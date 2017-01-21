Что значит быть родственником Трампа

У лиц, занимающих эту позицию, нет должностных обязанностей, к ним не предъявляют официальных требований. Роль первой леди США определяют сами жены лидеров, и, конечно, их мужья-президенты. Но на этот раз Америка, как говорят СМИ, получит не первую леди, а "первую дочь". Гораздо большее влияния, кажется, будет у Иванки Трамп.

О семье нового президента США – репортаж Настоящего Времени.

46-летняя Мелания Трамп, бывшая модель словенского происхождения и третья по счету супруга Дональда Трампа, уже заявила: переезжать в Белый дом она пока не собирается. Вместо этого она останется в Нью-Йорке. Официальная причина: Мелания хочет дождаться школьных каникул 10-летнего сына Баррона.

А вот 35-летняя Иванка Трамп, старшая дочь нового президента, уже присмотрела себе дом в Вашингтоне.

Она поселится в особняке за $5,5 млрд в престижном районе Калорама. Сюда же переедет из Белого дома уходящий президент Барак Обама. Вместе с Иванкой, в Вашингтон переедет еe муж – 36-летний Джаред Кушнер. Ради брака с ним Иванка приняла иудаизм, пара поженилась в 2009-м и имеет троих детей.

"Мы знаем, что у президента Трампа очень близкие отношения с его дочерью Иванкой. Она была его бизнес-партнером. Она успешно управляла своим собственным бизнесом. Он явно ценит ее советы, ее вклад, а также советы ее мужа, который, как мы знаем, скоро будет в Белом доме", – сказала бывшая глава Администрации Лоры Буш Анита Макбрайд.

Джаред Кушнер, зять Трампа, станет одним из старших советников президента.

В отличии от министерских позиций, этот пост не предполагает утверждения конгрессом. Вот что Трамп говорил о Кушнере накануне инаугурации.

"Сегодня здесь есть особенный человек, который очень усердно работал и удачно заключил брак. Это моя дочь Иванка. Я, вроде как, украл ее мужа. Он великий. Если он не сможет добиться мира на Ближнем востоке, то никто не сможет. Всю свою жизнь я слышал, что это самая сложная сделка. Я это понял, но у меня есть чувство, что Джаред проделает отличную работу", – заявил Дональд Трамп.

Кушнер во многом похож на тестя. Он родился и вырос в Нью-Йорке в богатой семье девелоперов, продолжив семейный бизнес. Как и Трамп, Кушнер имеет отношения и к медиа – в 25 лет он приобрел еженедельник New York Observer. Считается, что именно зять отвечал за предвыборную кампанию Трампа в соцсетях, оказал влияние на выбор вице-президента и после победы участвовал в формировании новой администрации.

Например, ему приписывают решения убрать губернатора Нью-Джерси Криса Кристи с поста главы переходной компании. Якобы Джаред имел на него зуб за то, что в середине 2000-х Кристи, бывший прокурор Нью-Джерси, отправил отца Джареда в тюрьму за неуплату налогов. Сам Кушнер это отрицает. Впрочем, на посту советника президента у него могут возникнуть и другие конфликты интересов. Ему придется отказаться от своих бизнес-активов. Как именно они будут управляться, пока неясно. Тот же вопрос встал и перед самим Трампом, хотя он до последнего это отрицал.

"Вообще, я мог бы и страной, и бизнесом управлять. Это не красиво выглядит, но я бы мог так сделать, если бы захотел. Я бы был единственным, кто бы такое смог", – заявил Дональд Трамп.

По словам Трампа, он решил передать управление своими активами – но не в слепой траст, а своим старшим сыновьям – 39-летнему Дональду и 33-летнему Эрику. Как пояснил юрист, во время президентства Трампа его компания не будет заключать международные сделки, а контракты внутри страны будут подписывать при участии советника по этике. Иванка Трамп также отойдет от управления компанией.

А вот младшей дочери Трампа – 23-летней Тиффани, кажется, не достанется ни бизнеса, ни власти.

Она – единственный ребенок Трампа от второго брака, с актрисой Марлой Меплз. Тиффани, названная, в честь удачной сделки отца с ювелирной компанией, росла с матерью в Калифорнии. В прошлом году она закончила университет по специальности "социология и психология". Но в качестве карьеры, как она заявила в одном из интервью, рассматривает музыку.

Пока она выпустила лишь одну песню. Зато ей явно передалась любовь отца к социальным сетям. В инстаграмме у Тиффани – полмиллиона подписчиков.