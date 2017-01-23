Почти три года назад украинцы, подобно американцам в 2016-м, избрали новым главой государства крупного предпринимателя – Петра Порошенко. На этом, впрочем, аналогии между Дональдом Трампом и Петром Порошенко заканчиваются. Украинский президент несколько десятилетий подряд занимался не только бизнесом, но и текущей политикой, без чего не так просто сохранить сам бизнес. При этом, в отличие от так называемых украинских олигархов, он не ограничивался мандатом депутата парламента, как Ринат Ахметов, или организацией конференций, как Виктор Пинчук. Порошенко успел побывать и секретарем Совета национальной безопасности, и министром иностранных дел, и министром экономики. И хотя время его пребывания в каждом из офисов было не очень долгим, зато к моменту избрания президентом он отлично знал, как функционирует украинская власть.

Политические позиции Коломойского были сильны только в разгар кризиса

С кем действительно можно сравнить Трампа – так это с другим известным украинским предпринимателем, Игорем Коломойским. Бизнесмен, никогда не занимавший государственных должностей и даже не баллотировавшийся в парламент, на фоне российского вторжения на восток Украины стал главой администрации ключевой для стабильности Днепропетровской области и организовал помощь добровольческим батальонам и сопротивление агрессору. Но политические позиции Коломойского были сильны только в разгар кризиса. Когда ситуация чуть-чуть стабилизировалась, оказалось, что этот хитроумный "олигарх" в политических интригах значительно уступает прошедшему управленческую школу Порошенко. В результате Коломойский не только вынужден был подать в отставку с поста главы обладминистрации, но и согласился с уходом своих выдвиженцев с аналогичных должностей в других регионах страны. Коломойский вынужден был ограничиться привычной для себя ролью влиятельного предпринимателя – и складывается ощущение, что в этой роли он чувствует себя намного комфортнее, чем на посту днепропетровского губернатора.

В "народной демократии" опытный политик всегда выигрывает у опытного бизнесмена

Но "американский Коломойский" не может просто так взять и уйти в отставку, отказавшись от Овального кабинета. Должность президента Соединенных Штатов – честь, обязанность и бремя. Поэтому 70-летнему Трампу придется делать то, что явно не хотел делать Коломойский, – учиться науке политического управления. Понятно, насколько такая учеба непроста для человека, привыкшего добиваться успеха в совершенно иной сфере, в совершенно другом управленческом мире. Сфер, более непохожих друг на друга с управленческой точки зрения, чем политика и бизнес (при всем кажущемся сходстве), просто нет. И если в странах с переходными системами управления, таких как Украина или Россия, эти сферы нередко смыкаются между собой и образуют уродливый симбиоз, то настоящие демократии, такие как Соединенные Штаты, разводят политику и бизнес в разные углы ринга. Игорь Коломойский не преуспел в украинской политике именно потому, что в момент его прихода во власть (а это было в постмайданной Украине) страна отказалась от криминальной модели управления и превращалась в ту самую "народную демократию", о которой в своей инаугурационной речи столь эмоционально говорил Дональд Трамп. А в такой "народной демократии" опытный политик всегда выигрывает у опытного бизнесмена. И Соединенные Штаты явно не являются исключением из этого правила.

Для подтверждения своего успеха бизнесмену, шоумену и успешному бойцу на избирательном ринге Дональду Трампу нужно совсем немногое – научиться искусству государственного управления и политического маневрирования, умению находить не только эффектное, но и верное решение, находить не только преданных, но и эффективных соратников и союзников. Рядом с ним (и против него) будет не один "американский Порошенко", как в случае с Коломойским. Будут десятки таких Порошенко – в администрации, в Палате представителей, в Сенате, в руководстве ключевых ведомств. Можно, конечно, смотреть на этих людей сквозь щель дверей Овального кабинета, но от этого взгляда их знания и опыт не улетучатся. И очень важно, будут ли эти знания и опыт работать на успех нового президента или против его удачи.

Каким бы ни был выбор Дональда Трампа, важно, что американцы, а вместе с ними и весь остальной мир, становятся свидетелями уникального эксперимента, которого украинцы лишились с уходом с политической сцены Игоря Коломойского – превращением преуспевающего бизнесмена в государственного деятеля. Не сомневаюсь, что это будет самое захватывающее шоу Дональда Трампа.

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Оригинал публикации – на сайте Радио Свобода