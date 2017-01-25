Первая столица Крымского ханства, исчезнувшая из книг и карт – Салачик. Пятсот лет назад здесь, у подножия Чуфут-Кале, было древнее поселение. Ныне эта местность – восточный микрорайон Бахчисарая с названием Староселье. Упоминания о древнейшем городе Салачике встречаются до начала XVII века, но позже, фактически предместье Бахчисарая, навсегда вычеркнуто из документов времен Российской империи и первых лет советской власти. Как выглядит вычеркнутый из истории Салачик – в фотогалерее Крым.Реалии.
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В эпоху, предшествовавшую основанию Бахчисарая здесь располагался старый ханский дворец Девлет-Сарай, от которого на сегодняшний день не сохранилось даже развалин
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Неподалеку от Девлет-Сарая размещался комплекс сооружений, присущих многим мусульманским столицам: ханская мечеть, религиозное учебное заведение, а также мавзолей – родовая усыпальница правящей династии
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Это мавзолей крымских ханов. Здесь захоронены 18 членов ханской династии, среди которых основатель Крымского ханства Хаджи Герай и основатель Бахчисарая Сахиб Герай
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Зынджирлы-медресе – религиозное здание, построенное в 1500 году. На протяжении более четырех веков, вплоть до советского времени, это место являлось крупнейшим центром мусульманского духовного образования в Крыму
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Бывшая резиденция крымских ханов – Ханский дворец – также входит в экскурсионный маршрут по историческому Бахчисараю. Главная архитектурная идея – воплощение мусульманского представления о райском саде на земле
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В ближайшие пять лет его собираются капитально отремонтировать. Возле наружной стены Ханской мечети осенью прошлого года возвели строительный навес
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Вдали от истории – у подножия Чуфут-Кале – жизнь идет своим чередом
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На заснеженых горных склонах, совершая лихие спуски, дети катаются на санках
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То и дело на глаза попадаються расклеянные на придорожных столбах и заборах объявления о розыске похищенного в прошлом году крымскотатарского активиста Эрвина Ибрагимова – как наглядное напоминание у суровых реалиях края