Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении провести на полуострове административную реформу. Его не устраивает система управления городами, при которой власть разделена между главой администрации и руководителем горсовета. Аксенов считает, что населенными пунктами должен править один мэр. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, зачем руководство Крыма затеяло такую реформу.

Впервые о планах упразднить двоевластие в крымских городах и поселках Сергей Аксенов объявил в конце 2016 года.

«С Владимиром Андреевичем Константиновым (спикером подконтрольного Кремлю парламента Крыма – КР) мы планируем вернуться к такой системе управления. Должен быть один руководитель, с кого есть спрос. Все! Когда двое, идет конкуренция зачастую необоснованная, которая мешает делу в принципе. В основном это превращается в противостояние, в поиск компромата друг на друга, борьбу за какое-то лидерство», – заявил российский главы Крыма в интервью «Комсомолке».

По планам Аксенова, в муниципалитетах должно быть устранено разделение полномочий между главами горсовета и администрации

Готовить законодательную базу к подобным изменения Аксенов собирается уже сейчас, а внедрить реформу в жизнь хочет аж в 2019 году. По его словам, в этом году в Крыму должны пройти выборы в местные советы. И по их итогу, по планам крымского руководителя, в муниципалитетах должно быть устранено разделение полномочий между главами горсовета и администрации.

«Цели и задачи такие, если не будет расхождений с федеральным законодательством. Если будет необходимо, там инициируем внесение изменения. Я не могу там дать гарантии, могу только пообещать выступить с такой инициативой. Сто процентов ее внесу. Если это будет региональный наш порядок, нам будет достаточно проведения своей административной реформы, то мы тоже это внесем», – сказал Аксенов.

В детали он не вдавался и не пояснил, как именно, по его мнению, должны назначаться руководители городов и поселков. Остается непонятным, кто будет избирать мэров: население, депутаты или нынешние власти Крыма.

Разборки на местах

До 2014 года в Крыму действовало украинское законодательство, в соответствии с которым в каждом населенном пункте был один руководитель, которого выбирали местные жители.

В 2014 году, когда принимался российский порядок назначения мэра, Сергей Аксенов считал его эффективным

Летом 2014 года подконтрольный России парламент полуострова изменил принцип формирования органов местного самоуправления. В соответствии с принятыми тогда нормативными актами, власть над муниципалитетом разделена между представительским органом – местным советом, и исполнительным органом – администрацией. Жители населенных пунктов избирают депутатов местных советов, а те на сессии голосованием определяют главу совета. А кандидатуру мэра – руководителя местной администрации – предлагает лично глава республики, и его назначение должны согласовать местные депутаты. В 2014 году, когда принимался данный порядок назначения мэра, Сергей Аксенов считал его эффективным.

«Все мэры будут приниматься с испытательным сроком. Поэтому придется работать, а не ждать следующих выборов в своем кресле, как это было раньше», – заявлял тогда Сергей Аксенов.

Сторонником подобной административной модели был и тогдашний полномочный представитель президента в Крыму Олег Белавенцев.

«Такая система более управляема, что очень важно в переходный период», – говорил он.

Борьба между главами горсоветов и администраций, на которую теперь жалуется Аксенов, действительно время от времени вспыхивает в разных крымских городах. Самая крупная неразбериха наблюдалась в органах власти Бахчисарая, где с 2015 года сменилось 4 главы горсовета и 5 мэров.

В ноябре 2016 года в Ялте разгорелось противостояние между главой местной администрации Андреем Ростенко и руководителем горсовета Валерием Косаревым. Последнему в итоге пришлось писать заявление об увольнении «по собственному желанию»​. На его место был назначен лояльный к Ростенко депутат Роман Деркач, который сразу пообещал наладить крепкое сотрудничество горсовета с горадминистрацией.

В это же время – в ноябре 2016 года – в Ялте подал в отставку первый замглавы администрации Сергей Брайко – в прошлом мэр города двух созывов. Однако его уход, судя по всему, не связан с трениями между администрацией и горсоветом, а является его личной инициативой. В комментарии для Крым.Реалии Брайко сказал, что поддерживает инициативу Аксенова об объединении должности мэра и главы горсовета.

«Мне кажется, это идея правильная, тем более, что она уже опробованная. Во-вторых, чтобы не было конфликта между советом и администрацией. На мой взгляд, должно быть единое лицо, которое должно отвечать и за то, и за то, и, соответственно, нести ответственность. И его должны избирать жители региона», – сказал Сергей Брайко.

«Распиливать станет проще»

Крымский политик Леонид Грач скептически относится к административной реформе, которую анонсировал Сергей Аксенов. По его мнению, это просто слова, и она никогда не будет воплощена в жизнь. Грач считает, что, во-первых, подобные шаги никогда не согласует Москва, а, во-вторых, Аксенову они самому не нужны.

«Это уже диагноз человека: болтать, болтать, болтать. Потому что сегодня он имеет своих назначенцев от хутора до столичного города. Это его назначенцы, это его люди, это он с ними «подельничает». Поэтому, если говорить, что его эта система не устраивает, это неправда с его стороны. Он никогда от той власти, которая могла бы от него уйти, не откажется», – сказал Леонид Грач.

В то же время крымский политолог Дмитрий Омельчук, напротив, считает, что с помощью административной реформы Сергей Аксенов хочет усилить свое влияние и власть.

Речь идет о том, чтобы сократить возможность населения хотя бы косвенно, но влиять

«Остаются выборные главы горсовета, с этим приходится считаться. Это пятое колесо, лишнее. Если останутся только главы администраций, это замечательно. Речь то идет, чтобы сократить возможность населения, хотя бы косвенно, хотя бы в небольшой степени, но влиять», – считает эксперт.

Другой политолог из Крыма Евгения Горюнова обращает внимание на то, что пока неясно, каким будет порядок избрания на должность мэра в случае реализации админреформы.

«Непонятно, кто будет избирать местного руководителя: народ или же депутаты местного совета. В первом случае для проведения своего человека придется использовать технологические приемы, во втором – договариваться с депутатами, хотя особого труда это не составит. В итоге такой реформы сохранится иллюзия демократии – формально присутствует разделение властей», – отметила Горюнова в комментарии для Крым.Реалии.

По ее мнению, то, что крымчане получат одного руководителя и «хозяина», не означает автоматического улучшения жизни на местах.

«Просто вся власть будет де-факто в руках местного «царька», который к тому же получит благословение центра. В общем, пилить деньги станет проще, как и получать крымские заповедные земли», – говорит эксперт.

Горюнова считает, что у подобной реформы много шансов на воплощение в жизнь, так как в некоторых российских регионах действуют аналогичные модели. По мнению политолога, куда более интересный вопрос, кто будет ее воплощать в 2019 году: Аксенов или все-таки кто-то другой.