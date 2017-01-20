Украинские историки заинтересовались почти 12 миллионами страниц рассекреченных документов ЦРУ. Как показывают данные поиска, более 11 тысяч документов непосредственно касаются Украины, хотя на самом деле их может быть больше. Как отмечают исследователи, ценность доступа к материалам американской спецслужбы прежде всего в том, что они дают возможность под новым углом зрения посмотреть на хорошо известные события.

Исследователь из Крыма Максим Майоров после аннексии покинул полуостров, но продолжает интересоваться его историей. В рассекреченных архивах он уже нашел опровержение распространенного в Крыму исторического мифа ‒ мол, база советских подводных лодок в Балаклаве под Севастополем была настолько секретной, что американцы о ней длительное время ничего не знали.

«Теперь аргументировано можно сказать, что этот объект почти с самого начала своего создания был обнаружен», ‒ отмечает Майоров.

Первые впечатления

До недавнего времени этот огромный массив документов, который охватывает период с 1947 года ‒ момента основания ЦРУ ‒ до 1990-х годов, можно было получить только из нескольких компьютеров. Теперь они есть в открытом доступе в интернете. Как признают в ЦРУ, некоторые из документов подверглись незначительному редактированию с целью защиты источников и методов сбора информации. Впрочем, и в таком виде они представляют большой интерес.

«Я обратил внимание на документы о том, как Конгресс США шел к признанию Голодомора геноцидом. Многие данные по УПА, есть интересная и несколько неожиданная информация о диссидентском движении. Из последних событий может быть интересно современникам ‒ это годы перед независимостью. Мы же помним заявления президента Буша ‒ они сначала не хотели воспринимать независимость Украины. А здесь есть показательный документ, который раскрывает смысл их страха перед независимостью», ‒ рассказывает профессор Павел Гай-Нижник о первом знакомстве с документами ЦРУ.

ЦРУ тщательно изучало украинское повстанческое движение

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отмечает, что наибольший интерес представляют документы послевоенной эпохи, которые касаются украинского национально-освободительной борьбы. Если до сих пор деятельность ОУН и УПА в большинстве случаев можно было исследовать или изнутри, или глазами их противников, то американские документы дают возможность видеть те события более отстраненно.

«Как показывают документы, которые я успел просмотреть, ЦРУ достаточно тщательно изучало украинское повстанческое движение. Есть даже довольно подробно описанные отдельные акции: я сегодня видел документы о рейде отдела УПА в Румынию ‒ известная была акция в 1949 году», ‒ говорит Владимир Вятрович.

Интересно будет даже краеведам

Поиск в электронном архиве ЦРУ выдает более 11 тысяч ссылок на Украину. Но редактор популярного исторического FB-ресурса «Пустощі східноєвропейської Кліо» Иван Гоменюк предполагает, что документов, касающихся Украины, может быть значительно больше.

Файлов, касающихся Степана Бандеры, я там насчитал более шести сотен

«Файлов, касающихся Степана Бандеры, я там насчитал более шести сотен», ‒ отмечает он.

По его словам, рассекреченные документы содержат огромный массив информации в самых различных областях и представляют интерес для исследователей не только политической, но и социальной истории.

«Бывают просто уникальные вещи, которые, возможно, теперь недоступны украинским историкам из других источников. Скажем, аналитический отчет о движении пригородных поездов в горных районах Закарпатья или информация о ценах в херсонских столовых, условно говоря, 1953 года», ‒ делится впечатлениями Иван Гоменюк.

Впрочем, обнародованные ЦРУ документы еще ждут тщательного исторического исследования.