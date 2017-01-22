Прошлогодняя попытка крымских чиновников обустроить крымский заповедник «Тихая бухта» повторяется уже в этом году и, судя по всему, рискует обернуться очередным скандалом. В Министерстве экологии и природных ресурсов подконтрольного России правительства Крыма заявили о намерениях привести сюда инвестора. И это притом, что в прошлом году в ведомстве уже предлагали передать «Тихую бухту» управляющей компании, которая отвечала бы за содержание территории, что вылилось в протесты местных жителей и общественников. Нынешнее решение люди тоже расценивают, как очередной «чиновничий беспредел».

Ландшафтно-рекреационный парк «Тихая бухта», расположенный между поселками Коктебель и Орджоникидже в восточном Крыму, считается одним из самых красивых и чистых мест полуострова. Свое название бухта получила за уникальное природное расположение: море здесь спокойное в любую погоду, поскольку эта местность со всех сторон окружена возвышенностями. «Тихая бухта» много лет является местом «дикого» отдыха туристов и местных жителей. Кроме того, эта территория является заповедной, многие растения здесь – краснокнижные. Бухта также послужила съемочной площадкой для многих известных советских фильмов.

С прошлого года подконтрольные России местные власти пытаются изменить местный уклад, инициируя проекты по обустройству этой территории. Местные жители и общественники считают это верным способом загубить «Тихую бухту».

Первые изменения: шлагбаум и охрана

Шлагбаум с охраной у въезда в «Тихую бухту» появился в мае 2016 года. Чиновники тогда поясняли, что, таким образом, ограждают прибрежную охраняемую территорию от транспорта.

Однако и для пеших посетителей правила изменились – за размещение здесь была введена плата. «Мы всем объявили, что пребывание на территории ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» бесплатно для всех. Мы установили плату только за установку палатки (двухместная палатка – 80 рублей, четырехместная – 150 рублей) и за стоянку автомобиля – 100 рублей в сутки. Это абсолютно приемлемые цифры, подъемные для всех категорий населения», – заявлял тогда министр экологии и природных ресурсов подконтрольного России правительства Крыма Геннадий Нараев.

Инициатива чиновников по ограничению въезда в «Тихую бухту» позволила зарабатывать частной охранной структуре

По его словам, плата за нахождение в «Тихой бухте» позволит частично компенсировать затраты по сбору, вывозу мусора и аренде мусорных контейнеров, за услуги охраны и обслуживание биотуалетов. Инициатива чиновников по ограничению въезда в «Тихую бухту» позволила зарабатывать частной охранной структуре. Договор стоимостью 583 тысячи рублей на услуги по круглосуточной охране территории в Минэкологии и природных ресурсов Крыма заключили с симферопольским ООО ЧОП «Дубровник-Стандарт». Это предприятие принадлежит трем местным бизнесменам и реализует на полуострове еще ряд проектов, связанных с обеспечением безопасности объектов, в том числе, в школах.

Старые и новые планы чиновников

В мае 2016 года Геннадий Нараев анонсировал проведение тендера по управлению особо охраняемыми территориями в «Тихой бухте». С помощью конкурса планировалось определить управляющую компанию, которая будет отвечать за санитарное состояние этой территории и проведет сюда коммуникации.

Но тогда эта инициатива обернулась скандалом. Местные жители и общественники возмутились тем, что чиновники не посоветовались с ними, а поставили перед фактом. Кроме того, они уверены, что решение ведомства приведет к коммерческой застройке охранной зоны «Тихой бухты» и станет первым шагом к исчезновению знаменитого дикого пляжа.

«Якобы ищут какую-то управляющую компанию, которая будет здесь все организовывать за какие-то деньги. Опасаемся, как бы тут какие-нибудь элитные дела не начались, когда элитных людей будут пропускать, а кого не надо, тот сюда не попадет», – заявляли жители Коктебеля.

Опасения эти были не беспочвенными. Прошлым летом общественники обнаружили в «Тихой бухте» строящийся торговый объект.

«Там находятся ограждения из кольев и проволоки, торговые точки и самовольное строение из фанеры. Владелец такого строения даже признался, что он собирался установить в нем газобаллонное оборудование. Коктебельцы справедливо опасаются, что потом на месте этих ограждений вырастут капитальные строения, как это уже было при строительстве дельфинария и аквапарка», – заявлял тогда активист общественной организации «Гражданский актив Коктебеля» Михаил Данильченко.

Эта ситуация обернулась тогда активными протестами. Чтобы успокоить людей, «Тихую бухту» посещали делегации чиновников. История тогда завершилась ничем. Предпринимателя, который согласился бы взять на себя функции управляющего на этой территории, не нашлось.

Чиновники решили предпринять вторую попытку освоения этой территории – на этот раз под предлогом инвестиций.

«Мы совместно с Общественной палатой Крыма и с администрацией Феодосии разрабатываем проект «Хамелеон» с размещением на территории ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта». В феврале мы объявим конкурс, и на конкурсной основе победитель будет реализовывать этот проект», – заявил Геннадий Нараев крымским СМИ 18 января 2017 года.

Он заверил, что проект будет отвечать требованиям природоохранного законодательства с современной инфраструктурой, обеспечивающей чистоту и порядок на его территории. Планируется, что отдых в парке будет не бесплатным, за пользование его инфраструктурой с посетителей будут взимать плату. Но цифры пока не озвучивают.

«Тихая бухта». Лоббисты

В феодосийской общественной организации «Гражданский актив» новое решение Минэклогии и природных ресурсов Крыма называют «беспределом».

Надо охранять «Тихую бухту», а не искать инвесторов

«В год экологии, объявленном президентом России, в Крыму уничтожают уникальный заповедник! Надо охранять «Тихую бухту», а не искать инвесторов. Территорию надо закрыть от машин и тогда не будет столько мусора, потому что люди пешком столько не тащат на себе бутылок с пивом, которые потом оттуда приходится вывозить», – заявил Крым.Реалии глава правления организации Борис Яремко.

Он отметил, что в ближайшее время намерен написать обращения с просьбой остановить инвестиционную деятельность в «Тихой бухте» во все крымские инстанции, а также президенту России Владимиру Путину.

Между тем, следует отметить, что идея обустройства «Тихой бухты» имеет довольно влиятельных лоббистов. Среди тех, кто в прошлом году убеждал жителей восточного Крыма и общественников в важности проекта Минприроды Крыма, была Елена Аксенова – супруга премьера подконтрольного России правительства Крыма, возглавляющая общественную организацию «Русское единство» (бывшая крымская партия Аксенова). В своем общественном статусе она прошлым летом ездила в «Тихую бухту», чтобы лично разъяснять всем несогласным пользу проекта.

«Если бы меня спросили, как ты видишь эту территорию, то я считаю, что эти территории должны быть девственно чистыми. Но это не значит, что я против асфальтированной дороги и воды. Я себе ставлю в пример американские национальные парки: едешь по парку – там асфальтированная дорога, есть возможность зарядить телефон, есть возможно разбить кемпинги. Почему мы у себя не хотим создать такие территории?», – взывала она к местным блогерам и общественникам.

Елена Аксенова также призвала сотрудничать с крымскими властями, поскольку, по ее мнению, только в таком случае «можно что-то новое получить».

В итоге, она встретилась с Нараевым, и они вместе пришли к выводу, что угрозы «Тихой бухты» от ее обустройства не существует, а протестующих жителей восточного Крыма кто-то ввел в заблуждение: «Некоторые люди из-за отсутствия информации, кто-то со злым умыслом, поднялись, чтобы спасти «Тихую бухту». Они ее от кого спасают?!».

В свою очередь, общественники мнение Аксеновой не разделяют и обвинения в протестах со злым умыслом отвергают.

Надо сохранить «Тихую бухту» для потомков. Больше таких мест в Крыму нет и не будет никогда

«Мы против проектов Аксеновой. Асфальтировать дорогу к «Тихой бухте» – это все равно, что сейчас на Карадаг или в Крымский государственный заповедник проложить асфальтную дорогу, чтобы по ней машины гоняли. Зачем это? Надо сохранить «Тихую бухту» для потомков. Больше таких мест в Крыму нет и не будет никогда. Если мы их потеряем, то уже не вернем никогда», – говорит Борис Яремко.

По его мнению, крымские чиновники могут внести позитивный вклад в сохранение этой территории единственным способом – оставив ее в покое.