Специально для Крым.Реалии

К третьей годовщине российской агрессии Украина готовит наказания за аннексию Крыма. О важнейших новостях полуострова читайте в еженедельном обзоре «Крымская неделя».

1 место. Лучше поздно, чем никогда. Украина подала иск против России в Международный суд ООН за нарушение трех международных конвенций. Наиболее значимые обвинения – в финансировании терроризма и этнической дискриминации в Крыму. Предварительное решение суда могут вынести в течение 1-2 месяцев, но окончательного вердикта придется подождать несколько лет. Хорошая новость – Россия не сможет уклониться от выполнения решения суда. Сколько веревочке не виться – а конец все же будет.

2 место. На другом участке международного фронта оккупационные власти Крыма перешли в контрнаступление. Как и предполагалось, крымские музеи подали апелляцию на решение Амстердамского суда по «скифскому золоту». И хотя шансы заполучить артефакты у них невелики, но все же передача экспонатов Украине ненадолго откладывается.

3 место. Первый пошел. Суд Киева вынес приговор за государственную измену и дезертирство подполковнику ВМС Украины Тарасу Синичаку, который перешел на службу в армию России во время аннексии Крыма. По совокупности совершенных преступлений он получил 8 лет реального лишения свободы. Это первый прецедент осуждения военного преступника такого ранга за минувшие три года. Первый, но, скорее всего, не последний.

4 место. Но есть и плохие новости. Количество украинских политзаключенных по ту сторону административной границы с Крымом возросло. Крымского активиста Константина Сизарева полицейские схватили прямо в здании евпаторийского «суда» и увезли в неизвестном направлении. Поскольку ему не удалось обжаловать решение о своей депортации, его, скорее всего, изгонят за пределы полуострова.

5 место. Кадровые перестановки в Крыму не прекращаются. За «утрату доверия» уволили первого заместителя председателя Государственного комитета ветеринарии полуострова. Однако количество чиновников не уменьшилось, потому что параллельно симферопольскому мэру назначили двух новых заместителей. Имели место и другие, менее значимые перестановки.

6 место. В Керчи в гимназии № 2, расположенной в историческом здании в центре города, после снегопадов прохудилась и обвалилась кровля, и из-за угрозы жизни 240 учеников переведут в другую школу. Ранее чиновники клялись, что в сентябре минувшего года начнут ремонтные работы, но ни крыши, ни 2,5 миллионов рублей, выделенных на проведение проектно-изыскательских работ, как не бывало.

7 место. По-своему отметили День АРК в Киеве крымские историки и публицисты. В этот день презентовали сборник «Наш Крым: нероссийские истории украинского полуострова», изданный Украинским институтом национальной памяти. Среди прочих в книгу попали и материалы двух постоянных авторов Крым.Реалии – Сергея Громенко и Гульнары Бекировой. На сайте УИНП книгу можно скачать. Приятного чтения!

Ну и как обычно напоследок – новость вне категорий. На аннексированный Россией полуостров прибыли «представители» оккупированных территорий Донбасса. В ходе многочисленных церемоний «смотрящий» за «ЛНР» Игорь Плотницкий наградил Сергея Аксенова некими «почетными знаками». Готовит себе путь отступления в Крым, не иначе.

А так – всем удачной недели!

Андрей Введенский, крымский обозреватель

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