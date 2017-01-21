По всему миру проходят «Марши женщин» против Трампа (фотогалерея)
В первый день президентства Дональда Трампа десятки тысяч людей вышли на улицы Вашингтона. Организаторы марша выступили под лозунгом «права женщин – права человека». Целью марша стала не только защита прав женщин, но и критика всех видов дискриминации (расовой, этнической, религиозной, людей с ограниченными возможностями и ЛГБТ-сообщества).
Тысячи людей в более чем 600 городах мира вышли на улицы, чтобы защитить права уязвимых слоев населения
1
Марш женщин в центре Вашингтона
2
Участница марша женщин в Берлине, Германия
3
Марш женщин в Сиднее, Австралия
4
Акция в Праге, Чешская Республика, в поддержку Марша женщин в Вашингтоне
5
Марш женщин в Тбилиси, Грузия
6
Участницы Марша женщин в Женеве, Швейцария
7
Марш женщин в Париже, Франция
8
Марш женщин в Косово, Приштина
9
Марш женщин в Веллингтоне, Новая Зеландия
10
На акции в Праге, Чешская Республика, в поддержку Марша женщин в Вашингтоне
11
Демонстрация #IWillGoOut в поддержку Марша женщин в Вашингтоне прошла в Бенгалуру, Индия
12
Woman march in Belgrade
13
Участница демонстрации #IWillGoOut в поддержку Марша женщин в Вашингоне перед началом акции на улице Нью Дели, Индия