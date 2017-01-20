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Политика

«Украинский десант» в Вашингтоне: сколько стоит побывать на инаугурации Трампа

Рабочие возводят сцены для торжественной церемонии инаугурации Дональда Трампа. Вашингтон, 12 января 2017 года

Рабочие возводят сцены для торжественной церемонии инаугурации Дональда Трампа. Вашингтон, 12 января 2017 года

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На торжества по случаю инаугурации избранного президента США Дональда Трампа летят много украинских чиновников ‒ соцсети уже в шутку назвали их «украинским десантом». Среди них представители Администрации президента, депутаты и экс-чиновники. Больше всего иностранных гостей будет на финальной части торжеств ‒ Молитвенном завтраке, в Национальном соборе 21 января. А государственный гимн США на ключевой церемонии исполнит певица украинского происхождения Жаклин Мария Иванко.

Инаугурация Дональда Трампа растянется на три дня. Ключевое событие запланировано на 20 января: новый президент Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс произнесут клятву в Капитолии и примут участие в инаугурационном параде в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню ‒ от Конгресса до Белого дома. А уже на следующий день в Национальном соборе США с их участием состоится Молитвенный завтрак ‒ встреча нескольких тысяч представителей разных религий, а также представителей политической и деловой элиты США.

«Смотря в каком секторе ‒ от 10 до 100 тысяч долларов»

От Украины на торжества едет много представителей. И хотя большинство попадут на Молитвенный завтрак как завершающий этап, однако есть и такие, кто примет участие во всех трех днях. В частности, экс-глава Службы разведки Украины и председатель Высшего совета народного собрания Николай Маломуж.

В комментарии Радiо Свобода он рассказал, что приглашение получил, ведь в течение 12 лет поддерживает контакт с Республиканской партией США и с уже экс-руководителями американской разведки. В Соединенных Штатах он планирует не только принять участие в торжествах, а и провести ряд рабочих встреч на международном уровне по вопросам безопасности.

Именно поэтому участие для него было бесплатным, говорит Маломуж. Впрочем, есть и такие, кто платил за приглашение, да еще и немалые деньги, добавил он, не уточняя фамилий.

«Те, кто приезжают, как раз ребята наши, представители, они, соответственно, вкладывают свои средства. Потому что они приглашаются как представители или бизнеса, или политикума. И это идут оплаты за членство и участие. Все расценки не знаю, смотря в каком секторе ‒ от 10 до 100 тысяч долларов. Да-да, это те, кто хочет показать, что они что-то имеют», ‒ говорит Маломуж.

Николай Маломуж

Николай Маломуж

В американских медиа фигурируют еще такие суммы: два билета на церемонию стоят 25 тысяч долларов. А заплатив 100 тысяч долларов, можно получить четыре билета на инаугурацию, а также два билета на ланч с некоторыми членами правительства. За 250 тысяч долларов можно пообедать с Трампом и его женой. А «пакет» стоимостью в один миллион долларов дает возможность принять участие в эксклюзивном ланче с избранными чиновниками, представителями Белого дома и Сената.

Кто из Украины летит на торжества по инаугурации?

О своем участии в самой церемонии инаугурации заявил и внефракционный депутат Борислав Береза. В своей заметке на Facebook он отметил, что запланировал в Вашингтоне ряд важных встреч.

«Понимаю, что будущее Украины решается и за ее пределами. И выстраивание дружеских отношений между политиками Украины и США ‒ это залог успешного взаимодействия наших стран. О чем будем говорить? Говорить о возможностях и потребностях Украины», ‒ написал Береза.

Он не уточнил, каким образом получил приглашение на церемонию.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко не будет участвовать в церемонии инаугурации, поскольку участие глав иностранных государств не предусмотрено.

Однако большинство известных украинцев прилетят уже на Молитвенный завтрак. Известно, что участие примут представители Администрации президента Виталий Ковальчук и Алексей Филатов, а также несколько депутатов от «Блока Петра Порошенко», среди которых Оксана Билозир и Валерий Карпунцов.

По сообщениям СМИ, присоединятся также лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, депутаты от «Народного фронта» Георгий Логвинский, Олег Кришин и Павел Унгурян, представитель от «Радикальной партии» Андрей Артеменко, а также депутаты от «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул и Николай Скорик. По некоторым неподтвержденным данным, летит даже бывший генпрокурор Виктор Шокин, которого Белый Дом во времена Обамы рекомендовал уволить.

«Я не гоняюсь за этими приглашениями» ‒ Карпунцов

Валерий Карпунцов, который одним из первых опубликовал на своем Facebook фото приглашений, рассказал, что вместе с женой получил приглашение от организаторов. Поэтому, говорит, никаких входных билетов на события не покупал. Однако знает, что есть и другие споcобы попасть на торжества: через лоббистские организации или в составе официальной делегации от Украины.

«Я, если бы ехал, точно бы за него (участие ‒ КР) не платил. Ибо люди, которые меня приглашают ‒ это не лоббистские организации. Я не гоняюсь за этими приглашениями. Это взаимное согласие на рабочую встречу», ‒ говорит Карпунцов.

«Элемент пиара»

Следует различать, кто и с какой целью летит на такие мероприятия, говорит политолог и профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

«Если поехали от Администрации президента, или какие-то люди, которые действительно работают в госучреждениях, ‒ они, действительно, могут использовать это для налаживания определенных связей. Что же касается депутатов ‒ могут завязать определенные контакты, что-то обсуждать. Но во многом, здесь есть и элемент пиара», ‒ считает Гарань.

Ожидается, что государственный гимн на инаугурации исполнит 16-летняя певица, которая имеет украинские корни, Жаклин Мария Иванко. Об этом ее лично попросил Дональд Трамп, сообщают американские СМИ.

В США, между тем, увеличивается количество конгрессменов, которые заявляют о своем бойкоте инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. О таком решении сообщили уже более 50 политиков от Демократической партии.

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