Оккупированный Донецк. Пейзажи здесь не радужны

Процветающая барахолка, постоянная пропаганда, гастрономы и кофейни со Сталиным – все это сочетается в неподконтрольном Донецке с огромным количеством иллюминации на главной площади города. Вечером центр Донецка утопает в огнях, тогда как днем город окунается во тьму советских времен вперемешку с «лихими 90-ми».

Если в теплое время года центр Донецка находится на бульваре Пушкина – с его живой музыкой, ресторанами, огненными шоу, то новогодние праздники перемещают скопление людей несколько ниже, на площадь Ленина.

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Сейчас большая часть пропагандистских фото из Донецка боевики выкладывают именно из этой части города, которую действительно украсили большим количеством иллюминации.

На самой площади размещается главная елка Донецка, слева от которой блестит огнями фонтан, а справа – украшенный разноцветными фонарями сквер.

Такой же праздник огней можно встретить и у драмтеатра, а также на небольшом участке бульвара Пушкина сразу за самим театром.

Вечерами в этих местах достаточно многолюдно, чего не скажешь о других частях города: к восьми вечера пустеет даже бульвар, не говоря уже про абсолютно пустом мосте в парке Щербакова и редких прохожих в самом парке.

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А вот днем Донецк превращается в смесь советских времен и 90-х годов. Пейзажи здесь не столь радужны: большая часть пострадавших от войны учреждений стоит закрытой. Однако отдельные отремонтированы. К числу таких относится и Донецкий городской молодежный центр (ДГМЦ), в котором был пожар из-за обстрела.

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Теперь главный вход и окна заложены кирпичами, зато сам центр украшает красная надпись «С.С.С.Р.».

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А стадион «Донбасс-Арена», тоже пострадавший от обстрела, теперь используется под склады для гуманитарной помощи от Рината Ахметова: именно сюда заходят караваны торговых фур.

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У троллейбусных и трамвайных остановок можно обнаружить привычную для 90-х картину: стариков, которые продают значки, советские вазы, монеты и книги.

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Здесь же в большом количестве комиссионные магазины и товары из «братской» группировки «ЛНР». Что удивительно: бренд «луганское белье» на выцветшей рекламной фотографии никого не смущает. Равно как и продающийся в местных ларьках суррогат алкоголя, который пытаются выдать за водку с обязательным специфичным названием, вроде «Владимирка», «Путинка» или «Русские перцы».

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По-прежнему процветает бизнес с обналичиванием банковских карт и денежными переводами. При этом курс гривны к рублю в Донецке теперь 1:2.

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Не исчезает из города и пропаганда. Почти на каждой улице есть билборд от так называемых «министерств» или лично Захарченко, или «Ташкента», которые поздравляют дончан с новогодними праздниками.

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Сам же общественный транспорт пестрит пропагандой о достижениях группировки «ДНР» и военной рекламой, в которой призывают вступать на военную «службу по контракту».

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Большая часть небольших продуктовых магазинов из маркетов вновь превратилась в гастрономы, а «Южный» автовокзал и прилегающая к нему территория и вовсе стали центром скопления боевиков, которые постоянно прибывают в Донецк именно через эти «ворота».

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Здесь же находится и нашумевшая кофейня «Коба» (это псевдоним Сталина), в которой, однако, не было ни одного человека на момент моего посещения.

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В районе автовокзала большое количество легковых авто с российскими номерами или номерами образца группировки «ДНР». Часто российские автомобили припаркованы у магазинов, продающих военную форму и снаряжение, вроде «Партизана» по Университетской.

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Такой бизнес также пользуется неплохим спросом.

Станислав Васин, блогер из Донецка

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