенциальным разоблачителям госсекретов.

Россия продолжает оккупацию территории Украины, вмешивается в дела Украины, поддерживает сепаратистов

Следующей темой на пресс-конференции стала тема отношений с Россией. Барак Обама ушел от прямого ответа на вопрос, какой он дал бы совет Дональду Трампу в том, что касается отношений с Россией. Обама высказался в поддержку "конструктивных" отношений с Москвой и возложил ответственность за кризис в двусторонних отношениях на Владимира Путина, который повел себя враждебно, по его словам, по отношению к США после возвращения в кресло президента России.

– Не будем забывать, что причиной введения санкций стало посягательство России на независимость и суверенитет Украины, – заявил он.

Россия продолжает оккупацию территории Украины, вмешивается в дела Украины, поддерживает сепаратистов, подчеркнул Обама. Россия должна прекратить такие действия, если она хочет добиться отмены санкций.

Эта пресс-конференция – одно из прощальных мероприятий президента Обамы. Около недели назад он выступил с последним обращением к стране в роли президента, в котором дал свою оценку собственного президентства. В числе достижений он назвал восстановление экономики после самой глубокой за шестьдесят лет рецессии, рост занятости, достижение договоренности по иранской ядерной программе, восстановление отношений с Кубой, достижение глобального соглашения о сокращении выбросов парниковых газов. Но пресс-конференция и вопросы, поднятые на ней, свидетельствуют о том, что вопрос о политическом наследии Барака Обамы останется открытым еще долгое время, считает Джонатан Аделман, профессор политических наук из Денверского университета:

Если бы я был на месте Владимира Путина, я был бы очень доволен политикой Барака Обамы

– Я думаю, если говорить о позитивном в наследии Барака Обамы, то, в конце концов, это будет закон Обамы о доступном здравоохранении, потому что, несмотря на намерение республиканцев отозвать или изменить этот закон, они готовы сохранить в силе многие его положения. В том, что касается самого негативного в его политическом багаже, то, на мой взгляд, это будет его сознательная стратегия отказа от активной международной роли Соединенных Штатов.

Например, когда Россия аннексировала Крым, Обама ничего не сделал, когда русские организовали кризис на востоке Украины, он сделал очень немногое. Парадокс заключается в том, что, несмотря на видимость жесткой позиции Обамы по отношению к Кремлю, его реальная политика в действительности, на мой взгляд, была пораженческой. Если бы я был на месте Владимира Путина, я был бы очень доволен политикой Барака Обамы.

Сложилось превратное и опасное представление о том, что США и западная демократия находятся в упадке

В результате политики Обамы экономически слабая страна, чья экономика в девять раз меньше американской, страна, проигравшая холодную войну, смогла утвердить под своим контролем Абхазию и Южную Осетию. Она угрожает нашим восточноевропейским союзникам по НАТО. Она смогла вмешаться в сирийский конфликт и поддержать режим, повинный в развязывании конфликта, жертвами которого стали сотни тысяч людей. Россия укрепила позиции на Ближнем Востоке.

Но самое главное – сложилось превратное и опасное представление о том, что США и западная демократия находятся в упадке. На мой взгляд, существует серьезная опасность, что Москва и ее союзники поверят в это и начнут действовать, исходя из этого посыла. Взять хотя бы иранцев, которые говорят о восстановлении персидской империи, особенно сейчас, когда, как им кажется, под их контролем оказались Сирия, Ирак и даже Ливия. Мир может оказаться перед лицом больших бед, – сказал Джонатан Аделман.