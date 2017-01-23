Территория патриотического раздора

Специально для Крым.Реалии

На земельном участке, который новая севастопольская власть отжала у Балаклавского рудоуправления, разместят парк патриотического воспитания. Заниматься им будут подчиненные министра обороны России Сергея Шойгу. Мотоциклистов-любимчиков Владимира Путина от этого процесса могут отстранить.

В конце прошлого года Министерство обороны России захотело создать филиал военно-патриотического парка «Патриот» на земельном участке в районе горы Гасфорта. Этот участок размером 267 гектаров принадлежит Балаклавскому рудоуправлению – оно уже около двух лет безуспешно пытается вернуть назад свою «национализированную» собственность. Предыдущий губернатор Севастополя, Сергей Меняйло, еще в 2015 году передал эту землю в аренду «Ночным волкам».​

Как следует из официального письма Генпрокуратуры России, правительство Севастополя передало землю в районе горы Гасфорта «Ночным Волкам» с нарушением законодательства. При передаче участка байкерам было нарушено земельное, градостроительное, природоохранное, водное законодательства и законодательство об объектах культурного наследия.

Концепция филиала военно-патриотического парка «Патриот» пройдет общественные обсуждения. Об этом 19 января на заседании подконтрольного Кремлю правительства Севастополя сообщил заместитель губернатора Юрий Кривов.

«Поскольку запрос встретил неоднозначное отношение со стороны ряда коллег и институтов власти, мы договорились, что условием принятия решения будет реализованный план мероприятий, который включает общественные обсуждения концепции филиала парка. План действий утвержден главой города Дмитрием Овсянниковым и согласован со всеми заинтересованными сторонами, включая Заксобрание и командование Черноморским флотом», – сказал он.

После общественных слушаний будет принято решение относительно передачи участка земли в районе горы Гасфорта Министерству обороны

«Презентовать проект филиала будут представитель Черноморского флота и проектировщик. И после общественных слушаний будет принято решение относительно передачи участка земли в районе горы Гасфорта Министерству обороны», – подытожил Кривов.

Проект парка «Патриот» планируют обсуждать 27 января в Балаклавском и Орлиновском муниципалитетах, которые территориально приближены к точке размещения парка, 3 февраля – на градостроительном совете при правительстве Севастополя, 17 февраля – в Общественной палате, 24 февраля – на круглом столе в Законодательном Собрании Севастополя.

Против решения о передаче земельного участка Минобороны России выступил депутат Заксобрания Алексей Чалый.

«Ранее было заявлено о создании военно-патриотического центра на гигантской территории с кучей прав – строительством гостиниц и созданием всего на свете. Арендатор за год с лишним ничего не сделал. Основная претензия к молодежной автономной некоммерческой организации «Ночные волки» – это то, что они не представили никакого проекта», – сказал Чалый.

Передавать такой объект в собственность Министерству обороны без получения проекта и понимания горожанами того, что же там будет, некорректно, считает депутат.

Вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов говорит, что вопрос о том, будут ли «Ночные волки» участвовать в создании парка, еще не решен.

«Сейчас «Ночные волки» арендуют этот участок земли. Но есть основанная на букве закона просьба Минобороны. Мы не расторгаем отношения с «волками». Эта аренда, видимо, унаследуется военным ведомством, а дальше Минобороны само будет принимать решение: оно одно реализует проект филиала парка «Патриот», или у него будут некие партнеры. Это компетенция будущего собственника, если проект состоится», – сказал Кривов.

О том, что мотоциклисты сдаваться не собираются, можно понять из заявления их лидера Александра Залдостанова. Неделю назад он сообщил, что российские байкеры намерены превратить земельный участок у горы Гасфорта в неформальный «Артек».

Если мы этот проект реализуем вместе, это даст толчок к дальнейшему развитию территории

«Она (территория – авт.) может стать неформальным «Артеком» в том числе. И этот симбиоз с военными очень удачный. Если мы этот проект реализуем вместе с ними, то это даст толчок к дальнейшему развитию территории, придаст ей новое дыхание», – сказал он.

Впрочем, в России давно уже ни для кого не секрет, что Путин и Шойгу представляют интересы двух разных кланов, поэтому переход какого-либо бизнеса или территории от одной группировки к другой свидетельствует, прежде всего, о ситуационном перевесе той или иной стороны. Борьба за право заниматься патриотическим воспитанием еще предстоит, а запланированные общественные слушания будут лишь ширмой для общественности, иллюзией демократии.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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