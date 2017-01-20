«Крым на Донбасс не меняем» – из крымских сетей

Настоящий шквал критики в соцсетях вызвало очередное заявление депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Ситуацию не изменили даже ее поспешные объяснения. Интернет-общественность продолжает возмущаться и негодовать.

Причиной скандала стали рассуждения Савченко о том, что Украина, по ее мнению, не сможет вернуть Донбасс, не отложив на время вопрос о возвращении Крыма. В соцсетях многие восприняли это как предложение «сдать» полуостров России. Одними из первых возмутились политики.

Георгий Логвинский

У меня не возникает и никогда не возникало ощущения того, что Крым хотят обменять на Донбасс. По двум причинам. Первая – мы родиной не торгуем. Вторая – политик, который скажет, что готов продать Крым, продает свой народ. Думаю, на этих словах его политическая карьера будет окончена. Я лично вижу тысячи разных возможностей и путей для восстановления контроля над захваченными территориями. И в первую очередь это касается Крыма. Ведь именно с полуострова началась оккупация украинских земель…

Многие комментарии балансируют на грани фола. Вообще, вся эта ситуация продемонстрировала, насколько остро украинцы воспринимают даже саму мысль о возможности «сдачи» Крыма.

Таміла Ташева

по Савченко если коротко - за такие высказывания народные депутаты Украины должны нести ответственность. Чтобы другим неповадно было.

ответственность серьезную и это не вопрос свободы слова и мнений…

После того, как страсти накалились до предела, Надежда Савченко посчитала нужным объяснить свою позицию. «Я никогда не изменяла Украине. Я никогда не скажу, что надо сдавать наши территории, просто я буду думать, как это можно сделать реально, а не просто обещать и не исполнить...» – сказала она.

Некоторые участники обсуждения предложили простой рецепт решения подобных проблем в будущем – не придавать большого значения словам Савченко.