Крымскотатарская автономия: риски и перспективы

Специально для Крым.Реалии

Вопрос создания крымскотатарской автономии в составе Украины активно обсуждается в политической и экспертной среде с начала аннексии полуострова. Коренной народ – золотая акция в руках Киева. Решение «крымского вопроса» на международном уровне невозможно без учета мнения крымских татар. С другой стороны, придание полуострову статуса национальной республики – сложный процесс, который может занять несколько лет.

На этот раз тему крымскотатарской государственности актуализировали в связи с Днем Автономной Республики Крым. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров призвал президента Петра Порошенко и правительство Украины созвать конституционную комиссию для подготовки изменений в Основной закон относительно предания Крыму статуса Крымскотатарской Автономной Республики.

«Я снова призываю президента Украины и правительство как можно скорее созвать конституционную комиссию, чтобы начать работу по внесению изменений в раздел 10 Конституции Украины «Автономная Республика Крым». Мы должны превратить Автономную Республику Крым в Крымскотатарскую Автономную Республику как неотъемлемую составную часть Украины», – заявил Чубаров на заседании парламента.

Он напомнил, что 26 лет назад состоялся общекрымский референдум по восстановлению автономии, ликвидированной в 1945 году в связи с депортацией крымскотатарского народа. СССР доживал последние месяцы, крымские татары массово возвращались на землю предков. В крымском обкоме КПСС опасались, что коренной народ потребует восстановления национальной республики. Коммунисты сыграли на опережение, «воссоздав» крымскую автономию по территориальному принципу.

Большая часть участников дискуссии соглашаются с тем, что только крымские татары, караимы и крымчаки обладают подлинным правом на самоопределение на полуострове

Вопрос крымскотатарской автономии дебатируется в украинском политикуме и экспертной среде с первых месяцев аннексии. Весной прошлого года Петр Порошенко обещал ускорить процесс конституционных изменений, но до реальных шагов пока не дошло. Большая часть участников дискуссии соглашаются с тем, что только крымские татары, караимы и крымчаки обладают подлинным правом на самоопределение на полуострове. Последние два народа, к сожалению, крайне малочисленны. В любом случае, основополагающие документы ООН наделяют коренной народ правом самостоятельно определять свою судьбу.

Российские власти, оправдывая «референдум» 2014 года, настаивают на интересах несуществующего «народа Крыма». На момент аннексии в республике проживали преимущественно украинцы, русские и крымские татары. Первые два этноса самоопределились в рамках Украины и России соответственно. Если Кремль настаивает на «народе Крыма», то по такой логике может существовать «народ Ростовской области» или «народ Сибири», претендующие на создание собственной государственности.

Москва пытается манипулировать международными нормами, утверждая, что принцип нерушимости границ якобы противоречит праву народов на самоопределение

Москва пытается манипулировать международными нормами, утверждая, что принцип нерушимости границ якобы противоречит праву народов на самоопределение. На самом деле, никакого противоречия нет. Принцип нерушимости границ означает, что одно государство не может силой нарушить границы другого. Российская Федерация весной-летом 2014 года совершила акт агрессии против Украины, аннексировав Крым и захватив отдельные районы Донбасса. При этом российские дипломаты ссылались на якобы коллизию в международном праве, в соответствии с которой право на самоопределение – «гарантируют», а территориальную целостность – только «уважают». На самом деле, основополагающие документы ООН предусматривают различные формы самоопределения: создание собственного государства, требование автономного статуса или отказ от государственности вообще.

И теперь мы переходим к главному моменту – какой именно механизм могут использовать крымские татары для полноценного самоопределения. Учитывая исторические, политические и географические факторы, коренной народ полуострова может претендовать на автономию в рамках Украинского государства. Рефат Чубаров призвал внести соответствующие изменения в Конституцию Украины, но это финальная часть процесса. Первоначально крымскотатарский Курултай (полномочный национальный съезд) должен принять решение о согласии крымских татар жить и развиваться в составе суверенной Украины. В итоговой декларации съезда должны быть перечислены все необходимые условия.

Затем вопрос создания национальной автономии выносится на всеукраинский референдум. Согласно Конституции, источником власти в стране является украинский народ. Территория Крыма принадлежит каждому гражданину страны. И неважно, в какой именно области он проживает. Речь не идет о «федерализации». Создание национальной республики возможно без изменения унитарного статуса страны. Напомним, унитарные государства бывают двух видов: простые и сложные. Последнее предусматривает наличие автономных образований.

Вопрос непраздный. Создание крымскотатарской республики будет означать полную пересборку Украинского государства и признание украинцев и крымских татар государствообразующими народами. Только после положительного решения на всеукраинском референдуме Верховная Рада может приступить к изменению Конституции и принятию соответствующей законодательной базы.

На этом пути имеются многочисленные риски. Сначала полуостров нужно вернуть в состав Украины. Затем на несколько лет ввести режим «санации». Даже если после смены власти в Кремле российские войска покинут полуостров, на территории Крыма останутся тысячи лиц (бывшие украинские военные, силовики, чиновники и прочие), для которых возврат Украины будет означать полный крах. Как минимум, три года власть на освобожденной территории будет принадлежать военно-гражданским администрациям. Никаких местных выборов, свободы собраний, политической агитации.

На полуострове сложился шаткий статус-кво между крымскими татарами и русскими, который был окончательно разрушен агрессивными действиями Москвы

Стоит учитывать, что большинство в Крыму составляют этнические русские. Многолетние наблюдения показывали, что реальных сторонников «русского мира» в республике было не более 30-35%. Большая часть относилась к Украине лояльно или нейтрально. Но как они встретят перспективы создания крымскотатарской республики, неизвестно. Ведь до российского вторжения АРК де-факто была русской автономией. На полуострове сложился шаткий статус-кво между крымскими татарами и русскими, который был окончательно разрушен агрессивными действиями Москвы.

Крымскотатарская республика возможна при условии соблюдения прав русского населения, что предполагает, в том числе, официальный статус языка и квотное представительство во власти. В таком случае мы получим «перевернутую» АРК, в которой крымские татары и русские поменяются ролями. Но возникает главный вопрос: насколько это соответствует стратегическим интересам Украинского государства? Ведь сторонники получения автономного статуса имеются как на западе, так и на востоке нашей страны.

После освобождения Крыма процесс политической трансформации полуострова в национальную республику (с соблюдением указанных этапов) может занять несколько лет. Властям Украины придется разработать такую систему взаимодействия с Крымом, которая бы исключала сепаратизм в будущем. Национальная автономия – один из таких механизмов.

Сергей Стельмах, политический обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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