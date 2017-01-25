Первая столица Крымского ханства, исчезнувшая из книг и карт – Салачик. Пятсот лет назад здесь, у подножия Чуфут-Кале, было древнее поселение. Ныне эта местность – восточный микрорайон Бахчисарая с названием Староселье. Упоминания о древнейшем городе Салачике встречаются до начала XVII века, но позже, фактически предместье Бахчисарая, навсегда вычеркнуто из документов времен Российской империи и первых лет советской власти. Как выглядит вычеркнутый из истории Салачик – в фотогалерее Крым.Реалии.