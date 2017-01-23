Крымский правитель Сахиб Гирай II

Сразу же после Максуд Гирая, в 1772 году на крымский трон народом был избран Сахиб Гирай II. На долю этого хана пришлись непростые годы правления. Востоковед Василий Смирнов писал: «События в ханстве приняли уже такое направление, что личные доблести какого-либо крымского хана едва ли могли поправить дело». И, к сожалению, он был прав.

Сахиб был сыном Топал Ахмет Гирая и Айше султан из рода Ширин. Молодость он провел в Черкессии. А возвратившись в ханство, некоторое время занимал пост сераскира.

Русско-турецкая война, разразившаяся в 1768 году, набирала обороты. Спустя три года стороны заговорили о мирных переговорах. Но за дипломатическими церемониями скрывалась главная интрига – захват Крымского ханства московитами.

За дипломатическими церемониями скрывалась главная интрига – захват Крымского ханства московитами

Итак, впервые за стол переговоров сели в Фокшанах. А в это время в Крыму шла полным ходом оккупация русскими войсками. Василий Долгоруков потребовал от Сахиба Гирая и местной знати отказаться от союза с Османской империи и отдаться под покровительство российской императрицы. Такая наглость была сразу же отвергнута, и ханство подверглось страшным репрессиям со стороны русских солдат. Хан и крымская знать, чтобы остановить этот кровавый беспредел, вынуждены были подписать с русскими представителями временное перемирие, заручившись гарантией о прекращении военных действий на полуострове.

Русские представители в Крыму после подписания документа о временном перемирии предприняли попытку склонить Сахиба Гирая к официальному обращению к императрице с просьбой «принять под русскую руку» города Кафу, Керчь и Ени-Кале. Сахиб Гирай категорически отказался.

Отказался хан и от предложения «охранять» крымские вольности на время, пока не разрешиться вопрос с миром между Османской империей и Россией.

Новость о том, что конгресс в Фокшанах был прерван из-за вопроса о безопасности крымских татарах, быстро распространилась на полуострове. Это послужило сигналом к новым военным действиям. В Крым спешно ввели дополнительные войска, и князю Долгорукову дали указания во что бы это не стало, заключить с ханом формальный союзный трактат провозгласивший так называемую независимость ханства. Князь приступил к переговорам, но они долго шли безрезультатно. Ни крымский хан, ни крымскотатарская знать не желали заключать мир.

Тогда Долгоруков пошел проверенным путем. 19 сентября 1772 года вошло в историю Крымского ханства как самый страшный день. Резня мирного населения, устроенная Долгоруковым, была настолько страшной, что свидетельство о ней стали известны за рубежом. Это была самая кровавая бойня. Массовые казни, сопровождавшиеся выжиганием больших сел и малых деревень, продолжались несколько недель. Поняв, что русские не остановятся перед истреблением целого народа, крымский хан согласился на подписание внутреннего договора о независимости ханства.

Согласно статьям этого документа, Крым не только утрачивал покровительство Порты, но и вынужден был согласиться на передачу русским порта-крепости Ени-Кале и Керченского полуострова и большого села Ахъяр. Это был удар для всего ханства и для самого Сахиба Гирая. В мае 1775 года он сложил с себя полномочия хана в пользу своего брата – наследника престола калги Шагина Гирая – и удалился в предместья Стамбула, в родовое поместье Чаталджи. Здесь он прожил 33 года. Сахиб Гирай провел последние годы своей жизни отшельником. Возможно, он был похоронен в соседней деревне Субаши, в мавзолее рядом с другими Гираями.

Тугра – ханская печать, символ крымскотатарской государственности, своеобразный ключ к пониманию нынешних проблем Крыма

Увлекательные страницы истории Крымского ханства и истории Крыма – в новом проекте Крым.Реалии, видеоблогах крымского историка Гульнары Абдулла «Tugra».

Тугра – ханская печать, символ крымскотатарской государственности, своеобразный ключ к пониманию нынешних проблем Крыма.

Автор текста и ведущая – Гульнара Абдулла, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

В видео использованы фрагменты художественного фильма Muhtesem Yüzyil: Kösem (режиссер – Zeynep Gunay, 2015), а также музыка Matti Paalanen – Drama, Plastic3 – Epic dramatic film music.