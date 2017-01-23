Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Поездка политика AfD («Альтернатива для Германии») в аннексированный регион с российской визой вызвала довольно значительный дипломатический конфликт

«Российский фонд оплатил визит в Крым политика из AfD Претцеля», – сообщает немецкий журнал Spiegel. «Претцель принимал участие в трехдневном «Ялтинском международном экономическом форуме» в апреле 2016 года. Теперь Претцель признается: проезд, проживание и суточные ему оплатил организатор – российский фонд, который должен экономически поддерживать аннексированный Крым. На конференции Претцель вдохновил хозяев своим требованием прекратить санкции ЕС в отношении России. Другими участниками, в том числе несколькими россиянами, чьи имена были в списке санкций ЕС, это послание было принято очень хорошо. Проездные документы Претцеля были предоставлены только под давлением со стороны комитета по этике Парламента ЕС – с опозданием на полгода. На самом деле парламентарии ЕС должны отчитываться об оплачиваемом проезде, самое позднее, в конце следующего месяца. Сколько стоит поездка в общей сложности, Претцель не сказал. По данным Spiegel, полученным от организаторов, участие в форуме стоило от 1500 до 1800 евро. Имелись также расходы на обратный рейс российской авиакомпанией «Аэрофлот». Поездка политика AfD («Альтернатива для Германии») в аннексированный регион с российской визой вызвала довольно значительный дипломатический конфликт, особенно с послом Украины в Берлине».

В турецком отеле 4 или 5 звезд по программе «все включено» отдых будет стоить на 20% дешевле по сравнению отелем того же уровня в Ялте

«Турецкие курорты дешевле крымских», – передает турецкий туристический портал Тurizmde Вu Sabah. «Крым, принявший 6 миллионов туристов в этом году, планирует в дальнейшем размещать их «лучше и дешевле», но сталкивается с трудной конкуренцией с турецкими отелями. По мнению российских экспертов, «потенциальные отдыхающие из России считают более целесообразными предложения турецких отелей». Во время праздника российским гражданам в турецком отеле 4 или 5 звезд по программе «все включено» отдых будет стоить на 20% дешевле по сравнению отелем того же уровня в Ялте. Суточная стоимость отдыха в хорошем отеле на двух человек в Турции составит 6-8 тысяч рублей, в то время как в Крыму – 10-12 тысяч рублей. «Среди турецких курортов около сорока 4-5-звездочных отелей, и каждый отель находится в жесткой конкуренции, в то время как в Ялте, например, это число –10», – сказала представитель крымского Министерство туризма, отсюда, по словам Людмилы Бабий, проистекает разница между ценами двух стран».

Согласно статистическим данным, в начале 2016 года основным торговым партнером Крыма была Украина

«С кем хочет торговать Крым?», – задается вопросом польская газета Rzeczpospolita. «Российские власти украинского полуострова определили перечень стран, предпринимателей из которых ждут в Крыму. В этом году Крым намерен развивать международное сотрудничество с европейскими и азиатскими странами. В коротком списке Италия, Турция, Китай, Индия, Израиль и Вьетнам. «Мы будем расширять наши контакты, приглашая делегации предпринимателей из других стран, таких как Болгария, Молдова, Франция. Если говорить о географическом положении, хорошие перспективы у нас с Ираном и Индией. Вполне возможно, что мы будем планировать визит нашей делегации также во Вьетнам», – перечислил Георгий Мурадов, т.н. «вице-премьер крымского правительства». В октябре 2016 года Крым посетили предприниматели из Венеции, Лигурии, Ломбардии, Тосканы, Эмилии-Романьи. Крымские власти рассчитывают на опыт итальянцев в области очистки воды, сельскохозяйственного производства, пищевой и винодельческой продукции. Немецкие бизнесмены и политики, в общей сложности 20 человек, в том числе из Баварии, прибыли в Севастополь на выходные. Они участвовали в фестивале в центре города. Греческие судовладельцы также посетили полуостров. В июле 2016 года в Крыму побывала группа пророссийских политиков из Франции. После визита они пытались склонить французских предпринимателей к более тесному сотрудничеству с российскими властями аннексированного полуострова, но пока французский бизнес не появляется в Крыму. Согласно статистическим данным, в начале 2016 года основным торговым партнером Крыма была Украина, перед Панамой. В несколько раз меньший оборот был с Турцией, Индией и Ливией».

Цель России – не Донецк или Луганск, цель России – вся Украина, а не только Крым или Севастополь

«Порошенко: целью России является вся Украина, а не только Крым или Севастополь», – передает польский портал TVP. «Украина не откажется от Крыма и Донбасса, и не допустит дестабилизации внутренней ситуации, инициаторы которой хотят досрочных выборов, – заявил в воскресенье президент Петр Порошенко по случаю Дня соборности Украины. «Как не прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?», – сказал президент во время празднования. П. Порошенко подчеркнул, что люди, которые живут в аннексированном Россией в 2014 году Крыму и на занятом сепаратистами при поддержке Москвы Донбассе, до сих пор являются украинскими гражданами. «Такая стратегия 100 процентов к миру не приведет. Цель России – не Донецк или Луганск, цель России – вся Украина, а не только Крым или Севастополь», – подчеркнул он».

В качестве бэкграундов в материале напоминается о скандале с публикацией статьи Виктора Пинчука для Wall Street Journal, а также история Акта Злуки 1919 года и празднования Дня соборности.