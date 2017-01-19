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Фотогалереи

В Симферополе продолжается ремонт центральных улиц (фотогалерея)

В Симферополе после срыва сроков заказа продолжается ремонт центральных пешеходных улиц. Начали его еще осенью 2016-го. Строители устанавливают лавочки вокруг фонарей и ремонтируют постоянно разрушающееся покрытие из плитки.
Реконструкция на улице Карла Маркса (российские власти переименовали ее в Екатерининскую)
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Реконструкция на улице Карла Маркса (российские власти переименовали ее в Екатерининскую)

Символ города-собирателя на новой скамейке в Симферополе
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Символ города-собирателя на новой скамейке в Симферополе

Ремонт продолжается
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Ремонт продолжается

Строители используют генераторы. Прошлой зимой во время блэкаута их можно было встретить в каждом населенном пункте Крыма&nbsp;
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Строители используют генераторы. Прошлой зимой во время блэкаута их можно было встретить в каждом населенном пункте Крыма 

Строители устанавливают скамейки
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Строители устанавливают скамейки

Улица Пушкина отреставрирована не полностью
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Улица Пушкина отреставрирована не полностью

Орудие труда симферопольского строителя
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Орудие труда симферопольского строителя

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На обновленных улицах в Симферополе установили камеры наблюдения
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На обновленных улицах в Симферополе установили камеры наблюдения

На пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина все еще стоит елка
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На пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина все еще стоит елка

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