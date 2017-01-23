В Украине отпраздновали День Соборности. Вместе с жителями других регионов эту дату отмечали и крымчане.

Масштабных празднеств по этому поводу в Крыму, конечно, не было. Но патриотически настроенные крымчане все же смогли провести мероприятия, приуроченные к Дню Соборности.

Многие крымчане – как проживающие в Крыму, так и вынужденно переселившиеся на материковую Украину, – поздравляли друг друга в соцсетях.

Именно в День Соборности издание «Левый Берег» опубликовало беседу Павла Казарина с жительницей Крыма Татьяной Москаленко. Она рассказала о том, как непросто живется на полуострове патриотам Украины.

О разнице между жизнью патриотов в Крыму и на материке ранее рассказал Алі Татар-заде: