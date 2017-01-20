Дональд Трамп в пятницу, 20 января, принял присягу и начал свой четырехлетний срок на посту президента США. Во время предвыборной кампании он намекал на возможность пересмотра отношения Соединенных Штатов к «референдуму» в Крыму.

Крым.Реалии поинтересовались у крымских политиков – как на территории аннексированного Россией полуострова, так и на материковой Украине – какой они видят будущую политику Соединенных Штатов.

«На положительное стоит надеяться»

Депутат подконтрольного Кремлю парламента Крыма, председатель «Конгресса русских общин Крыма» Сергей Шувайников возлагает на президентство Трампа большие надежды. По его мнению, новый глава Белого дома должен «признать выбор народа Крыма, который сделан в марте 2014 года».

«Я не думаю, что при Трампе отношение к Крыму станет хуже, но на положительное стоит надеяться, поскольку определенные заявления в ходе предвыборной кампании дают такие надежды», – заявил депутат в комментарии Крым.Реалии.

Кроме того, Шувайников считает, что отмена санкций против России выгодна, в первую очередь, самим Соединенным Штатам. По его мнению, жизнь крымчан не зависит от экономических ограничений, а положение в Крыму определяет возможность освоения средств и труд жителей полуострова.

«Трамп может дать возможность де-факто своим американским компаниям работать на территории Крыма и зарабатывать деньги. Мы понимаем, что американская политика и экономика держится на том, чтобы получить доход в любой точке мира. Естественно, если они теряют Крым, теряют интересы определенные группы компаний в Америке», –​ считает Шувайников.

Признать Крым российским требует и депутат подконтрольного Кремлю горсовета Симферополя от КПРФ Степан Кискин. В комментарии Крым.Реалии он заявил, что Дональд Трамп должен лично посетить полуостров. Крымский коммунист даже расписал американскому президенту маршрут –​ по его мнению, Трампу следует побывать в Севастополе, Ялте, Симферополе и Керчи.

«Севастополь – город русской славы, посетить обязательно, как пить дать. Дворец этот в Ялте, где происходили все события, где Ялтинская конференция была, Симферополь обязательно проездом, как это Черчилль делал в свое время. Не помешало бы ему посетить и город-герой Керчь, где мост строится, где идет грандиозная стройка. Думаю, программа должна быть грандиозная и такой визит был бы интересен всем», – сказал Кискин.

Трамп и «далекая тема» Крыма

Несмотря на надежды, которые возлагают на Дональда Трампа в Крыму, крымские политики на материковой части Украины сомневаются в том, что отношение Соединенных Штатов к полуострову с приходом нового президента кардинально изменится. По мнению лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, на начальном этапе от Трампа не стоит ожидать решительных действий во внешней политике.

Мы будем исходить из того, что Трамп не осведомлен о сути вопроса и, видимо, скорректирует свою точку зрения

​«В ходе избирательной кампании он (Дональд Трамп – КР) говорил вещи, с нашей точки зрения весьма абсурдные. Мы будем исходить из того, что он не осведомлен о сути вопроса и, видимо, скорректирует свою точку зрения. Все мы тоже ждем, что он скажет по этому поводу. Но я не думаю, что будет кардинально меняться политика Соединенных Штатов в отношении оккупации Крыма, в отношении Украины», – сказал Джемилев в комментарии Крым.Реалии.

Аналогичного мнения придерживается и крымский политик, бывший народный депутат Украины Андрей Сенченко. Крымский вопрос он назвал «очень далекой темой» для Трампа. По мнению Сенченко, в американскую систему пришел человек «не из политики, с совершенно другим образом мышления».

«Вопрос заключается во взаимодействии американской политической системы и нового, я бы сказал, специфического президента – кто кого пересилит. То ли его поставят в строй, то ли он сломает традиции, в которых действует американская политическая система», – отметил он.

Кроме того, Сенченко призвал украинских политиков и общество приложить все усилия, чтобы донести информацию о положении полуострова в стены американской администрации.

«Важны системные усилия и украинского общества по всем каналам: через диаспору, по линии, которую проводит Мустафа Джемилев как лидер крымских татар, по всем возможным направлениям, чтобы в нынешней американской администрации сформировалось адекватное представление о происходящем, а не эмоциональное, которое свойственно предвыборной кампании», – считает экс-нардеп.