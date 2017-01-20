Когда фургон цвета мокко с уличной едой появился в центре Киева в прошлом году, казалось, что он бы больше подходил гурманским кварталам Портленда или Бруклина. Большинство позиций в меню ‒ по-английски, но что больше всего бросалось в глаза, так это логотип: карикатура на президента США Барака Обаму, с его широкой улыбкой и большими ушами, которые узнает весь мир.

Это Obama Burger Truck. И это детище 25-летнего предпринимателя Павла Олейника, который говорит, что не очень интересуется политикой и не имеет твердых убеждений относительно пребывания американского президента в должности.

Обама ‒ это такая простая ассоциация с США

«Название фургона «Обама» выбрали, чтобы люди знали, что у нас американская кухня, вот и все», ‒ сказал мужчина по-английски, пока толстая котлета из говядины, хрустящий бекон, яйцо и свежая булочка в расплавленном сыре ‒ ключевые составляющие его авторского бургера «Обама» ‒ шипели на сковороде за его спиной. «Обама ‒ это такая простая ассоциация с США».

Что-то странное произошло в Украине во время президентства Обамы: его имя и образ стали маркетинговым приемом для продажи потребительских товаров и легких закусок.

Фургон Олейника ‒ это даже не единственный «бургер Обамы»; ресторан в Мариуполе у линии фронта на Донбассе тоже подает такой бургер. Продаются и матрешки с Обамой на туристических рынках в столице Украины. Пивоварня в западном Львове разливает портер Obama Hope Stout, заимствованный из автобиографии Обамы и культового постера кампании Hope.

Такие приемы часто имеют «налет» расизма, который, возможно, подкрепляется высоким уровнем этнической гомогенности в, по большей части, славянской Украине, что выражается или в темных тонах пива, или черных булочках бургеров в Мариуполе.

В Украине недовольство администрацией Обамы было частично вызвано осторожными ответами Запада на вторжение России и аннексию Крыма

В любом случае, первого чернокожего президента Соединенных Штатов в Украине любят, хотя восхищение им и не безоговорочное.

«Его самоирония и самокритика впечатляют. Возможно, это просто признак высокой политической культуры, которая еще не доминирует здесь, в Украине», ‒ сказал об Обаме Ростислав Сосновый из Бахмута на охваченном войной востоке. Однако в вопросах поддержки Украины «трудно оценить, что было в его силах и какие были последствия этих действий». «Сильные союзники важны и необходимы, и любая поддержка пригодится», ‒ сказал Сосновый.

Некоторые атакуют Обаму за, как они это называют, провал Вашингтона в предоставлении Украине гарантий безопасности, вытекающих из Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому молодая независимая Украина лишилась бывшего советского ядерного арсенала.

Но независимо от конкретных претензий, в Украине недовольство администрацией Обамы было частично вызвано осторожными ответами Запада на вторжение России и аннексию Крыма в 2014 году, а также на сепаратистский конфликт, мешающий Киеву восстановить контроль над частями Луганской и Донецкой областей.

«К сожалению, нельзя сказать, что в Украине была сильная поддержка президента США Барака Обамы», ‒ сказал Радiо Свобода директор Института внешней политики Григорий Перепелица в недавнем интервью.

Перепелица сетовал, что Обама «дистанцировался от украинских проблем и на самом деле передал инициативу по решению российско-украинского конфликта европейцам, поскольку считает, что это дело Европы и России, а не Америки».

Многие украинцы скептически оценивают уровень и качество помощи США в течение последних трех лет и жалуются, что Обама даже не посетил их страну, как это до него сделали президенты Буш и Клинтон, ‒ чтобы донести четкий месседж в Москву, что Вашингтон поддерживает Киев.

Это было маловероятным в рамках стратегии, которую Обама описал Джефри Голдбергу из The Atlantic для статьи «Доктрина Обамы». В ней президент США прямо заявил: «Дело в том, что Украина, которая не является страной НАТО, будет уязвимой перед военным превосходством России, что бы мы ни делали».

Многим украинцам хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь в виде летального оружия ‒ особенно в начале конфликта, который уже унес жизни более 9750 человек ‒ чтобы укрепить защиту от более мощной России.

Один из контраргументов, высказываемых в Киеве и за его пределами оппонентами подобных поставок оружия, заключается в том, что предоставление оружия Украине усилит напряженность с Россией и спровоцирует более ожесточенные бои вроде тех, что были в 2014-м году в разгар войны.

Правда, Обама таки действительно оказывал помощь. С тех пор как украинский кризис обернулся в жестокое противостояние в начале 2014 года, США выделили более 1,3 миллиарда долларов зарубежной помощи Киеву на ключевые политические и экономические реформы, как и на подготовку и оснащение Вооруженных сил страны.

А в марте 2014-го года Обама направил против России санкции в связи с захватом Крыма и поддержкой приверженных Москве сепаратистов на востоке Украины.

Одним из последних решений Обамы в Белом доме было расширение 13 января всех американских санкций против России до марта 2018 года ‒ шаг, который показался направленным на то, чтобы осложнить будущему президенту Дональду Трампу их сворачивание после инаугурации 20 января.

Политический консультант и уроженец Керчи Тарас Березовец недавно говорил о важности усилий в Украине со стороны администрации США.

Санкции были сокрушительными для экономической ситуации в России. Это, пожалуй, сильнее любой военной помощи

«Он так и не дал нашей стране летального оружия, но он смог наложить санкции на Россию и на соратников российского президента Владимира Путина через неделю после того, как они начали военное наступление в Крыму», ‒ сказал Березовец. «Эти санкции были сокрушительными для экономической ситуации в России. Это, пожалуй, сильнее любой военной помощи».

Он также упомянул финансовую помощь США и подготовку Национальной полиции Украины как главную демонстрацию поддержки. «Это произошло благодаря видению Обамы», ‒ сказал он.

«Мы написали на окне нашего фургона, что шутки о Трампе не смешны»

Никто не знает, какой поддержки Украине стоит ожидать от администрации Трампа.

Но Киев, возможно, в результате предложения избранного президента США пересмотреть признание Крыма российской территорией и его восторженных ремарок в адрес Путина, не ожидал праздно.

Разгневанное публичным унижением Трампа и поддержкой его демократического оппонента, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, со стороны одного из украинских высокопоставленных функционеров, правительство в Киеве предостерегло чиновников, чтобы удалили критические публикации в адрес Трампа из профилей в соцсетях.

Администрация президента Петра Порошенко также наняла лоббистскую фирму в Вашингтоне, чтобы помочь подольститься к команде Трампа.

Однако не все в Киеве обеспокоены угождением новой администрации США.

Олейник из Obama Burger Truck, который обычно держится подальше от политических разговоров, сказал, что клиенты спрашивали, начнет ли он подавать бургеры Трампа в ближайшее время. Некоторые даже предлагал, как украсить бургер, в частности, накрывая булочкой, которая напоминает знаменитую прическу новоизбранного президента.

Однако Олейник сказал, что не имеет планов называть бургер одним из самых защищенных авторским правом имен.

«Мы написали на окне нашего фургона, что шутки о Трампе не смешны», ‒ сказал он.