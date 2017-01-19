Крым.Реалии продолжают следить за деятельностью в российской Госдуме крымских депутатов, которых в Украине, США и некоторых странах Европы признали нелегитимными. За последний месяц Наталья Поклонская (бывший подконтрольный Кремлю прокурор Крыма –​ КР) успела выдать порцию страшилок, Андрей Козенко (бывший вице-спикер Госсовета – КР) – встретиться с боевиками «ДНР» и «ЛНР», а Михаил Шеремет – «засветить» в сети личные фото.

За три месяца после избрания в Госдуму России самой популярной в СМИ из крымской обоймы, по-прежнему, остается Наталья Поклонская. Повышенный интерес журналистов к ее персоне не угасает, а сама она регулярно дает поводы говорить о себе. Правда, не всегда эти поводы – в ее пользу.

Поклонская: от похода за покупками до Гестапо

В течение последнего месяца Поклонская то и дело грозит ответственностью своим бывшим и нынешним коллегам. Она направила депутатский запрос на имя генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить жалобы симферопольцев на некачественные работы по реконструкции центральных улиц города – Пушкина и Карла Маркса. В нем Поклонская раскритиковала не только работу местных чиновников, но и прокуратуры, которая не вмешалась в ситуацию раньше. Кроме того, депутат грозится ужесточить контроль за доходами не только своих коллег по парламенту, но и их бывших жен. Для этого она намерена изменить действующее в России антикоррупционное законодательство для решения проблемы, связанной с фиктивными разводами, которые призваны скрывать реальные доходы российских депутатов и чиновников.

Поклонская рассказывала детям о «преступлениях активистов Евромайдана», которые, по ее словам, призывали «убивать русских, выгонять их»

Еще одной страшилкой от Поклонской стала очередная история о Евромайдане, рассказанная ею воспитанникам одного из российских детских домов. Накануне Нового года им устроили встречу с депутатом в Госдуме. Согласно обнародованному видео, Поклонская рассказывала детям о «преступлениях активистов Евромайдана», которые, по ее словам, призывали «убивать русских, выгонять их». Самооборону Майдана она назвала Гестапо и обвинила в жестоких пытках по отношению к «пленным». По словам Поклонской, «один парень, который был в плену у активистов, сошел с ума от тех пыток, которые чинились над ним». Но его фамилию депутата не уточнила.

В продолжение темы Евромайдана Поклонская также предложила расследовать в отношении президента Украины Петра Порошенко уголовное производство о насильственном захвате власти, якобы открытое Генпрокуратурой Украины в феврале 2014 года. Такую информацию распространил ряд российских СМИ. Украинские власти данные о наличии подобного уголовного производства не комментируют.

Активно рассказывает в соцсетях Поклонская и о личных историях. Например, в декабре прошлого года она обнародовала видео своего предпраздничного похода в московский Центральный детский мир вместе с дочерью.

Козенко – о доме: собака и боевики

В Фейсбуке Козенко активно расписывает, как встречал в Симферополе глав боевиков «ДНР» и «ЛНР»

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко особой активностью в соцсетях с начала года не отличается. В Инстаграмме у него несколько фото с поездок по крымским детсадам, а также сообщение о появлении в их семье собаки. А в Фейсбуке он активно расписывает, как встречал в Симферополе глав боевиков непризнанных республик Донбасса «ДНР» и «ЛНР», а также публикует фото с ними, в том числе, на фоне памятника «зеленым человечкам» в Симферополе.

Бальбек: посты об Украине

О своей непосредственной депутатской деятельности в этом месяце Бальбек не пишет

​Руслан Бальбек (бывший вице-премьер Крыма – КР), напротив, с начала года демонстрирует небывалую активность в соцсетях. И, что характерно, практически каждая запись на его странице в Фейсбуке посвящена Украине. Сначала он иронично пишет о том, как «украинские ракетчики проглотили горькую пилюлю в связи с заступлением на боевое дежурство в Крыму системы С-400», затем критикует президента Украины Петра Порошенко в связи с тем, что тот назвал безвизовый режим с Евросоюзом частью стратегии по возвращению Крыма. Под критику Бальбека также попал и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который назвал ключевой задачей украинских силовиков на 2017 год восстановление суверенитета на Донбассе и возвращение контроля над аннексированным Крымом.​

О своей непосредственной депутатской деятельности в этом месяце Бальбек не пишет.

Шеремет: «​поздравленки»​ и физкультура напоказ

Бывший куратор «крымской самообороны» и экс-вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма, а ныне депутат Госдумы России Михаил Шеремет в январе решил посвятить посты на своих страницах в соцсетях в основном поздравлениям.

С начала месяца он успел поздравить свою аудиторию не только с новогодними праздниками, но и с окончанием Русско-турецкой войны в 1791 году (подписанием Ясского договора), Днем работников прокуратуры России и Днем российской печати, а также Крещением.

А сразу после Нового года депутат решил сообщить миру о своих тренировках в спортзале. «Поход в спортзал для меня – непременная традиция в новогодние каникулы. Стараюсь держать себя в форме и в течение всего года. Но часто времени критически не хватает. А вот каникулы – отличное время, чтобы наверстать упущенное», – написал он, обнародовав свое фото с гонтелями и на беговой дорожке.

А в праздник Рождества Шеремет показал свою семью на фоне заснеженных елей.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове