Финансовая поддержка Кремлем никем не признанных «народных республик» на оккупированных Россией территориях Донбасса существенно снизилась в 2017 году. Об этом свидетельствуют задержки с выплатой заработной платы и пенсий населению.

Не хватает рублей на «гонорары» военным в окопах, предателям в различных структурных подразделениях оккупационного режима. Растет недовольство и апатия даже среди сторонников идеи вхождения оккупированного Донбасса в Россию. Всем стало ясно, что России разрушенный Донбасс не нужен.

За все эти «бумажки» с печатями нелегитимной «республики» платит население из своих мизерных зарплат и пенсий

Проблему поиска источников поступления денег на финансирование «республик» решают разными способами. Наиболее известные среди них – сбыт добытого угля из нелегальных шахт, распил на металлолом заводов и фабрик, обложения различными видами налогов и штрафами предпринимателей. Добрались даже до врачей-стоматологов, требуя от них пройти сертификацию в «народной республике». Организовали обмен украинских номеров на номера «ДНР» на автотранспорте, прохождение обязательного техосмотра транспортных средств. За все эти «бумажки» с печатями непризнанной нелегитимной «республики» платит население из своих мизерных зарплат и пенсий.

Одним из источников поступления рублей в «ДНР» является автотранспорт. Прошлогоднее исчезновения бензина было вызвано тем, что его поставки были взяты под контроль бизнес-структурами главы «ДНР» Александра Захарченко. Сейчас дефицита топлива на автозаправках нет. Топливо в автоцистернах с украинскими номерами регулярно завозят с территории России. Цены на заправках почти не отличаются от цен на топливо в Ростовской области соседней России.

Пассажирский автотранспорт в «ДНР» также взят под личный контроль структурами, приближенными к самому Захарченко – глава которого торчит из рекламных щитов вдоль дорог Донецкой области. Автобусы формально принадлежат частным владельцам, однако их доходы «национализированы» – ими надо делиться, если не хочешь лишних проблем.

Флаг никем непризнанной «республики» торчит на перроне автовокзала города Чистяково (Тореза). Десятки, сотни флагов оккупантов треплет ветер над аптеками, больницами, магазинами, отделениями Центрального республиканского банка, школами, различными учреждениями, кинотеатрами и дворцами культуры, символизируя, кому это все принадлежит. Внутри автовокзала тоже есть флаг с двуглавым орлом у туалета.

На расписании движения автобусов рядом с местными обозначены рейсы на Москву, Санкт-Петербург, Ялту, Севастополь. Поражает количество рейсов, которые идут и из Донецка, и из Горловки.

Еще больше удивляет стоимость билета: 1786 рублей – в Москву, 2915 рублей – в Санкт-Петербург. Цены пугают обнищалое местное население своей заоблачностью. Никто не спешит покупать билеты и ехать в Москву смотреть на Кремль. Нигде нет предупреждения о том, что обратный билет из Москвы стоит уже 2500 рублей, а из Санкт-Петербурга – 3500 рублей. Наверное, в России своя шкала цен, согласно их доходам.

Цены пугают обнищалое местное население своей заоблачностью. Никто не спешит покупать билеты и ехать в Москву смотреть на Кремль

Далеко не все автобусы на Москву указаны в расписании. Они идут один за другим. Иногда даже спаренные. В салонах автобусов сидят один, два пассажира. Бывает и так, что в них совсем никого нет. Возникает вопрос: для чего почти пустые автобусы европейского класса, оборудованные телевизорами, кондиционерами и мобильным интернетом, едут в Россию? Ответ очень прост – зарабатывать рубли. Если взглянуть расписание автобусов на Москву, Санкт-Петербург в интернете, то можно увидеть, что они не заходят ни на одну автостанцию в России. 22 часа – и вы в Москве! 33 часа – и вы в Санкт-Петербурге! Сколько за это время пассажиров подобрал и высадил водитель? Почти 1300 километров до Москвы собирают рубли водители на территории, не разрушенной войной. Пересекают границу на автобусах с украинскими номерами и зарабатывают рубли. Дорога в Украину мимо блокпостов для владельцев автобусов и водителей невозможна, поэтому единственный путь заработка – федеральные трассы России.

Обычным жителям Чистяково, шокированным недавним повышением цены на проезд по городу с 6 до 8 рублей, на кольцевом Торез – Снежное – с 8 до 10 рублей, осталось только одно – провожать взглядом «пролетающию» мимо автобусы на Москву.

Мирослав Тямущий, пенсионер, город Торез

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода