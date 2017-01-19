В Севастополе почтили память Маркелова и Бабуровой, убитых националистами

В Севастополе 19 января прошла акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых националистами в Москве в 2009 году.

Как сообщает корреспондент издания Крым.Реалии, митинг начался в 16:00 по местному времени и продолжался около 40 минут. Акцию на улице Ленина на маленькой площади у памятника комсомольцам организовали местные анархисты, в ней приняли участие около 50 человек.

Организаторы митинга установили на площади портреты Маркелова и Бабуровой и развернули лозунги: «Патриотизм пахнет войной», «Патриотизм и национализм = война», «Главный враг – в своей стране», «Фашизм умрет вместе с олигархами», «Да – советам, нет – войне», «Нет фашизму всех мастей – от подворотни до властей», «Все разные, все равные».

Участники митинга в своих выступлениях заявили, что Маркелова и Бабурову убили современные фашисты.

Активисты распространяли на улице листовки, в которых говорилось, что Маркелов и Бабурова были «убиты за свои убеждения», и призывающие граждан защищаться «от нацистов, от мафиозных властей, и даже от тех же правоохранительных органов, которые часто просто прислуживают им».

Выступая на митинге, активистка Наталья Воронова сказала: «Они (Маркелов и Бабурова – КР) встали на защиту чужих жизней, а отдали свои».

Координатор митинга Иван Марков заявил на митинге: «Главный враг – в своей стране: это олигархи, это буржуазия, это фашизм». Он также призвал пролетариев объединяться.

Активист Игорь Панюта сказал, что фашизм многолик и многообразен, он распространяется по разным странам и действует в интересах олигархов.

Присутствовавшая на митинге одна из местных жительниц, которая представилась как Елена Лаврухина в разговоре с корреспондентом Крым.Реалии сказала: «Они (организаторы митинга) хотят жить в другом мире, в других условиях, в другой системе. Они требуют уважения к труду».

За митингом наблюдали несколько российских полицейских, которые не препятствовали организаторам акции.

Накануне представитель неформальной группы местных анархистов Алексей Присяжнюк сообщил, что изначально подавал заявку на проведение митинга на площади Нахимова, однако российское правительство Севастополя письменно предложило ему перенести этот митинг в сквер напротив Дома офицеров Черноморского флота.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были убиты наемными убийцами из «Боевой организации русских националистов» 19 января 2009 года в центре Москвы. Анастасия Бабурова была похоронена в ее родном городе Севастополе на кладбище 5-го километра.