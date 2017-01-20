Видение отношений с Евросоюзом у нового президента США Дональда Трампа выглядит диаметрально противоположным тому, которое было у его предшественника Барака Обамы. Целый ряд громких заявлений нового главы Белого дома свидетельствует о том, что те, кто для Обамы были друзьями и партнерами, для Трампа уже не имеют такого значения. И наоборот: скажем, агрессивная путинская Россия, от которой отвернулись европейские демократические страны, воспринимается новым американским лидером как потенциальный друг.

Америка будет сосредоточена на себе, как того хочет Дональд Трамп, а в отношении европейских партнеров ‒ за океаном будет господствовать протекционизм. Так характеризуют аналитики в ЕС заявления нового президента США о намерениях выйти из существующих торговых соглашений и, как заявлял новый хозяин Белого дома, возможных наказаниях американских предприятий, инвестирующих в создание производств за пределами США.

Впрочем, Евросоюз сожалеет о потенциальном разрыве связей с Вашингтоном с приходом Трампа к власти. После «грозы», которую принес на европейский континент прошлогодний «Брекзит», так сказать, экономический национализм, посеянный Трампом, может продолжить завоевывать новые территории и в Европе. Как считают европейские экономисты, президентство Трампа ‒ это сокращение экспорта, в частности, для крупнейшего экспортера ЕС ‒ Германии ‒ для которой как раз США и является главным клиентом.

Впрочем, не только торговля, но прежде всего дипломатические отношения страдают вследствие того, что своими заявлениями Дональд Трамп «зацепил» немало европейских лидеров «за живое». Вроде президента Франции Франсуа Олланда, который ему напоминает, на чем базируются отношения ЕС и США.

«Это уважение, взаимная поддержка в трудных случаях. Это демократия и защита свободы, это равенство и достоинство, ‒ заявил французский президент. ‒ Европа всегда будет готова продолжать трансатлантическое сотрудничество. Но оно будет определяться нашими интересами и ценностями. И ЕС не требует внешних советов относительно того, что делать».

Могерини: решение относительно европейских санкций принимает не Вашингтон, а Брюссель

Не согреют отношения ЕС и США и утверждения Трампа, что, мол, Великобритания «была совершенно права», выходя из ЕС, что «Брекзит» будет «успешным» и что «другие страны тоже оставят Евросоюз».

Об этом свидетельствует реакция среди таких убежденных европейцев, как лидер группы либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт, который гневно назвал заявления Трампа «безрассудством».

«Нравится это нам или нет, но сейчас наступил поворотный пункт в том, какими будут наши отношения с США и, что самое важное, внутри Евросоюза, ‒ говорит лидер одной из крупнейших фракций Европарламента. ‒ Пришло время не только «отремонтировать» ЕС, но и сделать то, что выглядело невозможным. В частности, создать Европейский оборонный союз, о котором 5 лет назад мы говорили: «это не нужно». Но реальность такова, что сейчас это как раз необходимо».

Поэтому дальнейшее взаимодействие ЕС и США на сегодняшний день выглядит очень неопределенным. Впрочем, как утверждают европейские дипломаты, намеки Трампа относительно возможного снятия с России санкционного давления взамен на ядерное разоружение никак не повлияют на жесткое отношение к российской агрессии в Брюсселе.

«Решения Европейского союза принимаются не в Вашингтоне, а в Брюсселе, ‒ заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. ‒ Наши санкции в отношении России за аннексию Крыма за ее агрессию в Украине постоянно будут связаны с реализацией Минских соглашений на украинском востоке. И они не будут зависеть от решений, принятых в других местах».

Глава НАТО уверен: будет «крепкая трансатлантическая связь»

Что же касается дальнейшей судьбы союза НАТО, где США является главным действующим лицом, то руководитель этой организации Йенс Столтенберг настроен положительно и выступает защитником нынешнего устройства на евроатлантическом пространстве.

«ООН, Евросоюз, НАТО, Всемирный банк, МВФ ‒ все эти учреждения были созданы и есть «детьми» смятения, которое создала Вторая мировая война. Для сохранения мира и стабильности, мы должны продолжать их использование», ‒ говорит генеральный секретарь НАТО.

«Ключевой элемент этого ‒ крепкие трансатлантические связи. Я глубоко убежден, что и с новой администрацией США мы получим мощный вклад Америки в это прочное трансатлантическое партнерство в рамках НАТО», ‒ добавляет Столтенберг, комментируя заявления Дональда Трампа, что, мол, союз НАТО «устарел», а европейские страны должны больше инвестировать в свою оборонительную систему, поскольку, по словам нового главы Белого дома, «многие из этих стран не платят тех взносов, которые они должны делать».

ЕС ‒ единственный союзник Америки в преодолении кризисов ‒ эксперт

Так какую же политику должен вести Евросоюз по отношению к США с новым президентом Трампом? Европейские эксперты убеждены: содружество должно действовать только «единым фронтом».

К тому же, это единство, по мнению политолога и аналитика из Фонда Маршалла Александры де Хооп Схеффер, должно дополняться жестким языком, потому что, как говорит она, «ошибаются те, кто считает, что популизм можно задобрить, он базируется на ответах с позиций силы».

К сожалению, констатирует эксперт, пока ЕС очень разделен, а единого фронта здесь нет. В то же время представитель аналитического центра убеждена: как только Трамп обживется в Белом доме, он сразу осознает, что именно европейцы, а не Россия и Китай, являются единственными союзниками Соединенных Штатов для разрешения многочисленных кризисов в мире.