«Как прошел праздник? Может, где-то мусор вывезли?» – из крымских сетей

Очередную годовщину референдума 1991 года по воссозданию Крымской автономии отметили и в самом Крыму, и на материковой Украине. Правда, трактовки этого события сильно разнятся. Назначенные Москвой власти Крыма утверждают, что 26 лет назад большинство крымчан высказалось за восстановление автономии в составе Советского Союза. В Киеве же напоминают, что референдум определил статус Крыма в составе Украины.
Крымские чиновники договорились до того, что референдум 1991 года якобы был «первым шагом на пути возвращения Крыма в Россию».
Но без ляпов не обошлось и в этот день. Депутат Госдумы России Михаил Шеремет, поздравляя крымчан с годовщиной референдума, допустил оплошность, на которую обратили внимание в соцсетях.
И ведь не соврал
Недоперекрасился
Да и к самой дате крымчане, судя по их постам в соцсетях, относятся с гораздо меньшим пафосом, чем назначенные Москвой чиновники в своих заявлениях.
Воду в Феодосии отключили…
торжественно в очередной раз
и свет регулярно отключают!))
По разным районам города отключали интернет!!! Видимо, празднуют!!!
Не заметила никаких признаков торжества
Зато целый день без воды
О годовщине крымского референдума 1991 года вспоминали и на материковой Украине.