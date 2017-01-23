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Фотогалереи

В столице Крыма открыли первое котокафе (фотогалерея)

В Симферополе открыли первое котокафе в городе. Принцип заведения: люди оплачивают только время пребывания в кафе. Стоимость: 250-300 рублей (113-136 грн) в час​. Сейчас в заведении постоянно пребывает семь-восемь котов.
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