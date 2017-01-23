Первый тур открытых выборов кандидата в президенты Франции от левого политического крыла завершился в воскресенье, 22 января, победой "темной лошадки" – Бенуа Амона, выступающего за кардинальные перемены во французской Соцпартии и в стране в целом. Он набрал более 36 процентов голосов. Вторым, отстав на 5%, пришел экс-премьер Мануэль Вальс. Он обещает воссоединить и реформировать левые силы, не меняя классической платформы Соцпартии.

Открытые выборы кандидата в президенты от левых сил, семь представителей которых участвовали в первом туре праймериз 22 января, не вызвали у французов такого бурного интереса, как аналогичное состязание кандидатов умеренно правого крыла два месяца назад. "Красивый народный альянс", как именовали себя в рамках этой избирательной кампании французские левые, не сумел преодолеть царящее во французском обществе ощущение глубокого разочарования от промахов и неудач последних пяти лет, когда у власти находились социалисты. По оценкам французских СМИ, даже своих традиционных сторонников левым не удалось убедить в своей способности представить реальную альтернативу Франсуа Фийону, победившему на праймериз умеренных правых, и лидеру праворадикального Национального фронта Марин Ле Пен на предстоящих весной президентских выборах.

В первом туре праймериз левого крыла приняли участие менее двух миллионов избирателей – в полтора раза меньше, чем в ходе аналогичного плебисцита в 2011 году, и в два с половиной раза меньше, чем на праймериз правых в ноябре. Низкая явка – полбеды. Исход первого тура выборов продемонстрировал глубокий идеологический раскол в Социалистической партии Франции. Ни о каком "Красивом альянсе" нет и речи: во втором туре за звание кандидата от социалистов будут бороться два человека с совершенно разными политическими воззрениями. "Два несовместимых левых" – так охарактеризовал ситуацию во время теледебатов один из них, бывший глава правительства Мануэль Вальс.

Хотя в первом туре праймериз Вальс пришел вторым, многие французские комментаторы называют его главным проигравшим этой гонки, предрекая ему долгое политическое изгнание в случае, если второй тур 29 января закончится для Вальса неудачей. А неудача эта представляется весьма вероятной, учитывая, что пришедший третьим и получивший почти 18 процентов голосов Арно Монтебур призвал своих сторонников во втором туре голосовать за Бенуа Амона.

Необходимо срочно поменять модель развития, поставив во главу угла экологическое преобразование нашей страны

Но кто он, Бенуа Амон, еще в начале этой кампании воспринимавшийся как "темная лошадка", а теперь – наиболее вероятный кандидат в президенты от французских социалистов? Амон – 49-летний депутат парламента от департамента Ивелин (регион Иль-де-Франс). После прихода к власти социалистов в мае 2012 года в течение почти двух лет он работал в аппарате президента Франсуа Олланда, был уполномоченным по вопросам социальной экономии, солидарности и потребления. Затем неполные пять месяцев Амон занимал пост министра образования. В августе 2014 года он подал в отставку и с тех пор не переставал критиковать политику нынешнего президента и правительства:

– В рамках предвыборной кампании я встречался и беседовал со многими согражданами и на основании этих встреч пришел к глубокому убеждению, что пришло время покончить со старыми методами, со старой политикой, со старыми решениями, которые более не работают. Сегодня необходимо срочно поменять модель развития, поставив во главу угла экологическое преобразование нашей страны. Необходимо сделать это нашим главным политическим приоритетом, если мы не хотим оставить нашим детям мир, в котором невозможно будет жить.

Бенуа Амон обещает французам к 2025 году запретить дизельное топливо, сократить использование атомной энергии, но еще до того, в 2018 году, ввести единый прожиточный минимум для всех граждан, вне зависимости от доходов, оказать необходимую помощь прибывающим в страну мигрантам, провести референдум о новой конституции, которая ляжет в основу Шестой Республики (нынешний французский политический режим – Пятая республика, основанная генералом де Голлем, – существует с 1958 года – КР), ввести семилетний президентский срок без права переизбрания (сейчас глава государства избирается на 5 лет с возможностью переизбрания на второй срок – КР) и т. д. Какой при этом будет политика президента Амона на международной арене, пока остается загадкой. В его программе нет конкретики о будущих отношениях, например, с США и Россией. В одном из недавних интервью французскому телевидению он назвал ситуацию в Алеппо "самой большой гуманитарной драмой последних десятилетий" и заявил, что, будь он президентом, непременно бы лично отправился в осажденный сирийский город, как в 1992 году в Сараево отправился Франсуа Миттеран. Кроме того, как заявил Амон в интервью изданию Le Monde, в качестве президента он непременно признал бы независимое Палестинское государство.

То, что Бенуа Амон и его сторонники именуют новаторским подходом, его конкурент за лидерство в Соцпартии называет чистой воды популизмом. По мнению Мануэля Вальса, до 6 декабря минувшего года занимавшего пост премьер-министра Франции, именно он обладает необходимым опытом, чтобы провести и в Социалистической партии, и в стране в целом реальные, а не мифические преобразования:

– Я счастлив. Да, счастлив, оказаться лицом к лицу с Бенуа Амоном. Начинается совершенно новая кампания. Перед нами, перед вами, мои дорогие сограждане, теперь стоит совершенно четкий выбор: между гарантированным поражением и возможной победой. Выбор между обещаниями, которые невозможно реализовать, на которые невозможно изыскать средства, и левым лагерем, заслуживающим доверия, берущим на себя ответственность за страну.

Это выбор между обещаниями, которые невозможно реализовать, и левым лагерем, заслуживающим доверия, берущим на себя ответственность за страну

Вальс обещает довести до ума то, что за пять лет он и его коллеги по цеху не сумели сделать под началом Франсуа Олланда (нынешний президент, бьющий исторические рекорды непопулярности, в конце 2016 года заявил, что не будет бороться за переизбрание – КР). А именно создать новые рабочие места, обеспечить гражданам безопасность, жилье, доступ к медицине, позаботиться об окружающей среде. На международной арене Вальс остается убежденным сторонником единой Европы, которая, по его мнению, должна приложить гораздо более серьезные усилия для того, чтобы обеспечить общую безопасность в пределах своих границ. В отношении США и России бывший премьер в последние месяцы существенно ужесточил риторику. Возможность союза президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в телеинтервью 16 января Мануэль Вальс назвал "концом света". А в эфире телеканала France 2 за несколько дней до того он, отвечая на вопрос о будущем франко-российских отношений, назвал Россию "великой страной", но при этом раскритиковал действия Москвы в Сирии и на Украине и заявил, что не поддерживает снятия с Москвы международных санкций. Но можно вспомнить, что 25 ноября 2015 года, когда президент Олланд отправился в Кремль, чтобы заручиться поддержкой Владимира Путина в создании международной антитеррористической коалиции, Мануэль Вальс высказывал перед французскими парламентариями противоположную точку зрения, говоря о своей поддержке снятия антироссийских санкций – при условии выполнения Москвой Минских соглашений.

Тем не менее основная проблема Мануэля Вальса, как считают политологи, заключается не в его непоследовательности, а в том, что для подавляющего большинства французов его имя ассоциируется с непопулярной политикой правительства, которое он возглавлял с марта 2014 года. Прошло слишком мало времени, чтобы потенциальные избиратели могли разглядеть в нем социал-либерального реформатора, каковым он себя представляет.

Каким бы ни был исход второго тура открытых праймериз социалистов в следующее воскресенье, в правом лагере основными конкурентами слева считают двух кандидатов в президенты – Эммануэля Макрона и Жана-Люка Меланшона, давних отщепенцев Соцпартии, не принимающих участия в нынешних предварительных выборах.