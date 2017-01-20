Накануне инаугурации нового президента США американские обозреватели задаются вопросом о том, как жить в «эру после правды», как уже начали называть новые времена. Некоторые из них смотрят в будущее, а другие обратились к истокам этого явления и к людям, которых связывают с появлением жанра «фейковых новостей». Британские издания подсчитывают, чем обернулось для их страны решение выйти из Европейского союза.

Американский обозреватель Элиот Коэн пишет о том сложном выборе, перед которым оказались американские консерваторы, поддержавшие кандидатуру на пост президента от своей партии, как говорят в Америке, закрыв нос.

«Никто из тех, кто поддержал Трампа, не может теперь делать вид, что его удивляет то, что Трамп делает. Мы все знаем, кто он такой и чего стоит», ‒ пишет Элиот Коэн в издании American Interest.

Трамп начал процесс уничтожения своего президентства – и он продолжит это делать

Он описывает чувства многих жителей Вашингтона, которые хотят уехать из города, чтобы не видеть президента, с которым у них связываются самые неприятные ощущения. «Дональд Трамп неоднократно проявлял себя как лжец, испорченный самовлюбленный невежда, неспособный на благородные мысли или поступки, неспособный заметить что-то вне себя вообще. Сама идея, что такой человек будет жить в доме Линкольна, вызывает рвотный инстинкт. Но теперь он является президентом, и что же нам делать? Что делать нам, консервативным интеллектуалам?», ‒ спрашивает он, и вопрос этот не риторический.

По мнению Коэна, первое правило ‒ говорить правду. И делать это даже фанатично. Нужно признать, что он делает правильно, например, повышение ассигнований на оборону, но также – и это еще важнее – отмечать случаи, когда он говорит неправду: каждый раз, когда он говорит, что у него есть план, а на самом деле его нет, или он издевается над героем, отказывается от своих слов.

«Мудро было бы с уважением относиться к его должности, а не к нему»

Самое главное, как считает Коэн, знать, что Трамп когда-то уйдет, что он будет ограничен институтами и законами, и поэтому его не нужно бояться. «Трамп начал процесс уничтожения своего собственного президентства с того, что он рассорился со многими различными группами ‒ со спецслужбами, с журналистами, с афроамериканцами, и он продолжит это делать способами, которые еще даже не представляем», ‒ считает обозреватель.

Обозреватель газеты New York Times обращает свой взгляд не в будущее Америки во времена Трампа, а те времена, когда эта новая эра еще создавалась. Он рассказывает о молодом выпускнике колледжа по имени Камерон Харрис, который пытался как-то заработать на жизнь и решил, что сможет это сделать, если будет писать статьи, хорошо звучащие, но базирующиеся только на его собственной фантазии. Послушав выступление Тампа на одном из предвыборных митингов, где он говорил о том, что он верит, что выборы будут сфальсифицированы, молодой человек решил придумать историю о том, как именно они будут сфальсифицированы. Он придумал броское название «Горячая новость: «Десятки тысяч» фальшивых голосов за Клинтон были найдены на складе в Огайо».

«Сумасшедшая история о непримиримом выпускнике колледжа, который зарабатывал по тысяче долларов в час на том, что писал чистую ложь о Клинтон»

Ничего подобного не произошло, но выпускник колледжа решил предложить миру свою теорию под видом свершившегося факта. Эту и другие свои теории он преподавал на страницах собственной газеты ChristianTimesNewspaper.com, которую он создавал на кухонном столе. Он придумал свидетелей, разместил фотографию, которая должна была «подтверждать» его фантазию, и 30 сентября разместил ее в интернете. Вскоре его статья попала в социальные сети и там ее распространили более 6 миллионов человек.

Распространение этой истории принесло ее автору неплохой «гонорар», ведь уже через несколько дней история, которую он «слепил» в течение 15 минут, принесла ему 5 тысяч долларов. Затем его сайт начал приносить доходы от рекламодателей, общая сумма тогда достигла 22 тысяч долларов.

Люди начинают принимать любую информацию, если она соответствует их представлениям

Производство «фейковых новостей» стало настолько важным, что президент Барак Обама назвал его большой опасностью. Ведь люди, по его мнению, «начинают принимать любую информацию, правдивую или нет, если она соответствует их представлениям, а не основывают свои представления на доказательствах, которые существуют», ‒ сказал президент Обама в своей прощальной речи.

Такова новая реальность, которую создают «фейковые новости». А что же случилось с этим конкретным сайтом и его создателем? Чувствуя, что приближается конец его фейкового бизнеса, господин Харрис решил продать свою компанию. Ее оценили на октябрь уже в 115-125 тысяч долларов. Но он решил повременить с продажей еще немного и просчитался ‒ Google объявил, что не будет больше размещать рекламу на сайтах, которые продуцируют «фейковые новости». Когда господин Харрис открыл свой сайт, то увидел, что рекламы там уже не было, а значит он уже никому не был нужен.

Но своей политической деятельности господин Харрис не оставляет, поскольку считает, что в политике вообще не бывает правды.

А тем временем в Британии готовятся к выходу из Европейского союза. Деловое издание Fortune сообщает, что два крупнейших европейских банка объявили, что собираются закрыть около тысячи рабочих мест в Лондоне, потому что не будут иметь необходимость в них там после выхода Британии из состава Европейского союза. Руководитель банка UBS сказал, что изменения будут касаться около тысячи из 5 тысяч банковских работников в Великобритании, руководитель банка HSBC заявил, что своих рабочих компания переведет в Париж.

«Goldman Sachs собирается сократить вполовину своих работников в Лондоне после «Брекзита»

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Ожидается, что другие банки объявят свои конкретные планы после того, как премьер-министр Тереза Мэй расскажет конкретнее, как Великобритания будет покидать общий рынок.