На прошлой неделе украинским сегментом интернета снова прокатилась волна разговоров об эмиграции. Мол, воцарила в нашей стране атмосфера всеобщей готовности выехать в поисках лучшей жизни. Тезисы звучали разные: экономические (зарплаты, перспективы, вакансии, реалии ведения бизнеса), социальные (образование для детей, качество и доступность медицины), ментальные (трудно жить среди людей с совковым мировоззрением). Присматриваясь к жарким дискуссиям на эту тему, я заметил, что волну предпочтений и перепостов можно собрать, если напишешь что-то плохое об Украине и одновременно что-то хорошее о зарубежье. Хотя я сам незлым тихим иногда откликаюсь о родине, все же решил пойти против течения и рассказать нерепрезентативную частную историю возвращения в Украину.

Весной 2014 года, когда началась российская агрессия против Украины, я заканчивал магистерскую программу в Варшавском университете. Это были времена, когда некоторые из моих украинских друзей в Варшаве не решались поехать в Украину даже на юбилей к отцу. Шла мобилизация, и те же люди, которые сегодня распространяют статусы про эмиграцию, распространяли информацию о том, что молодых ребят забирают в армию прямо на границе, водителей ловят на выезде из городов у пунктов ГАИ, военкоматы устраивают облавы в сельских церквях, а затем необученных воинов без амуниции бросают на фронт.

Несмотря на то, что диплом Варшавского университета давал мне возможность беспроблемного трудоустройства (разрешение не требуется) и у меня было конкретное предложение рабочего места, я решил вернуться в Украину ‒ в неизвестное, – не имея здесь ни перспективы работы, ни собственного жилья. И это в тот момент, когда десятки знакомых и незнакомых людей расспрашивали меня о возможности поступления в польский вуз, просили подыскать работу, интересовались ценами на недвижимость в Варшаве.

Почему я вернулся? Моя страна вдохновляет меня

Почему я вернулся? Ответ прост: моя страна вдохновляет меня. В ней я чувствую себя как рыба в воде. Здесь я дома. Я знаю ее недостатки, но не могу без нее жить. Я знаю, что своей позицией, своим трудом меняю ее, и когда мы достигнем наконец результата ‒ он будет и моим также, в нем будет и мой скромный вклад. Не раз возвращаясь из дальних заграничных странствий, я с тревогой смотрел на количество километров до украинской границы: существовал подсознательный страх, что поломка произойдет еще в зарубежье, и придется неизвестно что делать, неизвестно к кому обращаться. Что бы там ни говорили, но в Украине я знаю, как справиться, и даже уверен, что легко найдутся люди, которые захотят мне помочь ‒ взять на буксир, отлить горючего, просто остановятся поинтересоваться ситуацией и начнут звонить знакомым механикам. Понимаю, что это пример банальный, обычный, но именно из таких ситуаций и состоит жизнь, именно по наличию или отсутствию таких тревог человек чувствует себя дома или в чужой среде.

И только переехав границу, всегда начинался трудный процесс акклиматизации в родной стране. Дороги сразу плохие, разметки и знаков нет, сервис полон хамства, везде что-то недоделанное ‒ даже новые бордюры неровные, не говоря уже о реформах государства. Разве укладывается в голову, что гражданин может получить внутренний паспорт в виде ID-карты, но к нему выдается еще листочек-справка с пропиской? Такие новации на смех курам, конечно, но я всегда вспоминаю, что и Рим не за день построили. О'кей, сегодня, по крайней мере, уже есть паспорт-карточка, еще вчера и его не было. И так каждый день.

Кроме того, прожив суммарно более трех лет в разных странах ЕС (Польша, Швеция, Венгрия, Румыния, Австрия, Латвия), я могу сказать, что большинство эмигрантов, живущих там, не всегда «там» живут. Имею в виду, что люди там работают, приобретают жилье, определенную среду и так далее, но продолжают во многом ориентироваться на Украину. Жизнь для них делится на период между праздниками, когда они зарабатывают, и собственно праздники, на которых они возвращаются к своим семьям в Украине ‒ обязательно с подарками, одетые с иголочки, с дорогими гаджетами; словом, все для того, чтобы продемонстрировать, доказать, что «там» они преуспевают.

Многие из эмигрантов лелеют мечту подзаработать денег и вернуться в Украину

Я уверен, у каждого из вас есть друзья или знакомые среди эмигрантов. Зайдите на их страницы в фейсбуке и убедитесь, что ведут их они преимущественно на украинском ‒ рассказывают о своей жизни, радуются успехам детишек, щеголяют покупками. Но пишут об этом на родном языке, потому что главная их среда ‒ друзья, родственники, одноклассники, бывшие коллеги и т.д. ‒ живут в Украине. И именно их мнение, их «лайк» – самый важный для эмигрантов. Это уже не говоря о том, что многие из эмигрантов лелеют мечту подзаработать денег и вернуться с капиталом в Украину, когда появятся благоприятные условия для ведения бизнеса.

Поэтому, хоть я и отношусь к людям, вернувшимся на родину, всем желающим эмигрировать советую: езжайте! Потому что пока сами не попробуете, не будете знать, почем фунт эмигрантского хлеба. Набирайтесь опыта, учите языки (кстати, знаю десятки русскоязычных украинцев, которые украинский изучили и заговорили на нем в Варшаве!), зарабатывайте деньги и лелейте свою тоску по родному краю.

Знаю по себе, как человеку не хватает украинских блюд (и как «валютой» среди эмигрантов становятся барбариски, гречка, квас), как он хочет вернуться в родной город, как восторженно зарубежным друзьям рассказывает за столом о красоте Карпат, как у него день за днем в мечтах выстраивается план возвращения «к себе» и начало собственного дела дома. Поэтому езжайте, но потом возвращайтесь!

Андрей Любка, писатель

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода