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Фотогалереи
В столице Крыма открыли первое котокафе (фотогалерея)
23 января 2017, 15:07
Крым. Реалии
В Симферополе открыли первое котокафе в городе. Принцип заведения: люди оплачивают только время пребывания в кафе. Стоимость: 250-300 рублей (113-136 грн) в час. Сейчас в заведении постоянно пребывает семь-восемь котов.
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