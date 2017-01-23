Русский Трамп

45-й президент США наконец-то занял свое кресло в Белом доме. Все газеты об этом написали, все телевизоры это показали, все граждане мира (и в особенности, как кажется, граждане России) следили за предвыборной кампанией, за процессом перехода к власти новой администрации, и теперь, раз власть наконец перешла в нужные руки, за мероприятием под названием "инаугурация".

Как бы мы ни старались думать о Трампе как об американском явлении, все равно возникает мысль, что этот человек в последние месяцы стал российским политическим феноменом. По государственным каналам новостей о Трампе было навалом: зрителей зажигали специальными репортажами о его семье, о его прошлом, о его характере, даже подробными исследованиями о его женах. С телеэкранов обращались к аудитории десятки ни с того ни с сего появившихся в России "трампологов", которые о нем рассказывали так, будто они всю жизнь в каком-то "Государственном институте высшей трампологии" занимались изучением личности и психологии нового американского президента.

Трамп стал народным российским феноменом

Да, Трамп стал народным российским феноменом. Это заметили все, даже корреспонденты американских газет и телеканалов, которые не раз обращали внимание на то, что слово "Трамп" звучит в России почаще, чем в самых США. И, что удивительно, чрезмерное внимание к американскому политическому процессу никому не надоело. Это ведь не новогодние телешоу или бесконечные репортажи с российских военных баз в Сирии, которые уже давно ни к какому конкретному – видимому зрителю – результату не ведут. Как верно сказал президент США, выступая во время церемонии инаугурации, "теперь эпоха разговоров закончилась, начинается время действий".

Парадоксально, но и для россиян эта фраза верна: хочется "экшн", хочется больше действий, хочется больше торжественных церемоний с высокой долью непредсказуемости и скандала. Скандальный миллиардер, сменивший политически погруженного Барака Обаму во главе единственной в мире сверхдержавы, – это и есть то, чего так не хватало на российском государственном телевидении.

Похоже, Дональд Трамп пришел на службу не только американскому народу, но и эпохе информационной конфронтации. 20 января некоторые российские торговые фирмы (как магазин "Армия России") предоставили скидки в честь заморской инаугурации. Трамп в России стал королем зимнего сезона во всех смыслах, и это показывает, между прочим, низкий уровень зависимости общества от искусственно созданных государством "хитов". Чего, кстати, нельзя сказать о США: в Америке победил на выборах кандидат от раздробленной партии, человек, которого популярные медиа обвиняли в разных смертных грехах (от госизмены и неуважения к женщинам до дружбы с Путиным), бизнесмен, который в политике не имеет опыта, президент, от которого поступают громкие обещания.

Теперь на Западе многие считают, что поддержать Трампа публично – стыдно; это словно плыть против течения

Напомню, что сказала Мэрил Стрип на церемонии вручении наград "Золотой глобус"​: "Трамп иронизировал над репортером с ограниченными возможностями". Стрип, очевидно, намекала на то, что Трамп может не понимать: величие Америки заключается в ее разнообразии, в ее вере в ценность каждого человека. Итальянский тенор Андреа Бочелли отказался от выступления на церемонии инаугурации нового президента США, ведь теперь на Западе многие считают, что поддержать Трампа публично – стыдно; это словно плыть против течения.

Можем ли мы представить себе какую-то русскую знаменитость, публично объявляющую о том, что победа "Единой России" на парламентских выборах не дает ей спокойно спать ночами? Можем ли мы представить себе публичное высказывание против государственной линии в России какого-либо известного артиста, желающего сохранить свою популярность? Все-таки США в последние месяцы не только дарили прекрасные сюжеты российскому телевидению, но и – в который раз! – явили всему миру пример того, как работает демократия. И Дональд Трамп (даже если предположить, что он в действительности этого захочет) не сможет разрушить результаты работы 44 предыдущих президентов США. Как бы на это ни надеялись российские трампологи.

Раффаэлло Лорето, выпускник флорентийского Лицея Данте, студент-политолог одного из московских вузов

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