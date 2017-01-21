«Как прошел праздник? Может, где-то мусор вывезли?» – из крымских сетей

Очередную годовщину референдума 1991 года по воссозданию Крымской автономии отметили и в самом Крыму, и на материковой Украине. Правда, трактовки этого события сильно разнятся. Назначенные Москвой власти Крыма утверждают, что 26 лет назад большинство крымчан высказалось за восстановление автономии в составе Советского Союза. В Киеве же напоминают, что референдум определил статус Крыма в составе Украины.

Крымские чиновники договорились до того, что референдум 1991 года якобы был «первым шагом на пути возвращения Крыма в Россию».

Но без ляпов не обошлось и в этот день. Депутат Госдумы России Михаил Шеремет, поздравляя крымчан с годовщиной референдума, допустил оплошность, на которую обратили внимание в соцсетях.

Денис Разгуляев

И ведь не соврал

Vasil Voinov

Недоперекрасился

Да и к самой дате крымчане, судя по их постам в соцсетях, относятся с гораздо меньшим пафосом, чем назначенные Москвой чиновники в своих заявлениях.

Ксения Литовкина

Воду в Феодосии отключили…

торжественно в очередной раз

Светлана Крамская

и свет регулярно отключают!))

Boris Yaremko

По разным районам города отключали интернет!!! Видимо, празднуют!!!

Света Старикова

Не заметила никаких признаков торжества

Зато целый день без воды

О годовщине крымского референдума 1991 года вспоминали и на материковой Украине.

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