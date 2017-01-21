Инаугурация без консолидации

День вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов стал днем празднеств и протестов в Вашингтоне. В то время как сотни тысяч зрителей наблюдали в центре столицы за церемонией инаугурации и за праздничным парадом на Пенсильвания-авеню, тысячи протестующих вступали в стычки с полицией и пытались заблокировать доступ к Вашингтонскому моллу – гигантскому полю в центре города, где собирались зрители. Церемония инаугурации и реакция на нее еще раз продемонстрировали серьезный раскол в американском обществе – такой вывод сделали многие американские комментаторы.

Инаугурация президентов Соединенных Штатов – символ законной, демократической смены власти в стране – обычно выливается в большой праздник для всех американцев, когда разногласия забываются хотя бы на один день, а непримиримые идеологические противники-законодатели собираются на ступенях Капитолия, превращенных в трибуну, чтобы приветствовать нового главу государства аплодисментами. На этот раз на главной трибуне страны пустовали места нескольких десятков конгрессменов-демократов. 67 законодателей, около трети демократов в Палате представителей, объявили о намерении бойкотировать церемонию инаугурации Дональда Трампа по причине принципиальных идеологических и политических расхождений с новым президентом Соединенных Штатов.

Было уместным поставить интересы американцев в центр политики, внутренней и внешней

Сразу по окончании инаугурационной речи Дональда Трампа некоторые законодатели поспешили обнародовать свое отношение к первой речи президента Трампа. Оно было резко негативным у демократов и, по большому счету, позитивным у республиканцев. "Я надеялся получить от президента несколько более вдохновляющую картину будущего", – посетовал влиятельный сенатор-демократ Марк Уорнер. "Президент Трамп не пожелал объединить страну или обратиться ко всем американцам. Он продолжает настаивать на своем видении патриотизма", – заявил конгрессмен-демократ Джерри Конолли, один из тех, кто бойкотировал инаугурацию Дональда Трампа. "Я думаю, это было хорошее сильное заявление о том, что он хочет сделать для американцев", – приветствовал речь Трампа сенатор-республиканец Джон Тун. "Я полагаю, что для Дональда Трампа было уместным поставить интересы американцев в центр политики: внутренней и внешней", – заявил республиканец Том Коттон.

Сама речь Трампа, которую он, в отличие от своих предшественников-президентов, написал сам и держал в тайне от своего окружения до последней минуты, содержала тезисы, хорошо знакомые по его предвыборным выступлениям и речи на съезде Республиканской партии, где он представил картину страны, находящейся в упадке и требующей хорошей встряски.

Дональд Трамп во время инаугурации выступил от имени своего электората, тех, кого он во время кампании называл "забытыми" американцами, тех, кто, как он выразился, живет в другой, незнакомой вашингтонскому истеблишменту реальности. Там, где царит бедность, где закрытые фабрики выглядят надгробиями, где школы, на которые тратятся громадные деньги, выпускают неучей, где царит преступность. Всему этому будет положен конец, сказал новый президент. Отныне интересы Америки и ее граждан будут поставлены во главу угла. Он пообещал прикрыть США от "опустошения", наносимого другими странами, которые "изготавливают нашу продукцию, крадут наши компании, уничтожают наши рабочие места". Он обещает выстроить новые "мосты, аэропорты, тоннели, железные дороги". "Мы будем следовать двум правилам: покупай американские товары и нанимай американцев", – заявлял Дональд Трамп. В области внешней политики президент Трамп говорил о дружбе и добрых чувствах по отношению к другим странам. "Мы не будем пытаться навязывать им свой образ жизни… Мы укрепим старые союзы и сформируем новые, мы объединим цивилизованный мир в борьбе с радикальным исламским терроризмом", – говорил президент Трамп. Он завершил свою речь призывом к единству: "Когда Америка едина, Америку не остановить".

Он намерен объединить мир с целью уничтожения радикального исламского терроризма

Разные положения этой речи сразу подверглись разной интерпретации. Например, влиятельный американский консервативный обозреватель Чарльз Краутхаммер, критик Дональда Трампа, считает, что внешнеполитические установки нового президента напугают многих союзников и торговых партнеров, поскольку, судя по речи, он рассматривает отношения с ними в контексте противостояния. На что не менее авторитетный консервативный комментатор, бывший посол США в ООН Джон Болтон возразил во время интервью телеканалу Foxnews:

– Трамп дал понять, к примеру, что он намерен укрепить старые союзы и сформировать новые. Ничего близкого к изоляционизму. Он объявил о том, что он намерен объединить мир с целью уничтожения радикального исламского терроризма. В том, что касается его тезиса о том, что мы не намерены навязывать миру наш образ жизни, эта идея восходит к отцам-основателям Америки, например, Джону Куинси Адамсу. Но для того, чтобы осуществить эти планы, США необходимы сильные международные позиции. Я думаю, он движется в этом направлении, – уверен Джон Болтон.

Как считает собеседник Радио Свобода, политолог Ричард Вайц из Гудзоновского института в Вашингтоне, инаугурационная речь Дональда Трампа заметно отличалась от речей его предшественников:

– Заметным отличием этой речи от речей других президентов было то, что он не говорил о необходимости укреплять международные законы, он не говорит о поддержке прав человека в мире или гражданских свобод. Он лишь сказал, что мы будем сотрудничать с миром, но при этом поставим интересы Америки во главу угла. Он обещает проводить политику и заключать договоренности, которые выгодны для Соединенных Штатов и не обязательно выгодны для других. Я бы не назвал эту речь изоляционистской или интернационалистской. Она попросту отличается от того, что мы видели в прошлом.

­­– Вы в чьих рядах: оптимистов или пессимистов по поводу нового президентства?

Трамп и Путин будут продолжать делать комплименты друг другу

– В области, которой я являюсь специалистом – американо-российских отношениях – я ожидаю улучшения двусторонних отношений, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, потому что Москве могут понравиться заявления Дональда Трампа о том, что США не будут навязывать другим свой образ жизни, или тот факт, что он ничего не говорил о всеобщих демократических ценностях. Ведь в течение последнего десятилетия российская сторона постоянно возражала против такого подхода США. Я подозреваю, что Трамп и Путин будут продолжать делать комплименты друг другу, не исключено, что будет найден некий общий язык в Сирии. Я бы даже предположил возможность некой новой перезагрузки, хотя трудно предсказать, насколько устойчивой она будет, – говорит Ричард Вайц.

Как считает американский экономист, сотрудник исследовательской организации Atlas society Эдвард Хаджингс, в своей речи Дональд Трамп лишь повторил идеи, которые были популярны у его избирателей, как будет выглядеть реальная политика нового президента, пока говорить рано:

Воспринимаю эту речь как публичный отказ от экономической политики последних лет

– Во время президентской кампании было неоднократно сказано, что враги Трампа воспринимали его заявления буквально, но не относились к нему серьезно, в то время, как его сторонники относились к нему серьезно, но не воспринимали его заявления буквально. То есть они не уделяли серьезного внимания его конкретным рецептам, но верили в его обещание перемен. И я лично воспринимаю эту речь Дональда Трампа как публичный отказ от экономической политики последних восьми-десяти лет. Как будет выглядеть его собственная политика, сказать трудно, несмотря на подобные заявления. Например, невозможно представить Соединенные Штаты, которые откажутся от импорта, и американцев, которые будут покупать товары, изготовленные только в США. В этом смысле, президент Трамп либо неверно, на мой взгляд, оценивает роль международной торговли, либо держит нечто иное в уме. Например, если он займется разрешением проблемы манипуляций некоторыми государствами курсами своих валют или сделает акцент на заключении двусторонних торговых договоров в ущерб многосторонним, то это может принести положительные результаты. Ограничение ввоза иностранных товаров в США или введение тарифов на импорт едва ли поможет американской экономике, а, скажем, если ему удастся добиться отказа Китая от дискриминационной политики в отношении американских товаров и капитала, то в долгосрочной перспективе это обернется выгодой не только для американцев, но и для китайцев.

Близкая республиканской партии газета The Wall Street Journal, называя инаугурационную речь Дональда Трампа "громогласным популистским манифестом", который порадует его избирателей, пишет, что по своей природе подобные речи являются заявлением о целях, а не программной платформой. "Ирония ситуации заключается в том, что для успешного управления страной ему потребуется помощь многих из тех людей, которые стояли за его спиной на трибуне Капитолия. Будем надеяться, что у 45-го президента США достанет мудрости осознать это". Газета имела в виду тех самых законодателей, кто символизирует Вашингтон, тех, у которого новый президент обещал отнять власть и передать ее народу.