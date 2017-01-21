Специально для Крым.Реалии

Соперничать с рекордами Бахчисарая в количестве сменившихся мэров может только приморский Коктебель. На ЮБК, несмотря на ценность земли, кадровая ситуация оказалась гораздо более спокойной. В столице Крыма пока ограничились ротацией замов, а Сергей Аксенов уже придумал способ решения кадровой проблемы на местах (начало статьи – здесь).

Многострадальный Коктебель

За три года в курортном поселке сменилось уже четыре руководителя, начиная с отставки еще в 2013 году многолетнего главы поселка Алексея Булыги, которого затем восстановило подконтрольное Кремлю правительство Крыма. Правда, ненадолго – уже весной 2015 года Коктебель возглавил молодой и амбициозный Ростислав Сторожик. Однако 7 августа его нашли повешенным на территории коттеджа, где он проживал.

Несмотря на то, что в поселке активно обсуждалась версия убийства мэра, 21 августа премьер-министр российского правительства Крыма Сергей Аксенов озвучил выводы следствия об отсутствии криминальной составляющей.

«Информация была мне доложена о том, что это самоубийство, конфликт на бытовой почве. Так или иначе, перед этим покойный употреблял спиртные напитки», – рассказал журналистам Аксенов.

Исполняющим обязанности главы администрации поселка был назначен Сергей Падюков, которого через 10 дней задержали за получение взятки в размере $4,2 тысяч от местного предпринимателя. В мае 2016 года Падюкова приговорили к 8 годам лишения свободы и штрафу в 16,4 млн рублей.

Марк Краснов возглавлял Коктебель (с учетом статуса и.о.) с августа 2015 по июль 2016 года, а затем написал заявление на увольнение по собственному желанию, сославшись на усталость. Правда, назначенный россиянами глава администрации Феодосии Станислав Крысин называл совсем иную причину ухода мэра Коктебеля. «Уже принято заявление от главы администрации Коктебеля на увольнение, так как не справляется гражданин со своими обязанностями», – сообщил Крысин.

В сентябре 2016 года новым главой Коктебеля стал Олег Содель – специалист из Москвы, который ранее возглавлял филиал компании ОАО «Мослифт». Вполне очевидно, что новому главе курортного поселка придется выполнять одну из самых сложных задач для местной власти – проводить демонтаж так называемых самостроев в стометровой прибрежной зоне, поскольку Коктебель вместе с Алуштой и Ай-Петри попали в число приоритетных регионов по «наведению порядка» на набережных.

Отставки на ЮБК и земельный вопрос

Пошатнуть позиции главы администрации Ялты Андрея Ростенко не могут ни горожане, которые уже неоднократно писали челобитные Путину, ни общественники

Как ни странно, но в отношении руководства южнобережных городов со стороны подконтрольного Кремлю крымского правительства особых нареканий не возникало, хотя проблем здесь гораздо больше, чем в других регионах полуострова. Однако пошатнуть позиции главы администрации Ялты Андрея Ростенко не могут ни горожане, которые уже неоднократно писали челобитные Путину, ни общественники, ни даже акт самосожжения ялтинского предпринимателя Александра Стрекалина в знак протеста против сноса его кафе на набережной.

В начале ноября 2016 года ялтинцев удивили две отставки – бессменного ялтинского политика, вице-мэра Сергея Брайко и главы горсовета Валерия Косарева. Если отставка Брайко для ялтинского градоначальника стала неожиданностью, то Косарев, похоже, покинул свой пост в добровольно-принудительном порядке. На следующей день после отставки главы горсовета ему уже нашли замену – гурзуфского предпринимателя Романа Деркача, которого в Ялте считают человеком Ростенко.

Через месяц после отставки Брайко ему тоже нашлась замена – первым замом главы Ялты стал выходец из Тулы Владимир Блажнов, проработавший в ялтинской администрации с июля 2016 года в должности заместителя по вопросам ЖКХ. В декабре у ялтинского мэра появились еще два новых зама: Антон Тихомиров, который до этого руководил местным отделением «Единой России», и Александр Новосад, ранее занимавший пост заместителя начальника департамента имущественных и земельных отношений Ялты.

Все это наводит на грустные мысли о том, что в 2017 году крымскую «Ниццу» ожидает колоссальный передел земель и собственности, под который уже подготовили новый генплан города.

Менее благосклонной оказалась судьба к главе администрации Алушты Игорю Сотову, который находился на этом посту с декабря 2014 года, а в декабре прошлого года неожиданно уволился. Впоследствии было озвучено несколько причин его отставки: это и плохое освоение бюджетных средств (за 9 месяцев 2016 года только – 69%), и масса претензий со стороны алуштинцев, и «низкая исполнительная инициатива поручений главы Крыма».

По количеству претензий и протестных митингов против местной власти Алушта уступает лишь Севастополю в бытность Меняйло

Действительно, по количеству претензий и протестных митингов против местной власти Алушта уступает лишь Севастополю в бытность Меняйло. Однако российский губернатор Севастополя не позволял себе отправлять в СИЗО своих противников, а вот в Алуште против депутата Павла Степанченко и редактора местного издания «Твоя газета» Алексея Назимова, которые позволили себе критику местной власти, возбудили уголовное дело по подозрению в коммерческом подкупе, отправив обоих «оппозиционеров» в СИЗО.

Что касается невыполненных поручений алуштинским мэром, то наибольшее раздражение Аксенова, скорее всего, вызывает затягивание процесса демонтажа «самостроев» в прибрежной зоне. Новому главе города придется в этих вопросах быть более решительным, чтобы оправдать доверие российских властей полуострова и ускоренными темпами снести отели и кафе крымчан на городской набережной.

Непотопляемый Бахарев

Сергей Аксенов поспешил уверить крымчан, что Бахарев, если и уйдет в отставку, то только в конце 2017 года, если не исправит недочеты

Такого количества нареканий в отношении своего руководителя, наверное, не слышал ни один город Крыма. Но это не мешает главе городской администрации Симферополя Геннадию Бахареву оставаться на своем посту. Длительный и некачественный ремонт городских дорог, слишком дорогая реконструкция центра города, которая оставила горожан без тенистых лип, старинных фонарей и с некачественно уложенной тротуарной плиткой, заваленные мусором улицы города – вот далеко не полный перечень претензий горожан к мэру. Казалось, что кресло под градоначальником закачалось. Однако Сергей Аксенов поспешил уверить крымчан, что Бахарев, если и уйдет в отставку, то только в конце 2017 года, если не исправит недочеты.

«Оценки Бахареву, как и другим руководителям, будут поставлены в конце следующего года. Попадет Геннадий Сергеевич (Бахарев) в следующем году в этот список (уволенных – авт.), ну что ж – будет та же участь. Он сам понимает моменты, по которым он недорабатывает», – поведал Аксенов в конце прошлого года.

Мэр крымской столицы сразу же решил продемонстрировать, что он сделал выводы, поэтому в начале 2017 года в Симферополе провели незначительные кадровые ротации. Так, первым замом главы городской администрации стал Александр Овдиенко, который уже занимал эту должность с ноября 2010 по март 2011 года. Примечательно, что ранее чиновник служил в военной контрразведке СБУ.

Овдиенко получил под контроль сферу экономики, финансов и торговли и пообещал рачительно использовать бюджетные средства на своем посту.

Бывший первый зам городского головы Симферополя Сергей Круцюк остался в числе рядовых заместителей Бахарева – он будет курировать сферу городского хозяйства, строительства и транспорта. Вопросы межнациональных отношений и социальную сферу в городе поручили курировать новенькому – Нариману Исаеву, который получил пост заместителя после ухода в отставку в конце прошлого года Тейфука Гафарова.

Административные мечты Аксенова

За три года аннексии на полуострове сменилась почти половина руководящего состава власти в регионах. При этом одна из причин кроется в конфликтах между руководством горсоветов и администраций за контроль над бюджетом или выделением земельных участков. Именно эти вопросы стали причиной дисквалификации главы Щелкино Ермановой или ухода в отставку главы ялтинского горсовета Валерия Косарева.

Вполне очевидно, что эта «мышиная возня» на местах не устраивает российского главу Крыма Сергея Аксенова, который анонсировал проведение на полуострове в 2019 году административной реформы. Суть реформы заключается в том, чтобы упразднить одну из двух должностей в муниципалитетах, чтобы ликвидировать «двоевластие».

«Коллективная безответственность, когда несколько человек отвечают за одно и тоже, приводит только к конкуренции и формированию нескольких команд в каждом регионе, которые только и делают, что выясняют отношения и делят сферы влияния. На мой взгляд, все это неэффективно. Должен быть один человек, ответственный за политику и народное хозяйство в конкретном муниципальном образовании. Считаю, к 2019 году мы к такой системе придем», – озвучил свои планы Аксенов, не уточнив, какую должность он собирается упразднять – главы местного совета или администрации.

Аксенов готовит реформу к новым выборам в местные советы, по итогам которых и можно будет формировать местные администрации. Логично, что в случае объединения двух должностей нового главу города или района должны избирать. Открытым остается вопрос, кто это будет делать – народ или же депутаты местного совета. В первом случае для получения желаемого результата придется использовать избирательные технологии, во втором – разнообразные методы воздействия на депутатский корпус.

На местах будет выстроена жесткая вертикаль власти с имитацией сохранения одного из принципов демократии – разделения властей

В любом случае на местах будет выстроена жесткая вертикаль власти с имитацией сохранения одного из принципов демократии – разделения властей. Хотя в реальности произойдет слияние власти на местах, и в городах появятся феодальные князьки, которые будут проводить собственную политику в муниципалитетах, заставляя депутатов принимать нужные решения – от раздачи крымских заповедных земель под строительство коттеджей до передела собственности в регионах. Правда, интересы крымчан в этой схеме явно останутся за бортом, но это уже никого не волнует.

Евгения Горюнова, политолог

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