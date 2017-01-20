Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Российские чиновники пригласили Марин Ле Пен в Крым», – пишет американский новостной агрегатор Raw Story.

«Российские чиновники в Крыму пригласили французского националистического лидера Марин Ле Пен в спорный регион после того, как она выразила свою поддержку претензиям Москвы на эту территорию. Обращаясь к российскому государственному информационному агентству РИА Новости, Георгий Мурадов, назначенный заместителем премьер-министра территории со стороны де-факто правительства России, заявил, что его коллеги «конечно, будут рады ее видеть».

Я приглашаю Марин Ле Пен на наш полуостров

«Мы в Крыму рады видеть всех, не говоря уже о тех политиках, которые занимают позитивную позицию в отношении нашей республики», – сказал Мурадов.

Ле Пен, лидер ультраправой партии Национальный фронт Франции, является активным сторонником французских связей с Россией. Она утверждала в интервью прокремлевской газете «Известия», что «принадлежность к Украине было всего лишь административным вопросом Крыма в советские времена, полуостров никогда не был украинским».

«Я приглашаю Марин Ле Пен на наш полуостров», – прокомментировал Мурадова в Facebook Сергей Аксенов, назначенный россиянами лидер полуострова. Украина выступила с резким заявлением в ответ, отвергая комментарии Ле Пен как «исторически и юридически ничтожные».

«Кремль заявил Украине, что статус аннексированного Крыма не обсуждается», – сообщает журнал Newsweek.

Этот вопрос является неоспоримым для Российской Федерации

«Кремль объявил статус Крыма, который Россия аннексировала у Украины почти три года назад, «не подлежащим обсуждению» после того, как украинский парламентарий предложила Киеву возможность обсудить статус полуострова во время переговоров о востоке Украины.

Выступая на 112 телеканале во вторник, украинский парламентарий Надежда Савченко предположила, что Киев может восстановить контроль над восточной Украиной, если он временно откажется от своих претензий по поводу Крыма.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил ИТАР-ТАСС, что в России мало внимания уделяют претензиям Украины на полуостров. «Этот вопрос является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации, – сказал он. – Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было».

«Порошенко: Украина вернет Крым», – видеоинтервью с таким заголовком опубликовало международное информагентство Reuters.

«Прошло три года с тех пор, как Россия аннексировала [часть] Украины, и, похоже, международные санкции не подталкивают Москву пересмотреть свои действия. Но президент Украины Петр Порошенко говорит, что он не отказывается от возвращения региона», – говорится в подводке к видео.

«Украина рассчитывает вернуть Крым в 2017 году», – пишет польская газета Rzeczpospolita.

«Перед нами встанет задача прямо сейчас, в 2017 году, выйти на международно-признанные государственные границы Украины. Деоккупация будет проходить на Донбассе, и ею будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, власть, но первыми выдвигаемся мы – пограничники», – заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с сотрудниками пограничной службы. Он отметил, однако, что это «не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс». «Это реальность», – сказал он.

Атака на полуостров будет иметь очень печальные последствия для украинской армии и правительства

На такое оптимистическое видение будущего украинского министра в Москве отреагировали весьма нервно. «Видимо, Аваков забыл, что в соответствии с результатом референдума 2014 года Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Атака на полуостров будет означать объявление войны России, которая будет иметь очень печальные последствия для украинской армии и правительства, – говорит Руслан Бальбек, который представляет аннексированный Крым в Государственной Думе России.

Возвращение Крыма не будет простой задачей для властей в Киеве. С момента аннексии прошло почти три года, и с тех пор Россия значительно увеличила свое военное присутствие на полуострове. Предполагается, что там может быть до 30 тысяч российских солдат. Кроме того, россияне разместили в Крыму свои новейшие системы ПВО С-400 и противокорабельные ракетные комплексы «Бастион». Находятся там и знаменитые «Искандеры».

«Китай поможет Украине вернуть Крым?», – спрашивает гонконгское информагентство DWnews.

В материале речь идет о представлении в различных медиа встречи Си Цзиньпина и Петра Порошенко на форуме в Давосе. В украинских и некоторых других СМИ, например узбекских, сообщается, что Китай в полной мере выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время, китайское официальное СМИ «Агентство Синьхуа» не упоминало о том, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а вместо этого передало слова Си Цзиньпина, который выразил надежду на успешное разрешение политического кризиса.