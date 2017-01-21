Каждую зиму неспокойное Черное море наступает на Крым. По оценкам экспертов, оно отвоевывает от 1 до 7 метров крымских пляжей. Однако эта опасность почему-то не интересует крымских чиновников. А вот на реконструкцию центра Симферополя, который недавно уже был отремонтирован, деньги находятся. Что будет с крымским побережьем, почему крымские чиновники любят ремонтировать то, что уже было отремонтировано и сколько десятилетий крымчанам необходимо собирать деньги на самое дешевое жилье – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии». Гость программы – крымский журналист-расследователь Сергей Мокрушин.