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Новости

Во Франции определились участники второго тура праймериз на выборах президента

Бенуа Амон

Бенуа Амон

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Во Франции 22 января состоялся первый тур первичных выборов Социалистической партии, на которых партия определила двоих претендентов на звание кандидата в президенты от социалистов на выборах, намеченных на весну 2017 года.

Во второй тур праймериз Социалистической партии вышли Бенуа Амон и Манюэль Вальс. Амон опережает Вальса по количеству набранных голосов. Второй тур пройдет в течение недели после первого.

Среди участников праймериз бывший премьер-министр Мануэль Вальс. Нынешний президент-социалист Франсуа Олланд в выборах не участвует из-за низких рейтингов. В конце прошлого года опросы общественного мнения показывали, что действующего главу государства поддерживают лишь 4% французов.

Судя по опросам, у партии Социалистов мало шансов пройти во второй тур президентских выборов. По мнению экспертов, за право занять пост президента Франции будут бороться кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон и лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин ле Пен.

Ранее кандидат в президенты Франции от популистской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила о намерении признать аннексированный Крым российской территорией в случае своей победы на выборах президента.

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