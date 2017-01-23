Группировка «ДНР» организовала массовые курсы «русской словесности» в оккупированном Донецке. Посещают эти курсы преподаватели украинского языка, оставшиеся на подконтрольной оккупантам территории, а проводят их преподаватели русского. Сейчас в местных школах практически прекратили преподавание украинского, рассказывают ученики и учителя. Поэтому у преподавателей украинского языка нет другого выхода, кроме как переквалифицироваться на русский язык. Для чего оккупационная администрация Донецка уничтожает украинский язык в образовании?

Учителей украинского языка и литературы, которые остались на территории, подконтрольной группировке «ДНР», так называемые власти обязали в 2017 году пройти профподготовку по преподаванию русского языка и литературы. Отказаться можно, но придется искать новую работу. Поэтому, как рассказала учитель украинского языка из Донецка Виктория (имя изменено из соображений безопасности ‒ КР), у учителей, которые хотят продолжать работать в школах, нет другого выхода, кроме как идти на эти курсы.

«В бывшем Институте последипломного образования учителей (он сейчас называется по-другому ‒ Республиканский институт или что-то вроде этого) бывшие учителя украинского языка проходят переквалификацию, им дают дипломы с грифом «ДНР», и они имеют право преподавать русский язык. Потому что русского языка в 7 классе 6 часов, а украинского ‒ полчаса. Поэтому учителя проходят эти курсы, чтобы не потерять работу», ‒ рассказывает она.

Интересно то, что, по словам учителя, на так называемых курсах для учителей происходят конфликты на идеологической основе.

«С этими преподавателями с кафедр русского языка и литературы сталкиваются на идеологической почве. Ведь они говорят, что такого государства, как Украина, нет, а украинская литература и фольклор ‒ нечто второстепенное», ‒ говорит Виктория.

Согласно заявлению так называемого «министерства образования «ДНР», переподготовку уже начала первая группа из 120 человек, планируются еще две такие группы. Ранее так называемая «министр образования «ДНР» Лариса Полякова уже заявляла, что украинский язык исключен из экзаменов на подконтрольной группировке территории.

Стоит отметить, что группировка «ДНР» заявляет, что на подконтрольной ей территории существует два «государственных языка» ‒ русский и украинский. При этом де-факто украинский язык вытеснен абсолютно из всех сфер жизни.

В языковом вопросе Россия продолжает имперскую практику ‒ эксперты

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий считает, что то, что происходит, является продолжением российской имперской политики, которая сложилась уже веками.

«Это продолжение опыта, который идет еще с Валуевского указа, Эмского указа, вспомним сталинскую русификацию, а уже во времена моего детства происходила волна русификации, которую делал товарищ Щербицкий. Начнем с того, что понятие власти «ДНР-ЛНР» не существует. Это надо четко понимать. Все, что делается на той территории, делается по прямому указанию или с санкции Кремля. Мы говорим о политике России на оккупированных территориях. Перед Новым годом один из спикеров Кремля, который высказывает мысли, которые не позволяет себе руководство России, рассказывал о планах разделить Украину на, собственно, Украину и Новороссию. Так вот, в этой второй части должно полностью быть запрещено использование украинского языка», ‒ говорит он.

По его мнению, языковая самоидентификация позволяет выделяться Украине как отдельной стране, а украинцам как отдельной нации.

Пока существует украинский язык, есть шанс, что мы состоимся как нация во всех других смыслах

«Каких далеко идущих последствий хочет достичь Россия ‒ это очевидно. Но давайте четко поймем, что пока существует украинский язык, есть шанс, что мы состоимся как нация во всех других смыслах. Если у нас остается название «Украина», но будет русский язык, то мы просто «немножко другие русские». В России еще готовы терпеть нас, как «немножко других русских», но существование украинцев как отдельной нации не вписывается в существование имперской модели России», ‒ говорит Дикий.

Оценивая перспективы и последствия такой политики России на оккупированном Донбассе, он отметил, что деоккупация ОРДЛО произойдет значительно быстрее, чем эти последствия станут критическими.

Основатель Комитета защиты украинского языка Иван Лозовой считает, что таким образом еще раз демонстрируется важность языкового вопроса.

«Вы посмотрите, что враг делает. Вытесняет украинский язык из тех мест, где его почти нет. С какой целью? Чтобы укрепить свои позиции там. С точки зрения России, это абсолютно логично. Второй момент заключается в том, что в этом случае Украине нужно учиться у оккупационной администрации. Другим способом, но нужно проводить украинизацию самой Украине», ‒ говорит он.