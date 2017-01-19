Барак Обама провел последнюю итоговую пресс-конференцию на посту президента США. Его общение с журналистами переходило в философский формат и в личное видение будущего Соединенных Штатов. Барак Обама вспомнил Украину в ответе на вопрос о антироссийских санкциях. Он подчеркнул: важно помнить, что именно вторжение России на украинскую территорию стало причиной применения международным сообществом и Соединенными Штатами санкций. Они должны быть сняты, когда Москва перестанет давить на соседние страны силой, подчеркнул 44-й президент США.

20-го января состоится инаугурация следующего президента Дональда Трампа. Барак Обама занимал видное место в Белом доме в течение 8 лет. За это время он так и не осуществил визита в Украину, впрочем, позиция США по украинским вопросам играла значительную роль в международной политике.

Барак Обама поблагодарил журналистов за работу и вступительную речь посвятил важности их работы, свободы слова и демократии. Говорил и о том, что как уйдет с должности ‒ хочет заниматься семьей, писать и молчать какое-то время. Пресс-конференция в целом была не политически прагматичной, а больше лирическим обращением к будущему, отмечают те, кто смотрел ее в Украине.

Украина была упомянута в контексте санкций против России. Журналист поинтересовался, как Обама относится к тому, что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что может предложить отмену некоторых экономических санкций в отношении России в обмен на соглашение с российским президентом Владимиром Путиным о сокращении Москвой ядерных вооружений.

Обама подчеркнул, что не следует путать причины введения санкций.

Причины, по которым мы наложили санкции, ‒ не вопрос ядерного вооружения, а то, что Россия посягнула на независимость Украины

«Причины, по которым мы наложили санкции, ‒ не вопрос ядерного вооружения, а то, что Россия посягнула на независимость и суверенитет Украинского государства, использовав при этом силу. Это не наше собственное решение, это решение всего международного сообщества. И Россия продолжает оккупировать территорию Украины и вмешиваться в украинские дела. Я сказал россиянам: когда вы перестанете это делать, санкции снимут. Мы должны позаботиться о том, чтобы не путали понятия, почему эти санкции были введены, с рядом других вопросов. Для Соединенных Штатов важно защищать основные принципы, согласно которым крупные страны не позволяют себе вот так нападать и захватывать меньшие. Я раньше говорил, что ожидаю тесных отношений между Россией и Украиной. Они исторически связаны между собой во многих культурных и социальных сферах. Однако Украина ‒ независимое государство. Вот пример жизненно важной роли, которую Америка продолжает играть в мире по защите основных норм и ценностей», ‒ сказал президент США.

Перезагрузка с Россией и разворот в сторону Украины

В начале своего президентства Барак Обама немного внимания уделял Украине, замечает Юрий Щербак, бывший посол Украины в США, а затем – в Канаде. Обама позиционировал себя как человек, который обязательно хочет установить мир, вывести Америку из зоны войн, вычерпывающих человеческие ресурсы. Его достижением является то, что ему удалось покончить с теми войнами в Афганистане и Ираке, в которые погрузился предыдущий президент (США – КР), добавляет дипломат.

44-й президент США попытался осуществить перезагрузку отношений с Россией, от чего определенным образом пострадал, ведь его обвиняли, что он много преференций отдавал России, объясняет Юрий Щербак.

Из своего дипломатического опыта Юрий Щербак знает, что очень часто большую роль играют личные отношения между лидерами стран. Начался период перезагрузки при президентстве в России Дмитрия Медведева, который был более понятным для Барака Обамы, так как пытался играть роль демократа, реформатора и современного лидера, вспоминает дипломат. В конце концов, это закончилось очень серьезным конфликтом с Россией. Последняя была определена командой Обамы наибольшей угрозой для Соединенных Штатов.

«В России тогда еще не было такого ужасного авторитарного режима, который установился сейчас. Зловещую роль сыграл Путин. Обама довольно тонкий, интеллигентный человек. Он понял сущность Путинского характера, который любит «троллить» людей, любит иронически унижающий юмор. Они понятны стали Обаме, и начался отход от той идеализации России, которую я имел возможность наблюдать, когда был послом. Они же любили Россию очень сильно, идеализировали, вкладывали большие средства, верили в демократическое будущее этой страны. И закончили практически холодной войной», ‒ отмечает бывший посол.

Серьезный поворот в украинском деле ‒ введение существенных санкций против России и политика поддержки Украины, хотя украинцы и не полностью удовлетворены, в частности, тем, что не предоставили летальное оружие, но положительное наследие президента Обамы для Украины достаточно большое, убежден дипломат.

Летальное оружие так и не дали

Осторожность американского президента относительно непредоставления Украине летального оружия сыграла злую шутку для украинцев во время развертывания вооруженной агрессии в Крыму, а затем уже на Донбассе, считает директор департамента международных многосторонних отношений фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара. Можно было бы спасти много жизней, если бы Украина имела чем отражать в начале наступления российской техники, считает эксперт.

«Это был главный акцент ‒ чтобы мы могли защищать себя. За нас воевать никто не будет: ни НАТО, ни Соединенные Штаты. Но благодаря их помощи мы имеем гораздо лучшие Вооруженные силы, чем когда они были в начале развертывания российской агрессии», ‒ объясняет Александр Хара.

Но таким образом американцы дали возможность Украине подняться в экономическом и политическом плане и развить сектор безопасности, чтобы отстаивать государственность и суверенитет в долгосрочной перспективе, вместо перспективы краткосрочного отражения атак, отмечает эксперт.

«Любой президент Соединенных Штатов исходит из интересов собственной страны, и он не может ставить их под удар, даже помогая другим странам-союзникам или странам, которые разделяют их ценности. С этой точки зрения, наверное, Обама сделал правильно и уравновешенно, когда не ввязался в конфликт, в котором вес Соединенных Штатов меньше с точки зрения расстояния. Россия здесь рядом, и для нее Украина является важным объектом воздействия», ‒ отмечает директор департамента «Майдана иностранных дел».

Барак Обама не был в Украине

Период президентства Обамы охватил время президентства в Украине Виктора Ющенко, Виктора Януковича, Майдана, постмайданный период и президентство Петра Порошенко.

По уровню личной вовлеченности Барак Обама не отличался большим интересом к Украине, объясняет политолог-международник, научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко. Обама был единственным президентом США во времена независимой Украины, который не посетил ее. Но он очень удачно делегировал свои полномочия по Украине вице-президенту Джо Байдену, который успешно проявил себя в кризисные моменты истории, отмечает Александр Сушко.

Джо Байден выступал ключевым коммуникатором не только Соединенных Штатов, но и всего Запада, с Януковичем во время его правления. Говоря об эпохе Обамы, надо говорить именно об эпохе и вкладе Байдена, который не стеснялся давить на украинское руководство там, где оно заслуживало давления, причем делал это в определенном взаимодействии с реформистскими силами в самой Украине и гражданском обществе, чтобы побудить украинскую правящую элиту к реформам в постмайданный период, отмечает политолог.

Нам повезло, что наш Майдан и кульминация кризиса, который произошел в 2013-2014 годах, пришлись именно на период Обамы, а не на период Трампа

«Мы видим роль Обамы и его администрации в переходе к политике санкций в отношении России, поддержке территориальной целостности Украины после аннексии Крыма и начала гибридной войны на Донбассе. Здесь нам, можно сказать, повезло, что наш Майдан и кульминация кризиса, который произошел в 2013-2014 годах, пришлись именно на период Обамы, а не на период Трампа. Если бы то, что произошло тогда, произошло бы сейчас, ‒ не факт, что мы получили бы как минимум дипломатическую и в том числе материальную поддержку от Соединенных Штатов», ‒ считает Александр Сушко.

Эксперт отмечает удачно подобранную команду 44-го президента США, которой он мог вполне доверить полномочия.

Акцент на важности команды для президента Обама сделал и во время своей заключительной пресс-конференции. Он отметил, что советовал Трампу обратить внимание именно на это.

Барак Обама дал несколько важных демократических посылов относительно того, какой должна быть Америка. Это можно расценивать как обращение к избранному президенту Дональду Трампу. Он, в частности, отметил важность того, чтобы Америка оставалась толерантной, чтобы побеждала не ненависть и вражда, а хорошее отношение, чтобы укреплялись демократические традиции.