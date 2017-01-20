Крымские газеты продолжают писать о некачественной и дорогостоящей реконструкции центральных улиц Симферополя, причинах увольнения главного архитектора полуострова, а также о том, что в Крыму не осталось действующих приютов для бездомных.

Мало того, что реконструкцию не успели завершить в обещанный срок, так теперь еще и переделывать придется

Еженедельник «Крымское время» в статье «Пере-недо-реконструкция» рассказывает о скандальном и дорогом ремонте улиц в центре Симферополя. «Две улицы, четыре месяца работ и 180 миллионов рублей – с этого начиналась реконструкция центра Симферополя. А чем она закончилась? Мало того, что ее не успели завершить в обещанный срок, так теперь еще и переделывать придется», – отмечает издание. В статье перечисляются самые проблемные моменты реконструкции. «Слишком велики швы между уложенными плитками. Их пришлось оставлять, чтобы не заполнять остававшиеся зазоры плиточными обрезками. Врезанные в тротуары светильники таки пришлось обрамлять мелко нарезанной плиткой. Выглядит неаккуратно и некрасиво. Почти все светильники, врезанные в тротуар, установлены просто похабно. Фонарные столбы зачастую не стоят на тротуаре, а утопают в плитке. До сих пор не ясно, почему установленные после реконструкции решетки ливневой канализации имеют столь затрапезный вид. Почему они ржавые, хотя их только-только поставили?», – возмущается еженедельник.

По данным «Крымского времени», поскольку подрядчик не отказывается от своих обязательств, горадминистрация не собирается возбуждать против фирмы следствие или привлекать к суду за некачественно выполненные работы, ограничившись предъявлением претензии. По словам главы подконтрольной Кремлю администрации города Геннадия Бахарева, симферопольские власти вряд ли еще когда-нибудь прибегнут к услугам ООО «Крым-Девелопмент». «Так ведь и фирма, возможно, уже не горит желанием продолжать курочить улицы столицы. Свои деньги получили – и привет!» – добавляет газета.

Еженедельник «Крымский телеграф» в материале «Всех построит» сообщает о причинах увольнения главного архитектора Крыма Александра Кузнецова и о том, кто пришел ему на замену. «Судя по заявлению главы Крыма Сергея Аксенова, гнев на себя Кузнецов накликал как раз за пассивность своих подчиненных в вопросах инвентаризации и зачистки несанкционированного строительства вдоль побережья. В ноябре первое лицо вдруг озаботилось уровнем компетенции крымских градостроителей, включая и главного республиканского архитектора, пообещав кадровые чистки всем, кто не выполняет поручений. Вместо них первое лицо намерено было привлечь специалистов, которые «видят перспективу развития и борются за сохранение общего облика крымских городов», – пишет еженедельник.

Место главного архитектора республики займет Анна Царева, которая до последнего времени работала в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России

По мнению издания, сам Кузнецов «отреагировал на этот намек хитро – заявил, что российские архитекторы забросали его своими резюме в надежде, что их возьмут в Крым». Однако на протяжении двух месяцев до своего увольнения он даже не смог отобрать из них достойного для замены Эрнста Мавлютова – главного архитектора крымской столицы, уволенного с позором за бездеятельность в борьбе с самостроями. Претендент на кресло самого Кузнецова нашелся. Как заявил Аксенов, место главного архитектора республики займет Анна Царева, которая до последнего времени работала в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, – сообщает «Крымский телеграф», но при этом подмечает, что спустя две недели на официальном сайте крымского Минстроительства никакой информации о новом назначении найти не удалось.

«Крымская газета» в публикации «Дом, которого нет» поднимает проблему отсутствия в Крыму действующих приютов для бездомных. К такому выводу издание пришло после того, как в редакцию обратились люди, оставшиеся в трудной ситуации. Газета со ссылкой на директора Симферопольского дома помощи для лиц без определенного места жительства Константина Бабака сообщает, что в 2013 году дом для бомжей на ул. Училищной, 40а, в Симферополе был перепрофилирован. Теперь там находится общежитие для детей-сирот. Были такие же заведения в Ялте и Керчи, но они закрыты, потому что существовали на правах аренды. На данный момент выделен участок в черте города под строительство такого дома, сейчас идет кадастровое оформление. Но пока объект будет строиться, пройдут годы. «Мы сегодня пытаемся выйти с предложением о том, чтобы законодательно обязать муниципальные образования выделять маневренный фонд жилья, в России существует такое понятие. Официальная переписка с городом ведется. У нас были вопросы, но пока ответов нет», – рассказал Бабак.

«Крымская газета» отмечает, что муниципалитеты «умывают руки не только в проблеме с бомжами, но, например, как в Ялте, с многочисленными погорельцами, которые потеряли единственное жилье в конце 2016 года». «Забавно, что в еще в сентябре 2016 года власти Симферополя заявили о необходимости создания резервного маневренного жилого фонда, когда признали печальное состояние некоторых разваливающихся домов в Симферополе. Однако дело с мертвой точки не сдвинулось», – добавляет издание.