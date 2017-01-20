На торжества по случаю инаугурации избранного президента США Дональда Трампа летят много украинских чиновников ‒ соцсети уже в шутку назвали их «украинским десантом». Среди них представители Администрации президента, депутаты и экс-чиновники. Больше всего иностранных гостей будет на финальной части торжеств ‒ Молитвенном завтраке, в Национальном соборе 21 января. А государственный гимн США на ключевой церемонии исполнит певица украинского происхождения Жаклин Мария Иванко.

Инаугурация Дональда Трампа растянется на три дня. Ключевое событие запланировано на 20 января: новый президент Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс произнесут клятву в Капитолии и примут участие в инаугурационном параде в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню ‒ от Конгресса до Белого дома. А уже на следующий день в Национальном соборе США с их участием состоится Молитвенный завтрак ‒ встреча нескольких тысяч представителей разных религий, а также представителей политической и деловой элиты США.

«Смотря в каком секторе ‒ от 10 до 100 тысяч долларов»

От Украины на торжества едет много представителей. И хотя большинство попадут на Молитвенный завтрак как завершающий этап, однако есть и такие, кто примет участие во всех трех днях. В частности, экс-глава Службы разведки Украины и председатель Высшего совета народного собрания Николай Маломуж.

В комментарии Радiо Свобода он рассказал, что приглашение получил, ведь в течение 12 лет поддерживает контакт с Республиканской партией США и с уже экс-руководителями американской разведки. В Соединенных Штатах он планирует не только принять участие в торжествах, а и провести ряд рабочих встреч на международном уровне по вопросам безопасности.

Именно поэтому участие для него было бесплатным, говорит Маломуж. Впрочем, есть и такие, кто платил за приглашение, да еще и немалые деньги, добавил он, не уточняя фамилий.

«Те, кто приезжают, как раз ребята наши, представители, они, соответственно, вкладывают свои средства. Потому что они приглашаются как представители или бизнеса, или политикума. И это идут оплаты за членство и участие. Все расценки не знаю, смотря в каком секторе ‒ от 10 до 100 тысяч долларов. Да-да, это те, кто хочет показать, что они что-то имеют», ‒ говорит Маломуж.

В американских медиа фигурируют еще такие суммы: два билета на церемонию стоят 25 тысяч долларов. А заплатив 100 тысяч долларов, можно получить четыре билета на инаугурацию, а также два билета на ланч с некоторыми членами правительства. За 250 тысяч долларов можно пообедать с Трампом и его женой. А «пакет» стоимостью в один миллион долларов дает возможность принять участие в эксклюзивном ланче с избранными чиновниками, представителями Белого дома и Сената.

Кто из Украины летит на торжества по инаугурации?

О своем участии в самой церемонии инаугурации заявил и внефракционный депутат Борислав Береза. В своей заметке на Facebook он отметил, что запланировал в Вашингтоне ряд важных встреч.

«Понимаю, что будущее Украины решается и за ее пределами. И выстраивание дружеских отношений между политиками Украины и США ‒ это залог успешного взаимодействия наших стран. О чем будем говорить? Говорить о возможностях и потребностях Украины», ‒ написал Береза.

Он не уточнил, каким образом получил приглашение на церемонию.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко не будет участвовать в церемонии инаугурации, поскольку участие глав иностранных государств не предусмотрено.

Однако большинство известных украинцев прилетят уже на Молитвенный завтрак. Известно, что участие примут представители Администрации президента Виталий Ковальчук и Алексей Филатов, а также несколько депутатов от «Блока Петра Порошенко», среди которых Оксана Билозир и Валерий Карпунцов.

По сообщениям СМИ, присоединятся также лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, депутаты от «Народного фронта» Георгий Логвинский, Олег Кришин и Павел Унгурян, представитель от «Радикальной партии» Андрей Артеменко, а также депутаты от «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул и Николай Скорик. По некоторым неподтвержденным данным, летит даже бывший генпрокурор Виктор Шокин, которого Белый Дом во времена Обамы рекомендовал уволить.

«Я не гоняюсь за этими приглашениями» ‒ Карпунцов

Валерий Карпунцов, который одним из первых опубликовал на своем Facebook фото приглашений, рассказал, что вместе с женой получил приглашение от организаторов. Поэтому, говорит, никаких входных билетов на события не покупал. Однако знает, что есть и другие споcобы попасть на торжества: через лоббистские организации или в составе официальной делегации от Украины.

«Я, если бы ехал, точно бы за него (участие ‒ КР) не платил. Ибо люди, которые меня приглашают ‒ это не лоббистские организации. Я не гоняюсь за этими приглашениями. Это взаимное согласие на рабочую встречу», ‒ говорит Карпунцов.

«Элемент пиара»

Следует различать, кто и с какой целью летит на такие мероприятия, говорит политолог и профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

«Если поехали от Администрации президента, или какие-то люди, которые действительно работают в госучреждениях, ‒ они, действительно, могут использовать это для налаживания определенных связей. Что же касается депутатов ‒ могут завязать определенные контакты, что-то обсуждать. Но во многом, здесь есть и элемент пиара», ‒ считает Гарань.

Ожидается, что государственный гимн на инаугурации исполнит 16-летняя певица, которая имеет украинские корни, Жаклин Мария Иванко. Об этом ее лично попросил Дональд Трамп, сообщают американские СМИ.

В США, между тем, увеличивается количество конгрессменов, которые заявляют о своем бойкоте инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. О таком решении сообщили уже более 50 политиков от Демократической партии.