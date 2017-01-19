В конце декабря после почти трехмесячного бездействия следствие, наконец, решилось на некие потуги в организации следственных действий в виде трех очных ставок.

Напомню, одна из них была с «главным свидетелем» Александром Рыжковым, который и вручил мне тогда меченые деньги. На этой очной ставке Рыжков так и не смог пояснить, какие именно сведения, порочащие его и партию «Единая Россия», я собирался предать гласности. Не смог он ответить и на другой очень важный вопрос: какие именно материалы Назимова и чем подрывали «… деловую репутацию партии «Единая Россия» и унизили честь и достоинство отдельных ее членов». Более того, Рыжков подтвердил, что все переговоры о возможном сотрудничестве со мной вели исключительно в рамках сети интернет и сайта «Твоя газета», где я не являюсь ни лицом, выполняющим управленческие функции, ни владельцем, а всего лишь одним из блогеров. Таким образом, мне невозможно вменять ст. 204 УК.

Следствие всеми силами старается удержать меня в тюрьме

Казалось бы, уголовное дело можно закрывать… Однако следствие всеми силами старается удержать меня в тюрьме, не давая возможности публиковать критические статьи о местной власти.

Вторую очную ставку проведели с неким Валерием Сударевым, алуштинским предпринимателем, который в Алуште оказывает похоронные услуги. Мало того, что этот человек вообще не имеет никакого отношения к делу, так он еще и заявил, что в конце июня-начале июля (точную дату не назвал) я якобы вымогал у него 300 тысяч рублей! Правда, из его слов я так и не понял, кто сейчас занимается похоронным бизнесом – он или его сын – и у кого именно я «вымогал» деньги. Это же надо было додуматься до такого! В рамках уголовного дела о коммерческом подкупе взять показания у какого-то стороннего заявителя, который появляется именно в тот момент, когда уже становится очевидным факт, что уголовное дело разваливается!

Валерий Сударев также заявил, что после того, как он отказался платить мне деньги, на сайте «Твоя газета» якобы в отместку появились статьи: «В Алуште похоронная служба незаконно оккупировала часть села (ВИДЕО)», «Гробовых дел мастер 20 лет не платил за аренду земли в Алуште (ВИДЕО)», «Нарушение закона: в Алуште отсутствует муниципальная похоронная служба».

Поясню: эти статьи я писал на основании видеосюжетов, где местные жители выражали недовольство предпринимательской деятельностью семьи Сударевых, говорили о том, что те незаконно занимают участок и выставляют памятники и гробы на дорогу в качестве рекламы. На одном из видео чиновник из администрации Алушты сообщает, что от Сударева потребовали освободить земельный участок. Снимать видео я приезжал по приглашению местных жителей.

Стоит добавить, что еще при Украине, в 2013 году, «Твоя газета» публиковала статьи и видеосюжеты по обращению местных жителей. Бурю возмущения среди сельчан тогда вызвал совет Сударева «хоронить в огороде, если здесь что-то не нравится» мужчине, у которого не было денег, чтобы заплатить за копку могилы для умершей матери, а копать самому Сударев ему запретил. Вот некоторые статьи того времени: «Кладбищенский монополист порекомендовал жителю Алушты похоронить мать в огороде (ВИДЕО)», «Монополия до гробовой доски в с.Запрудном, Большая Алушта (ВИДЕО)».

Их цель – любыми судьбами удержать неугодных оппозиционеров в тюрьме, а для этого, похоже, все способы хороши

После выхода этих статей и видеосюжетов Сударев обратился в суд Алушты с иском о защите чести и достоинства, но после первого же заседания от иска отказался, так как информация, размещенная в «Твоей газете», была объективной.

Можно предположить, что заказчики уголовного дела против меня решили использовать Сударева в своих интересах, прекрасно понимая, что деваться тому некуда, иначе весь его незаконный бизнес просто рухнет, а значит им можно легко манипулировать. Вот и отправили его к следователю давать ложные показания, отрабатывать, так сказать, свое незаконное место под солнцем.

Какого еще беспредела ожидать от властей Алушты в лице правящей партии «Единая Россия» и подконтрольной им судебно-правовой системы, покажет время. Пока же ясно одно: их цель – любыми судьбами удержать неугодных оппозиционеров в тюрьме, а для этого, похоже, все способы хороши.

Алексей Назимов, главный редактор печатного издания «Твоя газета»

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