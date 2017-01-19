В Севастополе 19 января около 20 человек вышли на митинг в память о застреленных журналистке из Севастополя Анастасии Бабуровой и московском адвокате Станиславе Маркелове. Их застрелили восемь лет назад у дома №1 по улице Пречистенка в Москве. Суд признал виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой радикальных националистов Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Адвокат Станислав Маркелов вел дела, связанные с нарушением прав человека сотрудниками силовых структур в Чечне, а также защищал антифашистов. Журналистка Анастасия Бабурова изучала неформальные молодежные движения, в том числе неонацистские. 19 января – день памяти жертв политического насилия, совершенного по мотивам национальной нетерпимости и идеологической вражды.