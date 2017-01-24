Россия. Спортсмены и государство

В российской легкой атлетике медленно разворачивается новый конфликт. Только в последние дни индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в международных турнирах подали Екатерина Строкова, Ирина Тарасова, Кристина Сивкова, Илья Мудров, Ольга Муллина и Екатерина Ивонина. Немногим ранее подобные заявки в ИААФ отправили россияне Мария Кучина, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Анастасия Калина и Елена Коробкина.

Сергей Шубенков – один из самых успешных спортсменов России, чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами. Мария Кучина – чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту. Калина – чемпионка России в беге на 1500 м, Коробкина – победительницы чемпионата Европы 2015 года в помещении на дистанции 3000 м, Сидорова – золотая медалистке чемпионата Европы 2014 года в прыжках с шестом. Готовит бумаги и Светлана Школина – чемпионка мира 2013 года в прыжках в высоту.

То есть, речь постепенно начинает идти не об одиночных случаях с российскими атлетами, а о некоем почти массовом явлении. По оценке президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, просить IAAF об индивидуальном допуске на турниры смогут около 50 отечественных (российских – КР) спортсменов.

Все это – последствия скандала с допингом, который длится еще сейчас. Начался он в прошлом году, одним из его проявлений было бессрочное отстранение ВФЛА и подпадающих под ее юрисдикцию атлетов от выступлений на любом уровне. Дело было перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро 2016 года – в виде исключения на эти Игры из всех россиян была допущена только прыгунья в длину Дарья Клишина, тренирующаяся в США. Тогдашнее решение было принято по инициативе Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое с осени 2015 года обвиняет Россию в систематических нарушениях антидопинговых правил. По мнению ведомства, манипуляции с допингом курируются в России государственными органами, причем в маниуляциях участвовали сотрудники ФСБ.

Тогда, кстати, IAAF оставила россиянам теоретическую возможность участвовать в состязаниях на международной арене – под нейтральным флагом. Интересно, что подобный прецедент случался в олимпийской истории в 1980 году. Тогда Игры в Москве бойкотировал целый ряд стран, не мешавших впрочем своим спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным – олимпийским – флагом. Пикантность заключается в том, что одним из олимпийских чемпионов стал тогда британец Себастьян Коэ – нынешний президент IAAF! Сейчас под его руководством IAAF смягчила правила допуска российских атлетов. Сперва организация настаивала на их обязательном допинг-тестировании за пределами России, а теперь достаточно, чтобы процедура проводилась при неуклонном соблюдении кодекса WADA. То есть атлеты вновь могут сдавать пробы, не покидая страны.

Алгоритм дальнейших действий IAAF и сроки вынесения вердикта по допускам россиян пока точно неизвестны. Перед Играми-2016 за индивидуальными допусками обращалась многочисленная группа отечественных атлетов во главе с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. Все они получили отказы, причем присланные в ответ письма были заполнены на типовых бланках с идентичным содержанием. Хотя предполагалось, что будет разбираться каждый случай в отдельности.

Теперь возвращаемся к нынешним случаям. "Принципиальное решение выступать под нейтральным флагом я принял еще летом, причем тогда мне отказали", – сказал Шубенков в интервью агентству "Р-Спорт". – Понимаю, что это меня не красит, но сейчас для меня это единственный шанс попасть на международные соревнования". Именно потому, кстати, что в июле он уже получил отказ от IAAF, Шубенков не уверен в положительном вердикте. В любом случае остаток зимнего сезона он пропустит.

Атлетам важно соревноваться с соперниками своего уровня, а это позволяют только международные турниры

Что значит этот шаг группы российских спортсменов? Понятно, что им чрезвычайно важно иметь доступ не только на чемпионаты мира и Европы, но и на однодневные международные турниры. Атлетам важно соревноваться с соперниками своего уровня, а это позволяют только международные турниры. В этом случае флаг, под которым выступает спортсмен, важен, скорее, для страны, волнующейся за международный престиж своего участия в соревнованиях, – спортсмену в одиночном виде программы по сути не так уж и важно, какую страну он представляет.

Кстати, российские легкоатлеты неожиданно получили "поддержку с верхов" – их действия одобрил вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко. Его слова 19 января приводит издание "Спорт-Экспресс": "Надо либо заканчивать со спортом, либо где-то участвовать. Шубенков – топовый спортсмен. У нас нет равных ему. Мы никого не связываем. Если у него есть шанс поучаствовать – мы и так будем знать, что он россиянин. Если их ставят в такие условия, что можно участвовать только как нейтральный спортсмен, – мы будем только рады". По словам чиновника, допуск Шубенкова до участия в турнирах будет означать, что к 26-летнему спортсмену никаких вопросов нет. "Патриотизм, не патриотизм – глупости это все! Не надо самим себе создавать проблему. Если международная федерация дает шанс участвовать в каких-то стартах – мы возражать не будем. Только поддержим их".

Следом высказался и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что считает нормальным намерение некоторых отечественных легкоатлетов выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Его слова 21 января приводит ТАСС: "Нашим спортсменам, и ведущим легкоатлетам в том числе, нужно выступать на международных соревнованиях. Если спортсмен не участвует в главных соревнованиях, он, естественно, просто теряет квалификацию, теряет рейтинг, возможность отбора на крупнейшие международные соревнования".

Эти заявления первых лиц российского спорта стали ответом на первую реакцию на действия Шубенкова и иных атлетов со стороны многих спортсменов, тренеров и политиков. В частности, депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказал опасение, что действия Шубенкова могут повлечь за собой цепную реакцию среди других спортсменов в стране. Правда, Валуев и его единомышленники не пояснили, что делать атлетам, – ведь на данный момент Всероссийская федерация легкоатлетических ассоциаций бессрочно дисквалифицирована, и именно из-за этого россиянам запрещено выступать на международных соревнованиях.

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев заявил, что отсутствие возможности выступать на международных соревнованиях может послужить причиной эмиграции российских легкоатлетов в другие страны. "В общем, я приветствую такой выход, хотя я бы сильнее приветствовал решение о возвращении ВФЛА в лоно Международной легкоатлетической федерации". Тренер сборной России Юрий Борзаковский заявил, что понимает и разделяет мотивацию ведущих атлетов, лишенных конкуренции в пределах страны. С пониманием отнеслась к проблеме даже двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

То есть, отношение к своеобразной "смене спортивного гражданства" в целом воспринято с пониманием. Действия Шубенкова и его последователей не стали воспринимать как своего роде "измену Родине" – ведь статус "нейтрального атлета" – это единственная возможность выбраться из-под юрисдикции дисквалифицированной ВФЛА. Поскольку точные сроки возвращения членства ВФЛА в Международной федерации легкой атлетики отсутствуют, для спортсменов вопрос участия в элитных стартах становится вопросом спасения карьеры. Да, Шубенков, долгое время получал различные выплаты из бюджета, в том числе компенсацию в 4 миллиона рублей за пропуск Олимпиады. И он теоретически должен понимать, что страна ждет от него определенной лояльности. Но своими победами Шубенков оправдал сделанные вложения, и у него остаются шансы делом продемонстрировать свой патриотизм.

Кроме того, надо учесть, что виноваты в столь длительном простое одного из лучших атлетов мира в том числе государственные органы России. Поэтому в данный момент у государства нет морального права требовать от Шубенкова сменить профессию, только бы не выступать под "нейтральным флагом". Если выступление в качестве нейтрального спортсмена позволит Сергею Шубенкову вернуться в спорт, это обязательно надо делать. Флаги рядом с фамилией спортсмена в индивидуальных видах спорта – уже почти эмоциональная история, а государственное внимание к медальному зачету во время Олимпиад и чемпионатов мира – не более чем политические издержки.

А российскому государству стоило бы поменьше думать о том, насколько его престиж зависит от знаменитых спортсменов, их побед и от способов, с помощью которых они достигаются. Сейчас под вопросом целый ряд прошлых и будущих достижений – результаты Олимпиады в Сочи и чемпионат мира по футболу в России. Олимпиаду в Рио Россия проиграла из-за своего отношения к "победе любой ценой". Похоже, допинговые потери не завершены, и коль скоро атлеты стараются помочь сами себе, не стоит им мешать.