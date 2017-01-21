В первый день президентства Дональда Трампа десятки тысяч людей вышли на улицы Вашингтона. Организаторы марша выступили под лозунгом «права женщин – права человека». Целью марша стала не только защита прав женщин, но и критика всех видов дискриминации (расовой, этнической, религиозной, людей с ограниченными возможностями и ЛГБТ-сообщества).



Тысячи людей в более чем 600 городах мира вышли на улицы, чтобы защитить права уязвимых слоев населения