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Фотогалереи

По всему миру проходят «Марши женщин» против Трампа (фотогалерея)

В первый день президентства Дональда Трампа десятки тысяч людей вышли на улицы Вашингтона. Организаторы марша выступили под лозунгом «права женщин – права человека». Целью марша стала не только защита прав женщин, но и критика всех видов дискриминации (расовой, этнической, религиозной, людей с ограниченными возможностями и ЛГБТ-сообщества).

Тысячи людей в более чем 600 городах мира вышли на улицы, чтобы защитить права уязвимых слоев населения
Марш женщин в центре Вашингтона
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Марш женщин в центре Вашингтона

Участница марша женщин в Берлине, Германия
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Участница марша женщин в Берлине, Германия

Марш женщин в Сиднее, Австралия
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Марш женщин в Сиднее, Австралия

Акция в Праге, Чешская Республика, в поддержку Марша женщин в Вашингтоне
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Акция в Праге, Чешская Республика, в поддержку Марша женщин в Вашингтоне

Марш женщин в Тбилиси, Грузия
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Марш женщин в Тбилиси, Грузия

Участницы Марша женщин в Женеве, Швейцария
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Участницы Марша женщин в Женеве, Швейцария

Марш женщин в Париже, Франция
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Марш женщин в Париже, Франция

Марш женщин в Косово, Приштина
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Марш женщин в Косово, Приштина

Марш женщин в Веллингтоне, Новая Зеландия
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Марш женщин в Веллингтоне, Новая Зеландия

На акции в Праге, Чешская Республика, в поддержку Марша женщин в Вашингтоне
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На акции в Праге, Чешская Республика, в поддержку Марша женщин в Вашингтоне

Демонстрация #IWillGoOut в поддержку Марша женщин в Вашингтоне прошла в Бенгалуру, Индия
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Демонстрация #IWillGoOut в поддержку Марша женщин в Вашингтоне прошла в Бенгалуру, Индия

Woman march in Belgrade
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Woman march in Belgrade

Участница демонстрации #IWillGoOut в поддержку Марша женщин в Вашингоне перед началом акции на улице Нью Дели, Индия
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Участница демонстрации #IWillGoOut в поддержку Марша женщин в Вашингоне перед началом акции на улице Нью Дели, Индия

Марш женщин в Лондоне, Великобритания
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Марш женщин в Лондоне, Великобритания

Марш женщин в Кейптауне, Южная Африка
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Марш женщин в Кейптауне, Южная Африка

Марш женщин в Бангкоке, Таиланд
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Марш женщин в Бангкоке, Таиланд

Марш женщин на Вашингтон 21 января 2017
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Марш женщин на Вашингтон 21 января 2017

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